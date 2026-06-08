Левый Берег - Александрия. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 09.06.2026

На "Арене Левый Берег" в втором матче плей-офф УПЛ сыграют "Левый Берег" и "Александрия". Первая игра завершилась вничью — 1:1. Результат этого противостояния предсказать сложно, но ожидаем интересную игру.

Плей-офф УПЛ. Второй матч

"Левый Берег" — "Александрия"

09.06.2026. 15:30. "Арена Левый Берег". Киевская обл.

Трансляция — УПЛ ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лівий Берег - Олександрія Смотреть трансляцию

"Левый Берег": последние новости

Киевляне порадовали своей игрой во втором тайме. До перерыва волнение сказывалось, но во второй половине встречи подопечные Рябоконя доминировали и могли даже вырвать победу. Стоит отметить работу тренерского штаба, который благодаря заменам сумел переломить ход игры в свою пользу. Забитым мячом в начале второго тайма отличился Викентий Волошин, а ассистировал ему Назар Волошин. Немало проблем сопернику футболисты "Левого берега" создали во время стандартных положений. Таким образом, впервые за три личных встречи "Левый берег" не проиграл "Александрии" — 1:1.

Киевляне не проигрывают уже девять официальных матчей подряд: шесть побед и три ничьи. Это свидетельствует о хорошей функциональной готовности, ведь именно в конце сезона команда выглядит убедительно.

Считаю, что после перерыва мы доминировали, но, к сожалению, вырвать победу не смогли. Возможно, на такую игру в первом тайме повлияло волнение. Также стоит отметить игроков, которые сразу после перерыва вышли на замену, — отметил Рябоконь.

На второй матч не ожидаем существенных кадровых изменений в составе "Левого Берега". Александр Рябоконь не сторонник ротации.

Ориентировочный состав: Жмурко — Сидней, Коваленко, Самар, Соколов — Косовский, Банада, Воробчак — Шастал, Венделл, В. Волошин

"Александрия": последние новости

Подопечные Владимира Шарана не смогли проявить свои лучшие качества в домашнем матче. В середине первого тайма Ндиага открыл счет, но почему-то после перерыва футболисты "Александрии" уступили инициативу сопернику. Лидеры команды откровенно разочаровали, ведь от них ожидали гораздо большего. Особенно это касается Теди Цары, который является лучшим бомбардиром "Александрии" в этом сезоне — шесть голов. Хозяева перед игрой стремились обеспечить себе комфортное преимущество, а могли даже проиграть. Не было заметно, что эта команда делает все для того, чтобы победить.

Можно разделить на два тайма, как это и было. В первом тайме мы, возможно, меньше контролировали мяч, но мы контролировали игру, не давали ничего сделать команде соперника. Зато забили гол. У нас были моменты удвоить счет и с позитивом уйти на перерыв. А во втором тайме после пропущенного мяча не понравилось, что ребята то ли опустили руки, то ли психологически ударил пропущенный мяч, — сказал ассистент тренера Максим Белый.

"Александрия" не проигрывает три официальных матча подряд: победа и две ничьи. К игре команды в обороне очень много вопросов. Во всех матчах весенней части сезона "Александрия" пропускала. К тому же, дома "горожане" играют очень неудачно. Последний раз команда побеждала на стадионе "Ника" еще 27 сентября, и прервать эту серию не удалось.

Ориентировочный состав: Макаренко - Боль, Кампос, Беиратче, Огарков - Ващенко, Мишнев, Булеца - Ндиага, Кастильо, Теди Цара

Последние матчи команд

"Левый берег"

05.06. "Левый берег" — "Александрия" 1:1

"Левый берег" — "Ингулец" 3:1

22.05. "Левый берег" — "Металлург" 4:0

"Александрия"

"Александрия" — "Левый берег" 1:1

23.05. "Александрия" — "Кривбасс" 1:1

17.05. "Александрия" — "Рух" 3:1

Личные встречи

Команды между собой успели сыграть три матча: две победы "Александрии" и ничья. Именно в прошлую пятницу киевляне смогли впервые не проиграть и прервать серию без забитых мячей в ворота "Александрии".

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Перед игрой сложно отдать предпочтение кому-либо. Большим плюсом для "Левого берега" станет поддержка болельщиков, которые будут подстегивать команду. Однако в составе "Александрии" достаточно футболистов, которые благодаря своему индивидуальному мастерству могут решить исход встречи. Если с настроем проблем не будет, то у гостей есть все шансы остаться на следующий сезон в УПЛ. Голевой феерии ожидать не стоит, ведь ответственность за результат будет давить на обе команды. Все может решить один забитый мяч. Прогноз — "Александрия" не проиграет (1,63).