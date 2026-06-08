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Агробизнес - Кудровка. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.06.2026

Украина

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Агробизнес" - "Кудровка" в рамках плей-офф за право сыграть в УПЛ следующего сезона

Агробизнес - Кудровка. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.06.2026

upl.ua

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Агробизнес" и "Кудровка" будут определять, кто в следующем сезоне сыграет в УПЛ.

Содержание

УПЛ. Плей-офф
9 июня. Тернополь. "Центральный"
"Агробизнес" 18:00 "Кудровка"
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ

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Трансляция матча Агробизнес - Кудровка
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Новости "Агробизнеса"

Команда из Подволочиска будет принимать соперника в Тернополе, ведь собственная арена "Юность" не отвечает требованиям УПЛ. "Агробизнес" достойно выглядел в первом матче и еще поборется за выход в УПЛ. Команда Чижевского присматривалась к сопернику в первом тайме, а уже во втором ничем не уступала более статусному оппоненту. Индивидуальное мастерство игроков "Агробизнеса" ниже, но команда показала характер.

Таким выступлением "Агробизнес" показал амбиции выйти в УПЛ. Александр Чижевский к первому матчу хорошо подготовил команду тактически. Теперь важно сделать правильные выводы из этого матча, особенно с первого тайма. Следующего такого шанса попасть в УПЛ может и не быть.

Новости "Кудровки"

"Кудровка" была безусловным фаворитом первого матча, но свое игровое преимущество воплотить не сумела. В первом тайме команда из черниговщины не реализовала ряд моментов, но во втором потеряла инициативу в матче.

Несмотря на ничейный результат в первом матче, "Кудровка" остается фаворитом противостояния. Подопечные Протченко более опытны и должны доказывать свое теоретическое преимущество на футбольном поле.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Агробизнес" достойно выглядел в первом матче, так что вряд ли Александр Чижевский сделает много замен.

Ориентированный состав "Агробизнеса": Хмельовский - Гаврушко, Нижник, Сидоренко, Слива - Палюх, Толочко, Теплый - Сьомка, Кузьмин, Лень.

У "Кудровки" после травмы восстановился Макосо, поэтому его следует ожидать в основе. Не слишком удачно сыграл в первом матче Свитюха, ему лучше удаются выходы на замену.

Ориентировочный состав "Кудровки": Яшков – Мачелюк, Векляк, Потимков, Фарина – Думанюк, Макосо, Сторчоус – Глущенко, Овусу, Козак.

"Агробизнес" - "Кудровка": статистика личных встреч

  • 05.06.26. Кудровка – Агробизнес 0:0 (УПЛ)
  • 18.05.25. Кудровка – Агробизнес 2:0 (Первая лига)
  • 18.04.25. Агробизнес - Кудровка 0:2 (Первая лига)

Первый матч плей-офф 5 июня завершился безголевой ничьей. В прошлом году команды встретились в чемпионской гонке и победу дважды праздновала "Кудровка", которая в итоге смогла квалифицироваться в УПЛ.

Последние матчи "Агробизнеса"

  • 05.06. Кудровка – Агробизнес 0:0 (УПЛ)
  • 01.06. Агробизнес - Чернигов 1:0 (Первая лига)
  • 23.05. Прикарпатье – Агробизнес 1:1 (Первая лига)
  • 16.05. Агробизнес - Виктория 1:0 (Первая лига)
  • 10.05. Пробой - Агробизнес 1:0 (Первая лига)

Последние матчи "Кудровки"

  • 05.06. Кудровка – Агробизнес 0:0 (УПЛ)
  • 24.05. Динамо - Кудровка 3:2 (УПЛ)
  • 18.05. Кудровка – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
  • 14.05. Кудровка – Рух 2:1 (УПЛ)
  • 08.05. Колос – Кудровка 1:0 (УПЛ)

"Агробизнес" - "Кудровка": ставки и коэффициенты

betking
4.25
3.55
1.80
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"Агробизнес" - "Кудровка": прогноз от UA-Футбол

"Кудровка" остается фаворитом матча по мнению букмекеров. Команда имеет более опытный состав и превосходила соперника в первом матче. Подопечные Протченко должны побеждать оппонентов и остаться в УПЛ. Прогноз – победа “Кудровки” за коэффициент 1,80.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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alex.belogubko
08.06.2026 в 17:54
ставлю на АГРО
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Комментарии 1
avatar
alex.belogubko
08.06.2026 в 17:54
ставлю на АГРО
Ответить
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