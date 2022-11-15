В мире спорта нет ярче события, чем межконтинентальное противостояние национальных сборных за право называться сильнейшими, раз в 4 года разыгрывая Кубок ФИФА. Благодаря оперативности аналитиков надежного букмекера Parimatch фанаты уже сейчас могут оформить на ЧМ 2022 ставки, пользуясь всеми удобствами сервиса. Напомним, грядущий мундиаль состоится в Катаре, стартовав 20 ноября, а финишировав 18 декабря.

Как считают аналитики Париматч, которые солидарны с обозревателями других признанных букмекерских контор, вероятными претендентами на финал видятся команды Бразилии и Франции. Их шансы на успех оцениваются равной котировкой в 7 пунктов.

Как не ошибиться с прогнозом на ЧМ-2022

Вопрос о том, кто победит на Чемпионате мира 2022 года, открыт, ведь в ходе турнира выступит 32 лучших сборных всех конфедераций. Здесь нет слабых коллективов. Каждый мотивирован только на победу, не собираясь становиться поставщиком очков для очередного соперника, даже если тот превосходит в классе и опыте.

Чтобы подготовить точный прогноз на ЧМ-22, нужно учесть ряд факторов, а именно:

итоги квалификации, включая набранные составом очки за отборочный тур, пропущенные голы и общее качество выступлений;

показатели личных встреч противников, их результаты с выше и нижестоящими оппонентами;

положение в рейтинге FIFA;

количество дней отдыха с последнего матча;

травмы и дисквалификации, произошедшие накануне;

специфика и тактика игры — есть коллективы, которые отличаются эффективностью при поддержке стен домашнего стадиона, но теряющиеся на выезде, предпочитающие работать от обороны или, напротив, контролируя мяч и часто атакуя.

Прогнозы на финал Чемпионата мира по футболу 2022 требуют скрупулезности в сборе информации и тщательной проверки вводных данных. Впрочем, на сайте Parimatch эксперты уже проделали большую часть работы в этом направлении, подготовив для клиентов исчерпывающую базу сведений. Так, аналитический центр букмекера включает обработанную статистику всех участников мундиаля, обзоры составов команд, их турнирного положения, расписание игр, оценку трендов и вероятностей наступления конкретных исходов.

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