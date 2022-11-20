Англия - Иран. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 21.11.2022

Чемпионат мира, первый тур, группа B

21 ноября 2022. Доха, “Халифа Интернешнл Стэдиум”

Англия 15:00 Иран

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Англия начнет свое “фантастическое путешествие на Чемпионате мира”, как сказал Гарет Саутгейт, игрой против неприступной сборной Ирана под руководством экс-помощника сэра Алекса Фергюсона Карлуша Кейроша.

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Новости Англии

Англия соскучилась по победам. В официальный матчах “три льва” не выигрвают с ноября 2021 года, фактически целый год. В марте Англия выиграла товарищеские поединки у сборных Швейцарии (2:1) и Кот-д’Ивуара (3:0), но в поединках Лиги наций в июне-сентябре был полный провал: три ничьи, три поражения и последнее место в своей группе. До игры с Германией в последнем туре (3:3) Англии не удалось забить ни одного гола с игры.

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Поединки Лиги наций серьезно пошатнули позиции Гарета Саутгейта, в английской прессе неустанно обсуждаются новые тренерской кандидатуры для сборной, активно против менеджера “трех львов” после некоторых неудачных матчей Лиги наций выступали болельщики. Турнир в Катаре вероятно будет определяющим для 52-летнего тренера.

Перед Чемпионатом мира-2022 Саутгейт решил вернуться к схеме 3-4-3, с которой он дошел до полуфинала Мундиаля-2018. Один из ключевых футболистов для этой схемы Кайл Уокер, который умеет переключаться между функциями фулбека и центрального защитника, против Ирана не сыграет. Также есть некоторые проблемы со здоровьем и у креативного хавбека Джеймса Маддисона.

Саутгейт говорит, что его команда готова к непростому противостоянию с Ираном. “Наша сборная не раз показывала свою способность справиться с непростыми обстоятельствами. Мы не должны переживать из-за того, если нам сложно будет забить первый гол. Надо сохранять уверенность в себе”.

Новости Ирана

Иран стал второй сборной после Катара, которая квалифицировалась с Азии на Чемпионат мира. Персы успешно преодолели два групповых раунда, дважды побеждая в своих группах. В третьем раунде Иран обошел Южную Кореи. Среди сборных азиатской конфедерации Иран занимает наивысшее, двадцатое место в рейтинге ФИФА.

Но спортивные достижения сборной Ирана не способствовали продолжению сотрудничества с тренером Драганом Скочичем. Хорватский специалист был уволен за два месяца до старта Чемпионата мира и на вакантную должность был приглашен Карлуш Кейрош, который ранее установил национальный рекорд, проработав со сборной восемь лет, с 2011 по 2019-й год. Именно Кейрош руководил Ираном на двух последних Мундиалях.

Кейрошу пока не удавалось выводить Иран в плей-офф. В 2014 его команда забила всего один гол, набрала одно очко и заняла последнее место в своей группе. ЧМ-2018 был успешнее: победа над Марокко (1:0), поражение Испании (0:1) и ничья с Португалией (1:1). Иран показал хорошую игру в защите, и интересно, что два своих гола (автогол и пенальти) забил после 90-й минуты.

И на ЧМ-2022 Иран прежде всего будет играть на оборону, хотя самые известные его футболисты представляют атаку – Алиреза Джаханбахш (“Фейеноорд”), Мехди Тареми (“Порту”) и Сердар Азмун (“Байер”). Последний вероятно не сыграет с Англией из-за повреждения.

Статистика команд, цифры и факты

12 из своих последних 18 голов на Чемпионатах мира Англия забила после стандартов.

Центрбек Харри Магуайр забил четыре гола в квалификации ЧМ – это второй показатель в сборной Англии после Харри Кейна.

У Англия была лучшая разница среди европейских команд в отборе на ЧМ (39 забитых, три пропущенных).

Сборная Ирана – самая возрастная команда на турнире (средний возраст футболистов составляет 29 лет).

Форвард сборной Англии Харри Кейн был лучшим бомбардиром ЧМ-2018. Еще ни одному футболисту не удалось взять Золотую бутсу на двух разных Мундиалях.

Иран выиграл только два из 15 своих матчей на Чемпионатах мира.

Последние пять матчей Англии и Ирана

Англия

26.09 Германия 3:3 (Лига наций)

23.09 Италия 0:1 (Лига наций)

14.06 Венгрия 0:4 (Лига наций)

11.06 Италия 0:0 (Лига наций)

07.06 Германия 1:1 (Лига наций)

Иран

16.11 Тунис 0:2 (Товарищеский матч)

10.11 Никарагуа 1:0 (Товарищеский матч)

27.08 Сенегал 1:1 (Товарищеский матч)

23.09 Уругвай 1:0 (Товарищеский матч)

12.06 Алжир 1:2 (Товарищеский матч)

Личные встречи

Англия и Иран никогда ранее не играли между собой.

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Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Стоунз, Дайер, Магуайр – Триппьер, Райс, Беллингем, Шоу – Сака, Кейн, Стерлинг

Иран: Абедзаде – Мохаррами, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади – Джаханбахш, Нуроллахи, Эззатоллахи, Хаджсафи, Амири – Тареми

Ставки и Коэффициенты на матч Англия – Иран

Прогноз на матч Англия – Иран UA-Football

Англия и Иран – это две сборные, которые не будут раскрываться, тем более в первом матче группового этапа. Англия постарается установить контроль, Иран будет рассчитывать на контратаки. В первом тайме вероятно игра пройдет без моментов, но в итоге Англия должна найти свой момент, возможно после стандарта. Прогноз – победа сборной Англии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.