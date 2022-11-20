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Англия - Иран. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 21.11.2022
Англия – Иран: Прогноз и анонс матча ⋉ 21 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира, первый тур, группа B
21 ноября 2022. Доха, “Халифа Интернешнл Стэдиум”
Англия 15:00 Иран
Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Англия начнет свое “фантастическое путешествие на Чемпионате мира”, как сказал Гарет Саутгейт, игрой против неприступной сборной Ирана под руководством экс-помощника сэра Алекса Фергюсона Карлуша Кейроша.
Новости Англии
Англия соскучилась по победам. В официальный матчах “три льва” не выигрвают с ноября 2021 года, фактически целый год. В марте Англия выиграла товарищеские поединки у сборных Швейцарии (2:1) и Кот-д’Ивуара (3:0), но в поединках Лиги наций в июне-сентябре был полный провал: три ничьи, три поражения и последнее место в своей группе. До игры с Германией в последнем туре (3:3) Англии не удалось забить ни одного гола с игры.
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Поединки Лиги наций серьезно пошатнули позиции Гарета Саутгейта, в английской прессе неустанно обсуждаются новые тренерской кандидатуры для сборной, активно против менеджера “трех львов” после некоторых неудачных матчей Лиги наций выступали болельщики. Турнир в Катаре вероятно будет определяющим для 52-летнего тренера.
Перед Чемпионатом мира-2022 Саутгейт решил вернуться к схеме 3-4-3, с которой он дошел до полуфинала Мундиаля-2018. Один из ключевых футболистов для этой схемы Кайл Уокер, который умеет переключаться между функциями фулбека и центрального защитника, против Ирана не сыграет. Также есть некоторые проблемы со здоровьем и у креативного хавбека Джеймса Маддисона.
Саутгейт говорит, что его команда готова к непростому противостоянию с Ираном. “Наша сборная не раз показывала свою способность справиться с непростыми обстоятельствами. Мы не должны переживать из-за того, если нам сложно будет забить первый гол. Надо сохранять уверенность в себе”.
Новости Ирана
Иран стал второй сборной после Катара, которая квалифицировалась с Азии на Чемпионат мира. Персы успешно преодолели два групповых раунда, дважды побеждая в своих группах. В третьем раунде Иран обошел Южную Кореи. Среди сборных азиатской конфедерации Иран занимает наивысшее, двадцатое место в рейтинге ФИФА.
Но спортивные достижения сборной Ирана не способствовали продолжению сотрудничества с тренером Драганом Скочичем. Хорватский специалист был уволен за два месяца до старта Чемпионата мира и на вакантную должность был приглашен Карлуш Кейрош, который ранее установил национальный рекорд, проработав со сборной восемь лет, с 2011 по 2019-й год. Именно Кейрош руководил Ираном на двух последних Мундиалях.
Кейрошу пока не удавалось выводить Иран в плей-офф. В 2014 его команда забила всего один гол, набрала одно очко и заняла последнее место в своей группе. ЧМ-2018 был успешнее: победа над Марокко (1:0), поражение Испании (0:1) и ничья с Португалией (1:1). Иран показал хорошую игру в защите, и интересно, что два своих гола (автогол и пенальти) забил после 90-й минуты.
И на ЧМ-2022 Иран прежде всего будет играть на оборону, хотя самые известные его футболисты представляют атаку – Алиреза Джаханбахш (“Фейеноорд”), Мехди Тареми (“Порту”) и Сердар Азмун (“Байер”). Последний вероятно не сыграет с Англией из-за повреждения.
Статистика команд, цифры и факты
- 12 из своих последних 18 голов на Чемпионатах мира Англия забила после стандартов.
- Центрбек Харри Магуайр забил четыре гола в квалификации ЧМ – это второй показатель в сборной Англии после Харри Кейна.
- У Англия была лучшая разница среди европейских команд в отборе на ЧМ (39 забитых, три пропущенных).
- Сборная Ирана – самая возрастная команда на турнире (средний возраст футболистов составляет 29 лет).
- Форвард сборной Англии Харри Кейн был лучшим бомбардиром ЧМ-2018. Еще ни одному футболисту не удалось взять Золотую бутсу на двух разных Мундиалях.
- Иран выиграл только два из 15 своих матчей на Чемпионатах мира.
Последние пять матчей Англии и Ирана
Англия
- 26.09 Германия 3:3 (Лига наций)
- 23.09 Италия 0:1 (Лига наций)
- 14.06 Венгрия 0:4 (Лига наций)
- 11.06 Италия 0:0 (Лига наций)
- 07.06 Германия 1:1 (Лига наций)
Иран
- 16.11 Тунис 0:2 (Товарищеский матч)
- 10.11 Никарагуа 1:0 (Товарищеский матч)
- 27.08 Сенегал 1:1 (Товарищеский матч)
- 23.09 Уругвай 1:0 (Товарищеский матч)
- 12.06 Алжир 1:2 (Товарищеский матч)
Личные встречи
Англия и Иран никогда ранее не играли между собой.
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Где смотреть матч Англия – Иран
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд – Стоунз, Дайер, Магуайр – Триппьер, Райс, Беллингем, Шоу – Сака, Кейн, Стерлинг
Иран: Абедзаде – Мохаррами, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади – Джаханбахш, Нуроллахи, Эззатоллахи, Хаджсафи, Амири – Тареми
Ставки и Коэффициенты на матч Англия – Иран
Прогноз на матч Англия – Иран UA-Football
Англия и Иран – это две сборные, которые не будут раскрываться, тем более в первом матче группового этапа. Англия постарается установить контроль, Иран будет рассчитывать на контратаки. В первом тайме вероятно игра пройдет без моментов, но в итоге Англия должна найти свой момент, возможно после стандарта. Прогноз – победа сборной Англии 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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