 Германия - Япония: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Германия - Япония. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Чемпионат мира
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Германия - Япония: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Германия - Япония. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

На предыдущем чемпионате мира Бундестим тотально опозорилась, ведь не вышла из группы, в которой также были Южная Корея, Швеция и Мексика. На Евро-2020 (на самом деле 2021) с четырьмя очками вышла из группы и сразу в плей-офф была бита Англией. В трех Лигах Наций подряд ее результаты посредственные, за победу она не ведет борьбу, но и из дивизиона А не вылетает. Это, мягко говоря, системные неудачи и винить в них только Йоагима Лева уже не получится. А вот состав Германии точно не назовешь слабым, сейчас в нем хватает совсем молодых, но и очень талантливых ребят. Оплотами опыта являются Нойер, Гюндоган и Мюллер.

Германия - Япония. Прогноз на матч от Роберто Моралеса - изображение 1

Германия сейчас страдает из-за отсутствия результативного форварда-наконечника. Раньше надеялись на Вернера, но тот не оправдал ожиданий, а сейчас не поехал на турнир из-за травмы. Флик вызвал в нападение двух дебютантов: Юссуфа Мукоко и Никласа Фюллькруга.

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1.48
4.60
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Последний, кстати, уже даже успел забить гол в товарищеском матче с Оманом, что принесло минимальную победу немцам. Но ведь Япония значительно более организованная и качественная команда, нежели Оман. "Синие самураи" умеют хорошо контролировать мяч, продвигать его. Раньше считалось, что они не способны быть прагматичными, но все меняется.

В 12-ти из 20-ти последних матчей японцы уходили с поля без пропущенных мячей. И это случалось в матчах не только с азиатскими слабаками. Бразилия, Парагвай, США, Южная Корея, Эквадор и Гана забивали либо один гол, либо не смогли поразить ворота соперника вообще.

Ставка и прогноз

Япония с форой +1

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В статье: Роберто Моралес Чемпионат Мира Прогнозы
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