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Сенегал – Нидерланды. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 21.11.2022

Чемпионат мира
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Перспективные "оранье" стартуют в турнире против действующего чемпиона Африки

Сенегал – Нидерланды. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 21.11.2022

Фото: telegraaf.nl / Автор: неизвестен

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира-2022

Группа A, первый тур

22 ноября, 18:00. "Аль-Тумама Стедиум" (Доха)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

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Трансляція матчу Сенегал - Нідерланди
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Первый матч на турнире всегда непредсказуем. Наш случай тоже не исключение. Обе команды подходят к матчу в примерно одинаковых кондициях. Большая проблема только у сенегальцев – Садио Мане не сыграет и сегодня, в турнире в Катаре в целом. Кстати, как раз с хозяевами этого Мундиаля находятся в квартете Сенегал и Нидерланды.

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Содержание

Сенегал

В решающем поединке квалификации на Мундиаль "львы Теранги" с Мане в составе прошли Египет Салаха – тогда вингеры были еще одноклубниками. А сейчас так сложилось, что они оба не сыграют на ЧМ-2022. С Мохамедом все ясно, а Садио травмировался и вылетел из сборной. Даже сенегальские шаманы не помогли. Это не только игровое ослабление команды, но и психологическое, ведь Мане для Сенегала – это настоящий лидер.

Потеря Мане очень весома для "львов Теранги", ведь он вышел в старте в 13 последних матчах подряд (когда вызывался в команду). За этот отрезок поединком он лишь дважды был заменен и записал в свой актив 10 результативных действий. Удивительно, что сенегальцы не проводили спарринги перед Чемпионатом мира, ограничив свою подготовку только тренировочным процессом. А это важно – посмотреть, как нынешний состав без лидера показывает себя на поле.

Хотя, несмотря на травму Мане, в команде хватает звезд. Речь идет о тех же Кулибали ("Наполи"), Гейе ("Эвертон"), Сарре ("Уотфорд") или голкипер Менди из "Челси". Игроки, которые делают разницу.

Нидерланды

Есть они и в "оранье". Но здесь более сбалансированная команда: игроки нидерландского чемпионата дополняют футболисты, в основном, из топ-5 европейских лиг. Единственная большая проблема – это отсутствие хорошего центрфорварда. На эту позицию пытались ставить Бергвейна, Гакпо и Янссена.

Правда, основным является все же Депай, не игравший с 22 сентября – почти три месяца. Собственно, не выйдет он на поле и сегодня, а с острией атакой что-то нужно делать. Скорее всего, ван Гал все-таки поставит туда одного из своих вингеров и будет надеяться, что тот выстрелит.

А вот средняя арифметическая оценка действий игроков вне позиции нападающего у нидерландцев выше. Речь идет и о настоящем лидере и капитане ван Дейке, и о центре поля в виде де Йонга и Классена. Также есть взрывные латерали Думфрис и Маласия. Подбор исполнителей в "оранье", на самом деле, очень качественный. Теперь от ван Гала зависит, как далеко пройдет эта команда.

Последние пять матчей Сенегала и Нидерландов

Последние пять встреч хозяев

  • 27.09. Иран – Сенегал 1:1 (ТМ)
  • 24.09. Боливия – Сенегал 0:2 (ТМ)
  • 02.09. Гвинея – Сенегал 1:1 (победа сенегальцев в п. 3:5) (Квалификация на Кубок Африки)
  • 27.08. Сенегал – Гвинея 1:0 (Квалификация на Кубок Африки)
  • 30.07. Сенегал – Либерия 1:2 (Квалификация на Кубок Африки)

Последние пять встреч гостей

  • 25.09. Нидерланды – Бельгия 1:0 (Лига наций)
  • 22.09. Польша – Нидерланды 0:2 (Лига наций)
  • 14.06. Нидерланды – Вельс 3:2 (Лига наций)
  • 11.06. Нидерланды – Польша 2:2 (Лига наций)
  • 08.06. Уэльс – Нидерланды 1:2 (Лига наций)

Личные встречи между командами

Этот матч станет первым в их истории. Раньше до этого сенегальцы и нидерландцы не встречались.

Цифры и факты

  • За последние пять Мундиалей Сенегал лишь однажды прошел отбор, но тогда, в 2018-м, так и не смог выйти из группы.
  • Нидерландцы же не играли на ЧМ в России, но в 2014-м получали бронзу (с ван Галом во главе) и в 2010-м серебро.
  • В последний раз Сенегал играл с европейской сборной в 2018 году на Чемпионате мира, победив Польшу со счетом 2:1.
  • В мае-июне 2017-го слот товарищеских матчей "оранье" решили заполнить спаррингами сразу против двух африканских коллективов: Марокко (2:1) и Кот д'Ивуар (5:0).
  • Сенегальцы будут меньше фолить! На прошедшем ЧМ они пролетели мимо плей-офф, уступив японцам… в количестве желтых карточек – их в Сенегале было больше.
  • Нидерланды проиграли всего два матча командам из Африки за 19 встреч (12П, 5Н).

Ставки и коэффициенты на матч Сенегал – Нидерланды

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6.80
3.90
1.61
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3.90
1.62
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3.92
1.62
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Прогноз матча Сенегал – Нидерланды от UA-Футбол

"Оранье" должны сегодня уверенно преодолевать соперника и догонять Эквадор в турнирной таблице. Ван Гал собрал прекрасный коллектив, дал ему отдохнуть перед матчами и сейчас Нидерланды готовы закрывать группу тремя победами. Для этого сначала нужно обыгрывать боевой Сенегал, но проблем с этим не должно быть. Прогноз: Победа Нидерландов с Ф-1 (КФ 2,15).

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В статье: Нидерланды Сенегал Луи Ван Гал Садио Мане
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