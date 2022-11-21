 США - Уэльс. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 21.11.2022 ᐉ UA-Футбол
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США - Уэльс. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 21.11.2022

Чемпионат мира
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Какие шансы на победу имеет каждая из команд?

США - Уэльс. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 21.11.2022

Фото: Sky Sports

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня в поединке первого тура ЧМ встретятся две команды группы В, а именно - США и Уэльс. Букмекеры не дают однозначого ответа на вопрос, кто станет победителем в данной встрече. Давайте же детально рассмотрим, какие шансы на успех имеет каждая из команд.

Содержание

Чемпионат мира 2022, Группа В, Первый тур

21.11.2022, 21:00, стадион "Ахмад бин Али", Аль-Райан

Судья: А. Аль-Джассим (Катар)

Трансляция: MEGOGO, Суспільне

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США

Команда из Соединенных штатов прошла на Чемпионат мира, приложив достаточно серьезные усилия. Подопечные Грегга Берхалтера оказались на мундиале, заняв третье место в отборе КОНКААФ. Вперед вырвались Канада (28 очков) и Мексика (также 28). Американцы в свою очередь смогли набрать лишь 25 баллов и сравнялись по этому показателю с Коста-Рикой. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей именно США вышли на ЧМ.

Группа американской команды - именно та, в которую попала бы сборная Украины в случае победы над Уэльсом в квалификации. Здесь, кроме валлийцев, есть Англия и Иран. Эти команды сыграют уже сегодня днем, поединок начнется уже в 15:00. Если говорить о шансах США на выход из группы, то он будет во многом зависеть как раз от результата поединка с Уэльсом. В матче с Англией шансов намного меньше, а об уровне Ирана говорить пока сложно.

Ориентировочный состав: Тернер, Дест, Лонг, Циммерман. Йедлин, Маккенни, Адамс, Акоста, Пулишич, Феррейна, Ааронсон.

Уэльс

Сборная Уэльса в группе квалификации на чемпионат мира-2022 заняла вторую строчку в таблице. 15 очков в 8 поединках позволили валлийцам финишировать вторыми после бельгийцев, опередив всего на один зачетный пункт сборную Чехии. Также в группе с ними была Эстония и Беларусь, но ничего серьезного эти команды собой не представляли. В плей-офф Уэльс переиграл Австрию, а затем, как все мы помним, национальную сборную Украины.

В группе на Чемпионате мира в Катаре валлийцы имеют достаточно серьезные шансы на успех. Если бороться за первое место с Англией будет достаточно сложно, то одоледь США и Иран, заняв второе место, выглядит вполне реальным исходом. Уже в сегодняшнем матче мы сможем увидеть, ожидать ли от команды серьезных результатов.

Ориентировочный состав: Хеннеси, Норрингтон, Кабанга, Родон, Робертс, Уильямс, Левитт, Морелл, Джеймс, Мур, Бейл.

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Прогноз от сайта UA-Football

Вряд ли можно ожидать сегодня яркого поединка с большим количеством забитых мячей, ведь команды будут проводить только первый матч на ЧМ. Однако, зная тактические ходы Роба Пейжда и гибкость его команды, можно предсказать, что Уэльс сможет выбрать правильную схему и найти слабые стороны американцев. Прогноз: победа Уэльса, ТМ 2,5.

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В статье: США Уэльс ЧМ-2022
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