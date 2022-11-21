Аргентина - Саудовская Аравия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 22.11.2022

Чемпионат мира, первый тур, группа C

22 ноября 2022. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Аргентина 12:00 Саудовская Аравия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Это, наверное, мой последний Чемпионат мира, мой последний шанс достигнуть большой мечты”, – считает Лионель Месси. Его сборная начнет свой путь на Мундиале-2022 во вторник, в матче первого тура с Саудовской Аравией.

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Новости Аргентины

Сборную Аргентины считают одной из сильнейших команд Чемпионата мира-2022, но, как замечает главный тренер “альбиселесте” Лионель Скалони, “главные фавориты не всегда выигрывают ЧМ”. Можно добавить, что начиная с Мундиаля-2002 представители Южной Америки всего раз были в финале Чемпионата мира, и это была как раз Аргентина, уступившая в финале-2014 Германии.

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Лионель Месси, 35-летний лидер сборной Аргентины, оценивая нынешнюю команду вспоминает как раз 2014-й год. Тогда у Аргентины были не только индивидуально сильные футболисты, но и крепкая, сыгранная команда.

Что-то похожее удалось построить и Лионелю Скалони. У Аргентины появился баланс между линиями, не все строится вокруг Месси. На первый план могут выйти вратарь Мартинес, центрбек Ромеро, центрхав Де Пауль или один из оставшихся ветеранов команды Анхель Ди Мария.

Стабильность “альбиселесте” проявляется и в том, что с уверенностью можно назвать восемь из 11 футболистов стартового состава, которые сыграют против Саудовской Аравии. Есть только вопросы по фулбекам, и кто заменит травмированного Ло Чельсо в центре поля – Алехандро Гомес или Алексис Мак Аллистер. Вероятно это все же будет игрок “Севильи”.

Скалони призывает свою команду сыграть в первом матче спокойно, постараться отвлечься от внешнего давления, но одновременно с этим не забывать о том, какое важное значение имеет футбол для жизни аргентинцев.

Перед стартом Чемпионата мира Аргентина успела провести один товарищеский матч, разгромив сборную ОАЭ (5:0). Ди Мария сделал дубль, по голу забили Альварес, Месси и Хоакин Корреа.

Новости Саудовской Аравии

Саудовской Аравии только раз в истории удавалось выйти в 1/8 Чемпионата мира, и случилось это почти 30 лет назад, в 1994 году на Чемпионате мира в США.

“Орлы пустыни” не случайно надеются, что им в Катаре им во второй раз удастся преодолеть групповой раунд. Французский тренер Эрве Ренар имеет опыт больших опыт побед на уровне сборных, он имеет ставить национальным командам симпатичный футбол. 54-летний Ренар работает с Саудовской Аравией более трех лет, и за это время ему удалось привить команде позиционный стиль.

Ради подготовки к Чемпионату мира первенство Саудовской Аравии было приостановлено, и начиная с 22 октября “орлы пустыни” провели пять товарищеских матчей (две победы, две ничьи, поражение).

Статистика команд, цифры и факты

Лионелю Месси в своих четырех предыдущих Мундиалях еще ни разу не удалось забить в плей-офф, но в групповом раунде лидер сборной Аргентины забил шесть голов.

Аргентина проиграла три из пяти своих последних матчей на ЧМ, столько же, сколько в 24 предыдущих поединках (16 побед, пять ничьих).

Аргентина пропустила всего восемь голов в 17 матчах отбора на ЧМ.

Аргентина забила 16 голов в последних четырех товарищеских матчах с ОАЭ, Ямайкой, Гондурасом и Эстонией.

Саудовская Аравия выиграла семь из десяти матчей в третьем отборочном раунде и обошла в своей группе Японию.

Последние пять матчей Аргентины и Саудовской Аравии

Аргентина

16.11 ОАЭ 5:0 (Товарищеский матч)

28.09 Ямайка 3:0 (Товарищеский матч)

24.09 Гондурас 3:0 (Товарищеский матч)

05.06 Эстония 5:0 (Товарищеский матч)

01.06 Италия 3:0 (Финалиссима)

Саудовская Аравия

16.11 Хорватия 0:1 (Товарищеский матч)

10.11 Панама 1:1 (Товарищеский матч)

06.11 Исландия 1:0 (Товарищеский матч)

26.10 Албания 1:1 (Товарищеский матч)

22.10 Северная Македония 1:0 (Товарищеский матч)

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Личные встречи

Предстоящий матч будет пятым в истории противостояния Аргентины и Саудовской Аравии, последняя встреча была в ноябре 2012 года. Результаты: две победы Аргентины, две ничьи.

Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия

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Ориентировочные составы

Аргентина: Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Гомес – Ди Мария, Мартинес, Месси

Саудовская Аравия: Аль-Уваис – аль-Ганам, аль-Амри, аль-Булеахи, аль-Шахрани – аль-Наджей, Шарахили, аль-Фарадж – аль-Давсари, аль-Брикан, Бахебри

Ставки и Коэффициенты на матч Аргентина – Саудовская Аравия

Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия UA-Football

Матч против Саудовской Аравии вряд ли будет показательным для сборной Аргентины. Если “орлы пустыни” будут играть в смелый футбол, это будет на руку “альбиселесте”, которые умеют пользоваться свободными зонами у соперника. Месси полностью готов к этому матчу и должен выйти в старте. Возможно, ему удастся забить один из голов. Прогноз – победа Аргентины 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.