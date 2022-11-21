Чемпионат мира, групповой этап

Группа D, 1-й тур

Доха, Эдьюкейшн сити

Дания – Тунис 15:00

Дания

После прохода в полуфинал Евро-2020, Дания имеет все шансы удивить и на следующем крупном турнире. В этом веке скандинавы никогда не проходили дальше 1/8, хотя в 1998-м им удалось достичь четвертьфинала. Спустя более чем 20 лет новая версия Датского Динамита может потягаться с историческим рекордом.

Каспер Юлманд создал команды с очень надёжной обороной, пропустившей всего 3 гола на отборе к мундиалю. Впереди состав не столь впечатляет, зато средняя линия солидна при игре и с мячом, и без него, а также вариативно создаёт моменты. Если пытаться перекрыть центр, где обитают креативные Эриксен и Дамсгор, то стоит ждать беды с флангов – Васс и Меле очень агрессивный при подключениях в коробку.

Эриксен может стать х-фактором команды. Касперу Юлманду хватило гибкости далеко пробраться и без главной звезды. Но с Кристианом этот коллектив может показывать невероятные результаты – две победы над Францией в Лиге наций не дадут соврать.

Тунис

Тунису откровенно повезло попасть на мундиаль. Из всех африканских команд именно Орлов Карфагена котируют ниже всех. Нелепый автогол от средней команды Мали позволил Тунису пройти плей-офф раунд отбора и застолбить за собой путёвку в Катар. Возможно, помог опыт. Тунисцы прошли квалификацию в 5-й раз из 7 последних попыток.

Особых ожиданий от североафриканской команды нет даже на родине. Главный тренер Джавель Кадри, занявший свою должность в начале нынешнего года, ставит довольно простой футбол. От Туниса стоит ждать сверхоборонительного футбола. Впереди всё строится на эффективности Вахби Хазри при исполнении стандартов и изобретательности капитана Юссефа Мсакни.

Такая манера может доставить некоторый дискомфорт Дании, если им быстро не удастся найти путь к воротам соперника. Но на контригру Тунису точно расчитывать не стоит – датчане редко пускают на свою половину поля, редко фолят и очень качественно играют на стандартах как в атаке, так и в обороне.

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Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Васс, Кьер, Кристенсен, Меле – Эриксен, Дилейни, Хейбьерг – Сков, Дольберг, Дамсгор

Тунис: Дамен – Дрегер, Тальби, Бронн, Абди – Лаидуни, Схири, Шалали – Слиман, Мсакни, Хазри

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Дания – Тунис от UA-Футбол

Ультраоборонительная манера Туниса может создать фавориту некоторые неприятности на старте встречи. Но результат Дания всё равно себе обеспечит. Ставка: сухая победа Дании с коэффициентом 2.20.