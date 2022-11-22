Мексика – Польша. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 22.11.2022

Чемпионат мира-2022

Группа С, первый тур

22 ноября, 18:00. "Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Крис Бит (Австралия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне спорт, местные телеканалы Суспильного

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мексика - Польща Смотреть трансляцию

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Мегаважный матч для обеих сборных, ведь именно они являются главными претендентами на второе место в квартете C. Состоится этот поединок на стадионе с довольно странным названием "974". В то же время оно оригинальное, ведь арена получила это имя в честь такого же количества морских контейнеров, которые были использованы для строительства стадиона. Это дань месту, где расположена арена – промышленного прошлого этой набережной.

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Мексика

В отборе на Мундиаль мексиканцы набрали столько же очков, столько и канадцы, уступив только разнице голов. Правда, отбор завершился еще в марте, а после этого "зеленые" сыграли всего два официальных матча – в североамериканской Лиге наций. Форма вряд ли может быть хорошей, о чем говорят и результаты в товарищеских встречах.

С апреля Мексика провела девять спаррингов, победив всего в трех. Однако стоит отметить, что четыре матча (а это уже почти половина) состоялись не во время международных пауз, то есть без участия футболистов, выступающих за европейские команды. Даже в последнем поединке перед ЧМ – против Швеции 16 ноября – в основе не вышел ни один футболист из европейских чемпионатов. Лосано "Наполи", Хименес ("Вулверегемптон") и Гварададо ("Бетис") получили в свое распоряжение второй тайм, а Васкес из итальянского "Кремонезе" только пол часа.

Польша

"Кадра" тоже провела товарищеский матч незадолго до начала чемпионата. Поляки в Варшаве сыграли против Чили, минимально победив благодаря голу Пьонтека. На поле вышел практически основной состав, разве что за исключением Левандовского, Щенсного, Зелинского. Им тренер дал отдохнуть перед Мундиалем.

У поляков в этом году было больше официальных матчей, чем у мексиканцев. И соперники были гораздо более высокого уровня. В июне-сентябре "кадра" играла в Лиге нации в группе с Нидерландами, Бельгией и Уэльсом. В итоге подопечные Михневича сохранили прописку в дивизионе А благодаря двум победам и ничьей. Кроме набранных очков, даже в нескольких проигранных поединках поляки выглядели прилично против более сильного соперника. А вот с "середняками" полякам удобно играть – они могут диктовать свой футбол с лидером Робертом. У мексиканцев таких мастодонтов нет.

Последние пять матчей Мексики и Польши

Последние пять встреч номинальных хозяев

16.11. Мексика – Швеция 1:2 (ТМ)

09.11. Мексика – Ирак 4:0 (ТМ)

28.09. Колумбия – Мексика 3:2 (ТМ)

25.09. Перу – Мексика 0:1 (ТМ)

01.09. Мексика – Парагвай 0:1 (ТМ)

Последние пять встреч номинальных гостей

16.11. Польша – Чили 1:0 (ТМ)

25.09. Вельс – Польша 0:1 (ЛН)

22.09. Польша – Нидерланды 0:2 (ЛН)

14.06. Польша – Бельгия 0:1 (ЛН)

11.06. Нидерланды – Польша 2:2 (ЛН)

Личные встречи между командами

История сводила между собой команды восемь раз. Семь из них в товарищеских матчах, в которых трижды праздновала победу Мексика, дважды Польша и еще дважды коллективы играли вничью. В последний раз это случилось в 2017-м: "кадра" в Гданьске уступила 0:1.

В 1978 году единственный раз состоялась встреча на официальном уровне. Тогда поляки в рамках группового этапа обыграли мексиканцев со счётом 3:1.

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Цифры и факты

Мексика не забила в одном из последних шести матчей.

Польша уже 210 минут держит свои ворота сухими.

Левандовски еще ни разу в своей карьере за сборную не забивал в ворота команды из Северной Америки.

Поляки не забили в первом тайме в девяти из последних 12 встреч.

На прошедшем Чемпионате мира Мексика в последний раз на данный момент побеждала европейскую сборную. Это была Германия.

В 1978-м, когда эти команды последний раз играли между собой на Мундиалях, мексиканцы заняли последнее место в группе с нулем в графе очки, а поляки вышли с первого места из квартета с пятью зачетными пунктами.

В прошлом ЧМ Мексика вышла из группы в плей-офф, а Польша завершила свои выступления после трех сыгранных поединков.

Ставки и коэффициенты на матч Мексика – Польша

Прогноз матча Мексика – Польша от UA-Football

Если исходить из всех технических факторов, то "кадра" должна выглядеть лучше и увереннее на поле. Хотя это и прямой матч за второе место в группе, однако никто в случае чего не будет сломя голову рваться вперед, чтобы срочно отыгрываться. Команды все же проведут первый поединок на турнире, который станет лишь частью их пути. Прогноз: Ничья.