Бельгия - Канада: Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 23.11.2022

"Игроки ясно заявили мне, что они хотят дойти далеко и шокировать мир. Если мы забьём наш первый гол, вся наша страна содрогнется, вся, от Запада до Востока, закричит от радости". Так главный тренер сборной Канады Джон Хердман ещё до сенсационной победы Саудовской Аравии над Аргентиной говорил об ощущениях в своих стране и сборной. Теперь же аппетит любого андердога разыгрался просто неимоверно. Сумеют ли канадцы повторить подвиг аравийцев?

23 ноября. 21:00. Чемпионат Мира-2022. Группа F. Первый тур

Аль-Раян. "Ахмад бин Али Стадиум"

Бельгия - Канада

Главный арбитр: Джанни Сиказве (Замбия)

Предпосылки для такого имеются. Подопечные Хердмана подходят к Мундиалю в возвышенном настроении, полны мотивации. Полузащитник Сэмюэль Пьетт заявляет: "Мы играем бесстрашно и не хотим просто сидеть в обороне. Мы хотим играть нога в ногу с бельгийцами". А бывший игрок сборной и бельгийского "Андерлехта" Томаш Радзински говорит: "В этой команде есть музыка. С её скоростью она может поразить любую оборону. На месте бельгийской обороны я бы опасался".

На свой первый Чемпионат Мира с 1986-го года и второй в истории Канада вышла, выиграв Квалификацию. В её решающем раунде она добыла восемь побед и четыре ничьи в 14-ти матчах, общая разница мячей - 23:7. Победила Мексику в официальном матче впервые за 46 лет, а США - за 34. А в гостях не проиграла обеим. За продвижение в рейтинге ФИФА на сорок мест получила приз наиболее прогрессирующей команды 2021-го года.

В последних товарищеских матчах она вначале не переиграла Бахрейн (2:2), а затем одержала победу над Японией (2:1), вырвав её на пятой добавленной минуте.

Бельгия свои последние два матча проиграла. Матч шестого тура Лиги Наций в сентябре в Нидерландах (0:1) и товарищеский против Египта 18-го ноября (1:2). Голландцам она проиграла и дома, со счётом 1:4. В других четырёх матчах ЛН, правда, набрала десять очков за счет Польши и Уэльса, Квалификацию на Мундиаль также прошла уверенно, выиграв группу с Уэльсом, Чехией, Эстонией и Беларусью. Но в целом атмосфера вокруг неё весьма неприятна.

В стране чувствуют, что Золотое Поколение, скорее всего, сойдёт со сцены без трофеев. А наследники либо ещё слишком сыры, либо просто не талантливы. Скептицизм вокруг сборной велик, о третьем месте на предыдущем Чемпионате Мира чуть ли не забыли, четвертьфинал Евро-2020 оценивают низко. Игрокам задают неприятные вопросы об атмосфере, в тренера Роберто Мартинеса не верят, практически провожая его домой и говоря об "огромном Дамокловом мече над ним" (Sporza).

Команда Мартинеса всё же попытается посрамить скептиков. Как она любит, через доминирование, владение мячом. Канада же любит не мяч, а высокий прессинг и стремительные контратаки. Сами Мартинес и Ян Вертонген отмечают это прежде всего. Она попробует убегать и забить свой первый гол на Чемпионатах Мира (в 1986-ом проиграла три матча "всухую"). Хотя в целом будет играть осторожно.

Следует отметить, что судить матч будет арбитр из Замбии Джанни Сиказве. Тот самый, который на последнем Кубке Африки завершил один из матчей на 85-ой минуте. А когда ему указали на ошибку, возобновил его, но вновь завершил раньше времени, за 13 секунд до истечения девяноста. Канаду он никогда не судил, Бельгию - на предыдущем ЧМ, когда в группе разгромила Панаму со счётом 3:0.

Очные матчи

Канада и Бельгия в официальных матчах не встречались. В товарищеском встретились однажды, в 1989-ом году. Европейцы победили со счетом 2:0.

Кадры

Бельгия играет с тремя центральными защитниками и тремя игроками атаки. У нее дилемма на трех позициях. Кто составит компанию в центре обороны сверхопытным Альдервейрелду и Вертонгену? Молодые Теат или Дебаст, либо же более опытный Дендонкер? Кто выйдет на позиции левого латераля? Профильный Кастань либо же атакующий Карраско? И кто выйдет в центре поля? Разыгрывающий Витсель или же силовой Онана?

Дилемм должно было быть больше. Дело в том, что Ромелу Лукаку травмирован и не будет готов и ко второму туру, а Эден Азар в ужасной форме. Но последнего Мартинес постоянно яростно защищает и сегодня заявил, что он выйдет с первых минут. То есть Доку, Ванакен и немного травмированный Троссар останутся в запасе. А на замену первому видится лишь один кандидат - Миши Батшуай. Он забивает за "Фенербахче" гораздо чаще, чем Дрис Мертенс - за "Галатасарай".

Разумеется, огромная ответственность в такой ситуации ложится на Кевина Де Брюйне. КДБ придётся тащить сборную на горбу.

У Канады под большим вопросом был главная звезда сборной Альфонсо Дэвис. Хердман сам говорил, что с его травмой нужно быть очень осторожным и не следует рисковать. Но в итоге сообщил, что левый защитник "Баварии" готов играть. В сборной он играл уже на различных позициях, включая форварда. На этот раз, скорее всего, будет левым латералем в схеме 3-4-2-1. Хотя, возможно, им будет Бьюкенен, а Альфонсо расположится под нападающим.

Под вопросом были и первый вратарь Милан Борян, и разыгрывающий опорник, один из лучших игроков "Порту" в успешном групповом турнире Лиги Чемпионов, Стивен Эустаккио. Но Хердман заявил, что и эти двое готовы играть.

Наибольшее внимание, кроме Дэвиса, на замечательного форварда "Лилля" Джонатана Дэвида. Когда Радзински говорит об опасности скоростных канадцев для возрастной и медленной обороны бельгийцев, он имеет в виду прежде всего этих двоих.

Атиба Хатчинсон должен стать самым возрастным капитаном в истории Чемпионатов Мира. Ему 39 и девять месяцев.

Прогноз: Бельгия - Канада 2:1

Дэвис, Дэвид и быстрые латерали должны убежать от ветеранов Альдервейрелда и Вертонгена. Да и в целом пример Саудовской Аравии заразителен. Тем более, что Бельгия грустна и не уверена в себе в целом, пропускала в 13-ти из последних 17-ти матчей. Впрочем, забивала в 51-ом из 52-ух. Так что "обе забьют" - лучшая ставка. А кто победит? Всё же соперников более мелкого калибра "Красные Дьяволы" почти всегда чётко щёлкают.