Швейцария - Камерун: Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 24.11.2022

Европейские сборные второго эшелона отличаются на последних крупных турнирах. Уэльс играл в полуфинале Евро-2016, Хорватия - в финале Чемпионата Мира-2018, Дания - в полуфинале Евро-2020. От швейцарцев подобного ожидают в первую очередь. Сами победители Франции на последнем Евро ожидают. Игроки, Федерация и СМИ требуют хотя бы вернуться в четвертьфинал впервые с 1954-го года. А если требуют - уходить с поля без победы над Камеруном нельзя.

24 ноября. 12:00. Чемпионат Мира. Группа G. Первый тур

Аль-Вакра. "Аль Джануб Стадиум"

Швейцария - Камерун

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

В 2021-22 годах швейцарцы добились впечатляющих результатов. Выбили на Евро Францию и проиграли Испании лишь в серии пенальти, в Отборе на нынешний Мундиаль опередили Италию, в Лиге Наций уже в этом году победили Португалию и Испанию, причём последнюю - в гостях. Сборная страны банков, часов, сыра и шоколада несомненно сильна, и её амбиции велики. Баланс между традиционной организованностью и мощью и желанием владеть мячом и атаковать выглядит интересно.

Вместе с тем, следует быть осторожным и не выключаться. Поскольку против закрытых команд играть ей по-прежнему трудно, забивать по-прежнему трудно. Лишь в двух из девяти матчей в 2022-ом году швейцарцы забили более одного мяча. Они уже проиграли целых пять матчей в году (среди них в ноябре товарищеский Гане), что в последний раз было в 2010-ом. Уровень Мурата Якина, пришедшего в июле 2021-го из команды Второго дивизиона, до сих пор вызывает сомнения.

Сомнения вызывает и главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг. Говорят, что он больше плейбой, чем футболист, что в тактике не разбирается. Он тренирует сборную с февраля, провел ее через плей-офф мимо Алжира благодаря голу Экамби на 124-ой минуте. Но и его сборная в последних матчах играет неудачно. Поражения от Южной Кореи (еще приемлемо) и Узбекистана, ничьи в ноябре с Панамой и Ямайкой. А до февраля третье место на домашнем Кубке Африки посчитали провалом.

Камерунцы не играли на предыдущем Чемпионате Мира, до этого проиграли на них семь матчей подряд. А ведь то было поколение Самюэля Это'О. Сейчас он, глава Федерации Футбола страны, заявляет, что в финале ЧМ-2022 встретятся Камерун и Марокко, но такое ожидаемо воспринимается как признак неадекватности. Если уж он как игрок не смог выйти из группы, то теперь...

Несмотря на явное кадровое преимущество в игроках атаки, Камерун выглядит скорее организованной командой, чем яркой. Обороняется неплохо, но атаковать трудно. Лишь в двух из девяти последних матчей он забил более одного мяча. Точно как и Швейцария. Которая также остается скорее оборонительной. В Отборе в восьми матчах пропустила лишь дважды. Так что возможна вязкая игра.

Кадры

Игрока уровня Сонга в обороне у Камеруна нет. Николя Нкулу уже 32, и он играет в Греции. Рядом с ним - молодежь из французских середняков и аутсайдеров. Зато вратарь очень высокого класса - Андре Онана из "Интера". Опорник Замбо Ангисса вместе с "Наполи" осенью разрывал всю Европу. Экамби из "Лиона" и Мбеумо из "Брентфорда" - интересные вингеры.

Атаку возглавит Эрик-Максим Чупо-Мотинг, к октябрю обнаруживший, что место Роберта Левандовски в "Баварии" пусто и начавший забивать в его темпе. Между 16 октября и 12 ноября немецкий камерунец забил десять мячей за клуб. Забил и Панаме за сборную.

Пока Эрик-Максим еще спал, Ян Зоммер установил рекорд Бундеслиги с 19-ю сейвами в матче против мюнхенцев. Похоже, он готов начать свой четвертый Мундиаль уже завтра, несмотря на травму. Если же нет - готов Кобель из другой "Боруссии", дортмундской.

В целом травмы - главная проблема швейцарцев. Не совсем здоровы крайний защитник Родригес, центральный Эльведи, опорник Соу, вингер Шакири. Похоже, все они готовы играть, но состояние неидеальное.

Особое внимание - на капитана Джаку, отлично играющего за "Арсенал", и на форвардов Окафора и Эмболо, желающих решить давнюю проблему бомбардиров сборной. Для Бриля матч особо эмоционален, поскольку он уроженец Камеруна, и его отец до сих пор живет там. Форвард сказал, что перед очным матчем и после него будет наибольшим болельщиком сборной Камеруна.

Прогноз: Швейцария - Камерун 1:0

В последних матчах с участием африканских (Тунис и Марокко) и/или европейских сборных второго эшелона (Хорватия, Дания и Польша) был зафиксирован лишь один счёт - 0:0. Поэтому стоит ожидать вязкую игру. Тем более, что обе команды забивают с трудом. И уж точно у швейцарцев нет никаких причин недооценивать соперника. Так что лучшая ставка здесь - на острый недостаток голов. Ну а в плане счета все же ощущение, что европейцы дожмут.