Португалия - Гана. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Подопечных Сантуша уже не воспринимают как КриРо+другие. И это хорошо и интересно, хороших игроков здесь хватает. Чуть ли не каждый представляет гранд, самые маленькие по рангу команды – это крепкие "Вулверхэмптон", "Бетис" и "Брага". Остальные – "Сити", МЮ, ПСЖ, "Милан", "Атлетико", конечно, "Порту" и "Бенфика".

Конечно, главное внимание будет уделено Криштиану Роналду – как он справится с манчестерским скандалом. С одной стороны, разрыв с МЮ может высвободить бешеную энергию, которой обладает Криш. С другой, он может стать фактором напряжения между партнеров. Сантушу будет очень сложно найти баланс.

Отбор на Чемпионат мира сборная Португалии окончила на втором месте в группе. Она не проиграла в семи из восьми матчей в группе (5 побед, 2 ничьих). Единственное поражение команда потерпела от Сербии, 1:2, из-за чего пришлось играть стыковые поединки. Как знать, попали бы португальцы на ЧМ, если бы итальянцы не оконфузились параллельным курсом. А так в первом из стыковых раундов подопечные Фернанду Сантуша одолели Турцию 3:1, а во втором уверенно обыграли сенсационную Северную Македонию 2:0.

По пути к чемпионату мира в Катаре Гана заняла первое место в своей квалификационной группе. Затем ее ждала стадия плей-офф и соперничество со сборной Нигерии. Оба поединка с ней завершились вничью – 0:0 и 1:1. Однако именно Гана прошла, потому что забила гол на чужом поле.

Интересный факт

Эти команды встречались на ЧМ-2014. Тогда Португалия выиграла 2:1 благодаря позднему голу Роналду, но в итоге обе команды не вышли в плей-офф.

Сейчас это не та команда, которая в 2010-м должна была выходить в полуфинал ЧМ (помните легендарный матч с Уругваем – руку Суареса и незабитый пенальти Гьяна?). Хотя в ней остается несколько неординарных игроков, способных шокировать фаворита. Один Иньяки Уильямс из "Атлетика" чего стоит. Впрочем, суммарный класс у Португалии заметно выше, и это должно сыграть свою роль.

Ставка и прогноз

Победа Португалии

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