Бразилия - Сербия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 24.11.2022

Чемпионат мира, первый тур, группа G

24 ноября 2022. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Бразилия 21:00 Сербия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Бразилия вновь начинает Чемпионат мира в качестве фаворита №1, но сложные препятствия ждут Селесао уже в групповом раунде. Швейцария, Гана и Сербия, первый соперник сборной Бразилии, не будут для команды Тите легкими соперниками.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Бразилии

Бразилия очень впечатляюще провела отбор к Чемпионату мира, выиграв 14 из 17 матчей, еще три сыграв вничью. Селесао пропустили всего пять голов.

Конечно, не только своими результатами славится Селесао. Тите повез в Катар очень сильный состав: неймар, Винисиус, Жезус, Рафинья, Ришарлисон, Антони, Мартинелли, Пакета и это только линия нападения. Бразилия – это сильная команда с сильными футболистами и очень вдумчивым и тактически грамотным тренером.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

Но, несмотря на все преимущества, Селесао не то, что победить, даже выйти в финал Мундиалей не могут с ЧМ-2002. Поэтому Тите много говорит о давлении, но по его словам, это ощущение давления – органично. “История удивительна, и она приносит давление, но этим давлением живет вся страна, давление ощущается в любви, особенно на улицах. Да, есть давление, но есть и спокойствие в том, что ты знаешь, какие у тебя способности, ты можешь мечтать. Это все часть целого”.

Новости Сербии

Последнее большое достижение сборной Сербии – выход в 1/8 в 1998 году. Сербы участвовали еще в трех последующих Мундиалях, но ни разу не выходили из группы и результаты были так себе: три поражения на ЧМ-2006, по одной победе и два поражения на ЧМ-2010 и ЧМ-2018.

Катарское первенство в Сербии ждут со сдержанным оптимизмом. Команда Драгана Стойковича уверенно выиграла свою группу отбора, взяв 20 очков из 24 возможных, и опередив Португалию. В июне-сентябре нынешнего года была не менее уверенная Лига наций – четыре победы, ничья и поражение, и первой место.

У Сербии неплохая команда, но ряд ее основных футболистов подходят к Мундиалю с небольшими проблемами со здоровьем. В частности основной бомбардир Александар Митрович, а также полузащитники Саша Лукич и Филип Костич. Надеюсь, что они будут готовы, но что будет до матча, я не знаю”, – сказал Стойкович.

Статистика команд, цифры и факты

Бразилия – единственная сборная, которая принимали участие во всех Чемпионатах мира с 1930 года.

Бразилия не проигрывает в последних 15 матчах групповых раундов ЧМ (12 побед). На каждом Мундиале с 1982 года Бразилия выигрывает свою группу.

Бразилия имеет самый высокий процент побед всех стран в истории Чемпионата мира (73 победы, 67%)

Сербия не проиграла ни одного матча в отборе к ЧМ. В целом, с ноября 2020 года Сербия проиграла только один официальный матч.

Начиная с 2006 только Австралия проиграла больше матчей на Чемпионатах мира, чем Сербия (восемь против семи).

Последние пять матчей Бразилии и Сербии

Бразилия

27.09 Тунис 5:1 (Товарищеский матч)

23.09 Гана 3:0 (Товарищеский матч)

06.06 Япония 1:0 (Товарищеский матч)

02.06 Южная Корея 5:1 (Товарищеский матч)

30.03 Боливия 4:0 (Отбор к ЧМ-2022)

Сербия

18.11 Бахрейн 5:1 (Товарищеский матч)

27.09 Норвегия 2:0 (Лига наций)

24.09 Швеция 4:1 (Лига наций)

12.06 Словения 2:2 (Лига наций)

09.06 Швеция 1:0 (Лига наций)

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

Команды встречались в группе на прошлом Чемпионате мира и Бразилия выиграла 2:0. Еще одна победа Селесао (1:0) была зафиксирована в товарищеском матче 2014 года.

Где смотреть матч Бразилия – Сербия

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Бразилія - Сербія Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро – Каземиро, Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Винисиус – Неймар

Сербия: Ваня Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Лазович, Гудель, Лукич, Живкович – Тадич, Сергей Милинкович-Савич – Влахович

Ставки и Коэффициенты на матч Бразилия – Сербия

Прогноз на матч Бразилия – Сербия UA-Football

Бразилия будет фаворитом на каждом матче предстоящего Чемпионата мира, но игра с Сербией точно не будет легкой прогулкой для команды Тите. Но нынешняя команда Селесао очень сильна как в защите, так и в атаке. Вероятно Бразилия и не пропустит. Прогноз – победа Бразилии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.