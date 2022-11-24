 Бразилия – Сербия: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Чемпионат мира
  4. Бразилия - Сербия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 24.11.2022
В тренде
Чемпионат мира
Чемпионат мира

Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразилия - Сербия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 24.11.2022

Чемпионат мира
Обновлено
(1 голосов)

Бразилия – Сербия: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол

Бразилия - Сербия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 24.11.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shinji Akagi/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, первый тур, группа G

24 ноября 2022. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Бразилия 21:00 Сербия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Бразилия вновь начинает Чемпионат мира в качестве фаворита №1, но сложные препятствия ждут Селесао уже в групповом раунде. Швейцария, Гана и Сербия, первый соперник сборной Бразилии, не будут для команды Тите легкими соперниками.

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Содержание

Новости Бразилии

Бразилия очень впечатляюще провела отбор к Чемпионату мира, выиграв 14 из 17 матчей, еще три сыграв вничью. Селесао пропустили всего пять голов.

Конечно, не только своими результатами славится Селесао. Тите повез в Катар очень сильный состав: неймар, Винисиус, Жезус, Рафинья, Ришарлисон, Антони, Мартинелли, Пакета и это только линия нападения. Бразилия – это сильная команда с сильными футболистами и очень вдумчивым и тактически грамотным тренером.

Но, несмотря на все преимущества, Селесао не то, что победить, даже выйти в финал Мундиалей не могут с ЧМ-2002. Поэтому Тите много говорит о давлении, но по его словам, это ощущение давления – органично. “История удивительна, и она приносит давление, но этим давлением живет вся страна, давление ощущается в любви, особенно на улицах. Да, есть давление, но есть и спокойствие в том, что ты знаешь, какие у тебя способности, ты можешь мечтать. Это все часть целого”.

Читайте такжеУчастники ЧМ-2022 - Бразилия. Неймар и компания в поисках величия

Новости Сербии

Последнее большое достижение сборной Сербии – выход в 1/8 в 1998 году. Сербы участвовали еще в трех последующих Мундиалях, но ни разу не выходили из группы и результаты были так себе: три поражения на ЧМ-2006, по одной победе и два поражения на ЧМ-2010 и ЧМ-2018.

Катарское первенство в Сербии ждут со сдержанным оптимизмом. Команда Драгана Стойковича уверенно выиграла свою группу отбора, взяв 20 очков из 24 возможных, и опередив Португалию. В июне-сентябре нынешнего года была не менее уверенная Лига наций – четыре победы, ничья и поражение, и первой место.

У Сербии неплохая команда, но ряд ее основных футболистов подходят к Мундиалю с небольшими проблемами со здоровьем. В частности основной бомбардир Александар Митрович, а также полузащитники Саша Лукич и Филип Костич. Надеюсь, что они будут готовы, но что будет до матча, я не знаю”, – сказал Стойкович.

Читайте такжеУчастники ЧМ-2022 - Сербия. Хороший состав, интересная группа и опытный тренер

Статистика команд, цифры и факты

  • Бразилия – единственная сборная, которая принимали участие во всех Чемпионатах мира с 1930 года.
  • Бразилия не проигрывает в последних 15 матчах групповых раундов ЧМ (12 побед). На каждом Мундиале с 1982 года Бразилия выигрывает свою группу.
  • Бразилия имеет самый высокий процент побед всех стран в истории Чемпионата мира (73 победы, 67%)
  • Сербия не проиграла ни одного матча в отборе к ЧМ. В целом, с ноября 2020 года Сербия проиграла только один официальный матч.
  • Начиная с 2006 только Австралия проиграла больше матчей на Чемпионатах мира, чем Сербия (восемь против семи).

Последние пять матчей Бразилии и Сербии

Бразилия

  • 27.09 Тунис 5:1 (Товарищеский матч)
  • 23.09 Гана 3:0 (Товарищеский матч)
  • 06.06 Япония 1:0 (Товарищеский матч)
  • 02.06 Южная Корея 5:1 (Товарищеский матч)
  • 30.03 Боливия 4:0 (Отбор к ЧМ-2022)

Сербия

  • 18.11 Бахрейн 5:1 (Товарищеский матч)
  • 27.09 Норвегия 2:0 (Лига наций)
  • 24.09 Швеция 4:1 (Лига наций)
  • 12.06 Словения 2:2 (Лига наций)
  • 09.06 Швеция 1:0 (Лига наций)

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

Команды встречались в группе на прошлом Чемпионате мира и Бразилия выиграла 2:0. Еще одна победа Селесао (1:0) была зафиксирована в товарищеском матче 2014 года.

Где смотреть матч Бразилия – Сербия

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Бразилія - Сербія
Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро – Каземиро, Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Винисиус – Неймар

Сербия: Ваня Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Лазович, Гудель, Лукич, Живкович – Тадич, Сергей Милинкович-Савич – Влахович

Ставки и Коэффициенты на матч Бразилия – Сербия

Parimatch
1.47
4.80
7.40
Сделать ставку
Favbet
1.45
4.95
7.30
Сделать ставку
VBET
1.46
4.90
7.50
Сделать ставку

Прогноз на матч Бразилия – Сербия UA-Football

Бразилия будет фаворитом на каждом матче предстоящего Чемпионата мира, но игра с Сербией точно не будет легкой прогулкой для команды Тите. Но нынешняя команда Селесао очень сильна как в защите, так и в атаке. Вероятно Бразилия и не пропустит. Прогноз – победа Бразилии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Сербия Неймар ЧМ-2022 ставки национальная сборная Сербии Национальная сборная Бразилии Прогнозы Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде