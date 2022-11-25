 Англия - США: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Англия - США. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Англия - США: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Англия - США. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Стартовый разгром англичанами Ирана оставил довольно разные впечатления. Счет суперовый и были отрезки матча, когда подопечные Гарета Саутгейта уничтожали соперника полностью. Вместе с тем, были и моменты, когда Иран выглядел достаточно аргументированно в борьбе с грозными британцами.

Англия - США. Прогноз на матч от Роберто Моралеса - изображение 1

Англичане с самого начала работы Саутгейта стали эффективными в быстрых отрывах и ситуациях, когда они имеют пространство. Это фирменный стиль и он базируется на наличии многих быстрых игроков в атаке. Рахим Стерлинг может переживать разные периоды в клубах, но в национальной команде всегда действует очень эффективно. Сейчас есть еще Букайо Сака и Маркус Решфорд. Также важным звеном для англичан являются опорники. Здесь сейчас идеальное сочетание – Деклан Райс и Джуд Беллингем. Представитель "Вест Хэма" типичный боец, "собака", но, несмотря на такой основной профайл, он также не является примитивным игроком чисто разрушения. Представитель же "Боруссии" - просто идеальный глубинный плеймейкер, хотя он тоже не просто разыгрывающий. Его диапазон действия абсолютно универсален и вместе с тем он в первую очередь является креативным футболистом. Учтите, что этим ребятам 23 и 19 лет, поэтому у Англии на долгие годы огромный козырь.

Сборная США попала на чемпионат мира по третьему месту квалификации в КОНКАКАФ, опередив Коста-Рику только по дополнительным показателям. В первом своем матче текущего Чемпионата мира американцы вели после первого тайма против Уэльса, но удержать преимущество не смогли, пропустив в конце с пенальти. Счет открыл Тимоти Веа, сын того самого Джорджа Веа, который выигрывал "Золотой мяч", а затем стал президентом Либерии. Учитывая состав группы, американцам очень нелегко будет бороться за выход в плей-офф.

Ставка и прогноз

Победа Англии с форой -1.

Parimatch
1.58
4.30
6.30
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В статье: Англия США Прогнозы
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