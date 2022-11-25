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Чемпион Азии против чемпиона Африки. Катар – Сенегал. Анонс и прогноз матча ЧМ на 25.11.2022
Попытка номер два отбить вложенных 200 миллиардов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира-2022
25 ноября, 15:00. "Аль-Тумама" (Доха)
Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
И Катар, и Сенегал синхронно начали турнир по поражениям со счетом 0:2. Правда, эти два проигрыша были разными, ведь победа Эквадора над катарцами была более чем уверена, а Нидерланды одержали свою с очень большим сопротивлением от сенегальцев. Теперь эти “лузеры” своего квартета имеют шанс заработать первые очки на текущем Мундиале.
Катар
"Бордовые" явно перегорели в первом матче на Мундиале. Столь долгая и скандальная подготовка эмоционально утомила игроков. Будем откровенны, что чемпионат Катара, откуда большинство исполнителей этой сборной, низкого уровня, и вряд ли футболисты оттуда могут продемонстрировать высокий класс. Хотя, с другой стороны, Саудовская Аравия показала обратное. Правда, катарцы не смогли хоть что-нибудь предложить эквадорцам.
Первое прикосновение к мячу в чужой штрафной они сделали только на 50-й минуте встречи. В то время как футболисты выглядели беспомощно, у тренера было очень испуганное и одновременно разочарованное лицо – он не понимал, что ему делать дальше. А дальше нужно хотя бы продемонстрировать позвоночник, потому что в историю уже вошли: Катар – первая команда-хозяин Чемпионатов мира, уступившая в матче-открытии.
Кадры номинальных хозяев
Девять игроков основы катарцев в матче против Эквадора – это представители “Аль-Садда” и “Аль-Духаиля”. Получилась некая монополия двух клубов. Сборной Украины это знакомо, но у "сине-желтых" хотя бы есть хорошее количество легионеров. Ну а заграничный футбол в катарцев представляет тренер Феликс Санчес. К слову, он в поединке против эквадорцев произвел всего две замены. Здесь возможны два варианта развития событий: либо забыл, либо некем усиливать игру со скамейки для запасных.
Сенегал
"Львы Теранги" неплохо выглядели в матче против Нидерландов. Ввиду достаточно мощного состава "оранье", сенегальцы большинство поединка даже преобладали над соперником. Обе команды в этой встрече начали интенсивно, прессинговали и нагружали оборону соперника, однако больше впереди создали именно нидерландцы. Ну и ошибки Менди помогли – голкипер сборной Сенегала сыграл явно неудачно.
Важным стала и середина второго тайма, когда основной полузащитник Куяте выбыл из игры из-за травмы. Кроме него покинули поле еще трое игроков, однако вышедшие на замену не смогли влиться в рисунок игры сразу. Учитывая это, сенегальцы начали больше проседать и пропустили дважды. Заслуживали они гораздо больше.
Кадры номинальных гостей
Сенегальцы не проводили товарищеских матчей перед чемпионатом, поэтому усталости у них не должно быть. Теперь главный тренер "львов теранги" вряд ли будет использовать замены, чтобы освежить игру – в прошлый раз это сыграло с ним злую шутку. Хотя с другой стороны и лазарет наполнен. Перед встречей там находились Балло Туре, Диалло и Куяте.
Последние пять матчей Катара и Сенегала
Последние пять встреч катарцев
- 20.11. Катар – Эквадор 0:2 (ЧМ-2022)
- 09.11. Катар – Албания 1:0 (ТМ)
- 05.11. Катар – Панама 2:1 (ТМ)
- 27.10. Катар – Гондурас 1:0 (ТМ)
- 23.10. Катар – Гватемала 2:0 (ТМ)
Последние пять встреч сенегальцев
- 21.11. Сенегал – Нидерланды 0:2 (ЧМ-2022)
- 27.09. Иран – Сенегал 1:1 (ТМ)
- 24.09. Боливия – Сенегал 0:2 (ТМ)
- 02.09. Гвинея – Сенегал 1:1 (победа сенегальцев в п. 3:5) (Квалификация на Кубок Африки)
- 27.08. Сенегал – Гвинея 1:0 (Квалификация на Кубок Африки)
Турнирная таблица группы A
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Эквадор
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4
|Катар
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Цифры и факты
- Катар и Сенегал никогда не встречались в личных матчах.
- В этом году катарцы провели 19 матчей. В то же время на счету сенегальцев 22 поединка.
- Катар и Сенегал не единственные, кто не забивал в первом туре текущего Мундиаля. В общей сложности таких команд 14.
- "Бордовые" до сих пор не нанесли удара в створ на домашнем Мундале.
- Обе команды являются действующими чемпионами на своих континентах: Катар – в Азии (2019 г.), а Сенегал – в Африке (2022 г.).
Ставки и коэффициенты на матч Катар – Сенегал
Прогноз матча Катар – Сенегал от UA-Football
“Бордовые” слишком плохо выглядят, чтобы устоять перед очень хорошими сенегальцами. Да, "львы теранги" рискуют играть без нескольких важных игроков (не забываем о Садио Мане), однако самая сильная африканская команда пока значительно лучше, чем самая сильная азиатская. Прогноз: Победа Сенегала из Ф(-1) (КФ 2,25).
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