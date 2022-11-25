Чемпион Азии против чемпиона Африки. Катар – Сенегал. Анонс и прогноз матча ЧМ на 25.11.2022

Чемпионат мира-2022

25 ноября, 15:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне

Трансляция матча В эфире Пряма трансляція матчу Катар - Сенегал Смотреть трансляцию

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И Катар, и Сенегал синхронно начали турнир по поражениям со счетом 0:2. Правда, эти два проигрыша были разными, ведь победа Эквадора над катарцами была более чем уверена, а Нидерланды одержали свою с очень большим сопротивлением от сенегальцев. Теперь эти “лузеры” своего квартета имеют шанс заработать первые очки на текущем Мундиале.

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Катар

"Бордовые" явно перегорели в первом матче на Мундиале. Столь долгая и скандальная подготовка эмоционально утомила игроков. Будем откровенны, что чемпионат Катара, откуда большинство исполнителей этой сборной, низкого уровня, и вряд ли футболисты оттуда могут продемонстрировать высокий класс. Хотя, с другой стороны, Саудовская Аравия показала обратное. Правда, катарцы не смогли хоть что-нибудь предложить эквадорцам.

Первое прикосновение к мячу в чужой штрафной они сделали только на 50-й минуте встречи. В то время как футболисты выглядели беспомощно, у тренера было очень испуганное и одновременно разочарованное лицо – он не понимал, что ему делать дальше. А дальше нужно хотя бы продемонстрировать позвоночник, потому что в историю уже вошли: Катар – первая команда-хозяин Чемпионатов мира, уступившая в матче-открытии.

Кадры номинальных хозяев

Девять игроков основы катарцев в матче против Эквадора – это представители “Аль-Садда” и “Аль-Духаиля”. Получилась некая монополия двух клубов. Сборной Украины это знакомо, но у "сине-желтых" хотя бы есть хорошее количество легионеров. Ну а заграничный футбол в катарцев представляет тренер Феликс Санчес. К слову, он в поединке против эквадорцев произвел всего две замены. Здесь возможны два варианта развития событий: либо забыл, либо некем усиливать игру со скамейки для запасных.

Сенегал

"Львы Теранги" неплохо выглядели в матче против Нидерландов. Ввиду достаточно мощного состава "оранье", сенегальцы большинство поединка даже преобладали над соперником. Обе команды в этой встрече начали интенсивно, прессинговали и нагружали оборону соперника, однако больше впереди создали именно нидерландцы. Ну и ошибки Менди помогли – голкипер сборной Сенегала сыграл явно неудачно.

Важным стала и середина второго тайма, когда основной полузащитник Куяте выбыл из игры из-за травмы. Кроме него покинули поле еще трое игроков, однако вышедшие на замену не смогли влиться в рисунок игры сразу. Учитывая это, сенегальцы начали больше проседать и пропустили дважды. Заслуживали они гораздо больше.

Кадры номинальных гостей

Сенегальцы не проводили товарищеских матчей перед чемпионатом, поэтому усталости у них не должно быть. Теперь главный тренер "львов теранги" вряд ли будет использовать замены, чтобы освежить игру – в прошлый раз это сыграло с ним злую шутку. Хотя с другой стороны и лазарет наполнен. Перед встречей там находились Балло Туре, Диалло и Куяте.

Последние пять матчей Катара и Сенегала

Последние пять встреч катарцев

20.11. Катар – Эквадор 0:2 (ЧМ-2022)

09.11. Катар – Албания 1:0 (ТМ)

05.11. Катар – Панама 2:1 (ТМ)

27.10. Катар – Гондурас 1:0 (ТМ)

23.10. Катар – Гватемала 2:0 (ТМ)

Последние пять встреч сенегальцев

21.11. Сенегал – Нидерланды 0:2 (ЧМ-2022)

27.09. Иран – Сенегал 1:1 (ТМ)

24.09. Боливия – Сенегал 0:2 (ТМ)

02.09. Гвинея – Сенегал 1:1 (победа сенегальцев в п. 3:5) (Квалификация на Кубок Африки)

27.08. Сенегал – Гвинея 1:0 (Квалификация на Кубок Африки)

Турнирная таблица группы A

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Нидерланды 1 1 0 0 2-0 3 2 Эквадор 1 1 0 0 2-0 3 3 Сенегал 1 0 0 1 0-2 0 4 Катар 1 0 0 1 0-2 0

Цифры и факты

Катар и Сенегал никогда не встречались в личных матчах.

В этом году катарцы провели 19 матчей. В то же время на счету сенегальцев 22 поединка.

Катар и Сенегал не единственные, кто не забивал в первом туре текущего Мундиаля. В общей сложности таких команд 14.

"Бордовые" до сих пор не нанесли удара в створ на домашнем Мундале.

Обе команды являются действующими чемпионами на своих континентах: Катар – в Азии (2019 г.), а Сенегал – в Африке (2022 г.).

Ставки и коэффициенты на матч Катар – Сенегал

Прогноз матча Катар – Сенегал от UA-Football

“Бордовые” слишком плохо выглядят, чтобы устоять перед очень хорошими сенегальцами. Да, "львы теранги" рискуют играть без нескольких важных игроков (не забываем о Садио Мане), однако самая сильная африканская команда пока значительно лучше, чем самая сильная азиатская. Прогноз: Победа Сенегала из Ф(-1) (КФ 2,25).