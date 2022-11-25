Нидерланды - Эквадор: Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 25.11.2022

Сегодня может официально определиться первый участник 1/8 финала Чемпионата Мира. Победитель матча Нидерланды - Эквадор в любом случае сделает огромный шаг к такому достижению. Подопечные Луи ван Гаала уже справились с, как казалось, своим главным соперником в группе - Сенегалом, и чувствуют себя уверенно. Правда, сам тренер заявил, что соперник во втором туре даже сильнее, чем был в первом, поскольку более организован и умен. Прав ли он?

25 ноября. 18:00. Чемпионат Мира-2022. Группа А. Второй тур

Аль-Раян. Международный Стадион "Халифа"

Нидерланды - Эквадор

Главный арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

Ощущения от игры против сенегальцев в Нидерландах не лучшие, и там этого не скрывают. Согласны, что до 84-ой минуты ничья была справедливым результатом. Сам ван Гаал высказался ясно: "Мы должны четче играть с мячом, не можем позволить себе играть с ним так грязно. Более сильные соперники накажут нас за это". Говорил также о потребности выглядеть мощнее в единоборствах. Дензел Думфриз согласился, заявив, что нельзя так неаккуратно обращаться с мячом.

Вирджил Ван Дейк говорил о просторе, оставляемом для контратак соперника: "Эквадор также опасен в этом, поэтому нужно быть осторожными".

Из позитива наставник отмечает надёжную оборону, не пропустившую, несмотря на непростую борьбу. А также сплоченность игроков, их характер, желание бороться до конца. "Я не просто так весь этот год хвалю сплоченность и профессионализм игроков и сберегаю стабильный состав. Их отношение - подарок для меня".

В Эквадоре наоборот, очень довольны. Победа над Катаром была весьма уверенной, ранней. Если бы не помощь арбитров хозяевам - была бы и разгромной. Главный тренер Густаво Альфаро практически злорадствовал: "Вы говорили, что нечего ехать на Чемпионат Мира, если мы не можем забить даже Японии и Саудовской Аравии (в товарищеских матчах в сентябре - прим. автора). Оказывается, эти команды способны побить грандов. А мы в лучшей форме, чем все думали".

Вместе с тем, Альфаро понимает, что с соперником в первом туре повезло, а во втором история совсем иная. Заявляет, что Нидерланды на уровне Аргентины и Бразилии, и поэтому его команда уже не фаворит. При этом говорит, что способна удивить соперника. Отмечая, что тот весьма страдал против Сенегала и решил вопрос благодаря индивидуальным качествам игроков. Эквадору может повезти больше.

Команда Альфаро организованна, мощна, неуступчива. Перед Мундиалем её обвиняли в неизысканности атаки и недостатке забитых, зато оборона не пропустила уже в шести матчах подряд. Команда в целом проиграла лишь один из последних 14-ти матчей, в том числе в Отборе сыграв вничью с Бразилией и Аргентиной. Она будет обороняться, рассчитывая на традиционные проблемы голландцев в позиционной атаке, и искать контратаки с фланговыми прорывами и длинными пасами.

Голландцы не проигрывали в 14-ти последних матчах групповых турниров на Чемпионатах Мира, не пропускали в четырех последних на ЧМ на всех стадиях, ван Гаал не проигрывал в нынешней каденции в сборной ни в одном турнире - 12 побед и четыре ничьи.

Очные матчи

В официальных матчах сборные Нидерландов и Эквадора не встречались. В товарищеском матче в 2006-ом году первые выиграли со счетом 1:0, в 2014-ом в таком же завершилось ничьей 1:1.

Кадры

Матейс Де Лихт некомфортно чувствует себя в качестве правого центрального защитника, признает это и может уступить свое место Тимберу из "Аякса". Также на позиции последнего опорника некомфортно себя чувствовал Френки Де Йонг. Когда выдвинулся вперёд - сделал ассист. Возможно, на этот раз ван Гаал отрядит ему в помощь не Бергхюйса, а кого-то из оборонительных - Де Роона или Коопмейнерса.

Бергхюйс может пойти в атаку в схеме 3-4-1-2 вместо слабого Янссена, либо на позицию под нападающим. Гакпо, автор первого гола в первом туре, также претендует на обе. Претендует на вторую и автор второго Клаассен. Депай, вышедший на замену на 62-ой минуте и принявший участие во втором голе, все ещё не готов играть долго и вряд ли начнет матч на поле.

Вратарь-дебютант сборной Нопперт отлично отыграл в первом туре и должен продолжить.

У Эквадора таких дилемм нет. Вопрос лишь один - оправился ли автор дубля против Катара Валенсия от повреждения в том матче? Альфаро утверждает, что да. Эннер забил пять последних голов своей сборной на Мундиалях, и его важность невозможно переоценить. Если он все же не сможет - мощный Эстрада уйдёт с фланга в центр, а настоящий вингер Сармиенто выйдет на поле.

Особое внимание - на Мойзеса Кайседо. Этот опорник и отбирает, и двигается вперёд и угрожает воротам. Интересная "восьмёрка". И на взрывного левого защитника Эступиньяна. Правый защитник Пресиадо также заслуживает внимания, хотя бы поскольку отдал ассист Валенсии в воскресенье.

Прогноз: Нидерланды - Эквадор 1:0

Нидерландцы весьма бледны в атаке, в целом играют осторожно. Скорее похожи на старую сборную Германии, которая опирается на оборону и выцарапывает свои голы. Скорее всего, так получится и сегодня. Скорее всего, все серии "оранжевых" и ван Гаала продолжатся, хотя игра его команды не улучшится. А в целом вряд ли в этом матче мы увидим много голов.