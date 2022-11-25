 Япония – Коста-Рика: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Япония - Коста-Рика. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 27.11.2022

Чемпионат мира
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Япония – Коста-Рика: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол

Япония - Коста-Рика. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 27.11.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, второй тур, группа E

27 ноября 2022. Эр-Райян, “Ахмед бин Али Стэдиум”

Япония 12:00 Коста-Рика

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Сборная Японии в первом туре стала автором одной из самой громкой сенсации Чемпионата мира, переиграв национальную команду Германии. Во втором туре "синим самураям" будет противостоять злая сборная Коста-Рики, которой нужно реабилитироваться за поражение 0:7 от Испании.

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Содержание

Новости Японии

"Мечта, которая стала реальностью", – так игроки сборной Японии отзываются о своей победе над Германией. Япония проигрывала 0:1 после гола Гюндогана с пенальти, и Германия не раз могла развивать свое преимущество, но продемонстрировала удивительное расточительство в атаке, очень сильный матч провел и 33-летний кипер "синих самураев" Сюити Гонда.

Япония верила в свой план, и знала, что рано или поздно Германию можно наказать за игру с высокой линией обороны, можно было ожидать позиционных ошибок и от фланговых беков Бундестима Зюле и Раума. За свое ожидание и терпение Япония была вознаграждена в конце матча, и примечательно, что авторы двух голов Рицу Доан и Такума Асано играют в клубах Бундеслиги.

"Это потрясающая, великолепная победа, но выйти в 1/8 все равно будет очень сложно. Мы должны оставаться скромными и спокойными", – говорит опытный центрбек Мая Есида. Главному тренеру Хадзимэ Мориясу нужно вновь продемонстрировать свое умение управлять командой, и показать, что он может настроить команду на триумф не только против фаворита, но и аутсайдера.

Перед игрой с Коста-Рикой у Японии могут возникнуть проблемы с фланговыми защитниками: у Хироки Сакаи и Такехиро Томиясу травмы и их участие в матче под вопросом.

Новости Коста-Рики

"Самый грустный день в истории костариканского футбола", – так в местной прессе отзываются о поединке с Испанией, который закончился разгромным поражением со счетом 0:7.

Этот результат также называют "трагическим, унизительным, катастрофическим". И правда, создавалось впечатление, что Испания и Коста-Рика играют в разный спорт. У представителя Центральной Америки не было ни одного удара за матч и всего 18% владение. Испания контролировала игру с первой до последней секунды и во всем доминировала над Коста-Рикой.

Настолько резонансным стал результат этого матча в Коста-Рике, что главе местной федерации Родольфо Виллалобосу даже пришлось заверять журналистов, что он не собирается увольнять главного тренера Луиса Фернандо Суареса.

Что касается футболистов сборной Коста-Рикой, то многие из них признались, что после матча им не удалось заснуть, и это поражение оставило очень тягостные эмоции. При всем этом, формально еще ничего не потеряно, впереди еще два тура и у игроков Коста-Рики еще шанс изменить свои эмоции, и мнение футбольного мира о себе. Как показала сборная Ирана, хорошую игру можно показать уже в следующем туре.

Статистика команд, цифры и факты

  • Япония победила Германию, имея всего 26.1% владения мячом. Самый низкий процент среди победителей матчей на ЧМ с 1966 года.
  • В 14 матчах отбора на Чемпионат мира сборная Коста-Рики пропустила восемь голов – на один больше, чем в одной игре с Испанией.
  • Игроки сборной Коста-Рики выполнили на всех 135 передах в игре с Испанией. Три футболиста Испании (Лапорт, Родри, Альба) выполнили по 100 и больше передач.
  • Коста-Рика стала второй сборной, которая не нанесла ни одного удара в матче Чемпионата мира.
  • Сборная Япония не проигрывает в официальных матчах с октября 2021 года (девять побед, две ничьи).

Последние пять матчей Японии и Коста-Рики

Япония

  • 23.11 Германия 2:1 (ЧМ-2022)
  • 17.11 Канада 1:2 (Товарищеский матч)
  • 27.09 Эквадор 0:0 (Товарищеский матч)
  • 23.09 США 2:0 (Товарищеский матч)
  • 27.07 Южная Корея 3:0 (EAFF E-1)

Коста-Рика

  • 23.11 Испания 0:7 (ЧМ-2022)
  • 10.11 Нигерия 2:0 (Товарищеский матч)
  • 27.09 Узбекистан 2:1 (Товарищеский матч)
  • 23.09 Южная Корея 2:2 (Товарищеский матч)
  • 14.06 Новая Зеландия 1:0 (отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Испания 1 1 0 0 7-0 +7 3
2 Япония 1 1 0 0 2-1 +1 3
3 Германия 1 0 0 1 1-2 -1 0
4 Коста-Рика 1 0 0 1 0-7 -7 0

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Личные встречи

Япония и Коста-Рика ранее встречались между собой только в товарищеских матчах. У "синих самураев" три победы (последняя в сентябре 2018 года – 3:0), еще раз команды сыграли вничью.

Где смотреть матч Япония – Коста-Рика

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Ориентировочные составы

Япония: Гонда – Яманэ, Итакура, Есида, Нагатомо – Морита, Сибасаки – Ито, Камада, Кубо – Асано

Коста-Рика: Навас – Овьедо, Дуарте, Кальво, Мартинес – Борхес, Техеда – Фуллер, Беннетт – Кэмпбелл, Контрерас

Ставки и Коэффициенты на матч Япония – Коста-Рика

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Прогноз на матч Япония – Коста-Рика UA-Football

Сборная Японии в первом туре шокировала с позитивной стороны, Коста-Рика – с негативной. Обе команды играли вторым номером, практически без мяча, но при этом Япония более-менее хорошо защищалась и проводила свои контратаки, а у Коста-Рики и этого не было. Сборная Японии не из тех, которая переоценит свои возможности после такой исторической победой и подготовка команды Мориясу к Коста-Рике будет соответствующей. Прогноз – победа Японии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Япония ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Коста-Рика ставки Национальная сборная Коста-Рики Национальная сборная Японии Прогнозы
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