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Нидерланды – Эквадор. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Нидерланды - Эквадор: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
Во втором туре сыграют между собой лидеры группы А Нидерланды и Эквадор. Обе команды на старте турнира одержали победы с одинаковым счетом 2:0. Однако они существенно отличались по содержанию.
Нидерландцы довольно неубедительно смотрелись в матче с Сенегалом. Действующие чемпионы Африки, потерявшие Садио Мане, перед стартом Мундиаля, достойно сыграли и пропустили голы уже под занавес матча. Вместе с тем, Луи Ван Гааль традиционно для себя выглядит очень уверенным в своих подопечных. Он не сомневается в эффективности своей излюбленной схемы 5-3-2.
Напомню статистический факт: за десять чемпионатов мира, на которые отбиралась сборная Нидерландов, она ни разу не вылетала на групповом этапе.
Эквадор в матче-открытии соревнований против Катара выглядел очень уверенно и мощно. Да, можно говорить о провальном матче хозяев, это действительно было, но "Ла Три" не смутилась после не засчитанного гола Энера Валенсии и не дала шансов на успех сопернику. Также удивило, что Эквадор забил дважды, этого с ним не было в семи подряд официальных матчах.
Ставка и прогноз
Тотал меньше 2,5.
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