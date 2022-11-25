Нидерланды – Эквадор. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Во втором туре сыграют между собой лидеры группы А Нидерланды и Эквадор. Обе команды на старте турнира одержали победы с одинаковым счетом 2:0. Однако они существенно отличались по содержанию.

Нидерландцы довольно неубедительно смотрелись в матче с Сенегалом. Действующие чемпионы Африки, потерявшие Садио Мане, перед стартом Мундиаля, достойно сыграли и пропустили голы уже под занавес матча. Вместе с тем, Луи Ван Гааль традиционно для себя выглядит очень уверенным в своих подопечных. Он не сомневается в эффективности своей излюбленной схемы 5-3-2.

Напомню статистический факт: за десять чемпионатов мира, на которые отбиралась сборная Нидерландов, она ни разу не вылетала на групповом этапе.

Эквадор в матче-открытии соревнований против Катара выглядел очень уверенно и мощно. Да, можно говорить о провальном матче хозяев, это действительно было, но "Ла Три" не смутилась после не засчитанного гола Энера Валенсии и не дала шансов на успех сопернику. Также удивило, что Эквадор забил дважды, этого с ним не было в семи подряд официальных матчах.

Ставка и прогноз

Тотал меньше 2,5.

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