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Аргентина – Мексика. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Аргентина - Мексика: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.11.2022 ⋊ ЧМ-2022 на UA-Футбол
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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
Нас ждет латиноамериканское противостояние. Соперники имеют богатую историю встреч, где преимущество на стороне аргентинцев (16 побед, 14 ничьих и пять поражений). Последний раз команды пересекались в 2019-м году, тогда аргентинцы в товарищеском матче одержали победу со счетом 4:0. На Чемпионатах мира эти сборные сталкивались трижды и каждый раз победителем выходила "алби-селесте": 6:3 в 1930-м году, 2:1 в 2006-м (невероятный победный гол Макси Родригеса в экстратайме) и 3:1 в 2010-м.
Старт нынешнего чемпионата стал для аргентинцев без преувеличения провальным, команда провела мощный первый тайм против Саудовской Аравии, забила 4 мяча, но засчитали из них только один. Парадокс в том, что три гола были отменены совершенно справедливо. А дальше аравийцы взяли свое благодаря своей естественной приспособленности к местному климату и потому, что имели определенное время на командную подготовку к турниру в отличие от ведущих сборных. Матч закончился поражением подопечных Лионеля Скалони 1:2. Это первое фиаско Аргентины со второго июля 2019-го года, когда она уступила на Копа Америка Бразилии, 0:2. Теперь ей нужно играть на победу, ведь в случае ничьей Месси и компания попадут в чрезвычайно сложное положение и тогда их судьбу будут решать не только они.
Мексика перед приездом в Катар подвергалась сокрушительной критике у себя на родине. Стартовала же она с ничьей 0:0 против Польши. Героем встречи стал вратарь-ветеран Очоа, сумевший отбить пенальти от Роберта Левандовского. В общем, Мексика продемонстрировала содержательный футбол, умный, но с нехваткой остроты в завершающей стадии атак.
Ставка и прогноз
Победа Аргентины с форой +1.
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