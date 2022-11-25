Бельгия - Марокко. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 27.11.2022

Чемпионат мира, второй тур, группа F

27 ноября 2022. Доха, “Аль-Тумама”

Бельгия 15:00 Марокко

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Бельгия провела очень скромный по качеству матч в первом туре против Канады, но взяла три очка благодаря сэйвам Куртуа и одному точному удару Батшуайи. Во втором туре команде Мартинеса будет сложнее, поскольку она сыграет со сборной Марокко, которая действует менее авантюрно и более зрело, чем Канада.

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Новости Бельгии

"Канада была лучше нас в том, что мы хотели делать. Они играли с эмоцией, скоростью и прямолинейностью, – говорит главный тренер сборной Бельгии, и затем объясняет, почему его команде все же удалось взять три очка. – Нам пришлось показать другую сторону свой игры. Я рад, что наш опыт и качество нашего вратаря позволили нам победить. Победа была важнее нашего качества игры. Против Канады мы не показали наши таланты и качество, но Чемпионат мира нельзя выиграть, если ты не способен побеждать по-другому. Да, нам нужно играть лучше, но если команды выиграет, не играя хорошо, на этом фундаменте можно что-то строить".

Лидер сборной Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти, затем Тибо Куртуа еще несколько раз пришлось вступать в игру. В первом тайме Канада нанесла 14 ударов против у четырех у Бельгии, ее xG составлял 2.15 против 0.52 у Бельгии. Но выигрывал фаворит – прекрасно после паса Алдервейрелда пробил Батшуайи.

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Роберто Мартинес много говорит о прагматизме, но все же сборной Бельгии нужно прибавлять в качестве. Возможно Менье и Онана, хорошо вошедшие в игру во втором тайме, выйдут против Марокко в старте. Но все же не поможет Бельгии ее лучший бомбардир Ромелу Лукаку, который вернулся к тренировкам после своей травмы, но еще не готов играть.

Новости Марокко

Матч Хорватии с Марокко был одним из наименее зрелищных в первом туре. Команды на двоих нанесли 13 ударов, их суммарное xG составило менее одного.

Тренер сборной Марокко Валид Реграги, для которого это был дебют в официальном матче, был доволен и тем, как сыграла его команда, и итоговым результатом. "Мы играли с балансом, как это делают европейские команды. Мы хотели создавать неприятности Хорватии и добыть хороший результат. Мы сделали все, что могли и выполнили свою главную цель – не проиграть".

Не проиграть европейской сборной и во втором матче Марокко будет сложнее из-за кадровых проблем. Игру с Хорватией не доиграл Мазрауи, а после матча стало известно, что проблемы есть у Хакими. А это, между прочим, едва ни не ключевые игроки сборной Марокко. По словам доктора сборной, еще рано говорить, успеют ли восстановиться звездные фланговые защитники к поединку с Бельгией.

Статистика команд, цифры и факты

Если Бельгия обыграет Марокко, то станет первой сборной в истории Чемпионата мира, которая победит в девяти матчах группового раунда подряд.

Бельгия ни разу не проигрывала африканским сборным в четырех матчах на ЧМ.

Марокко выиграл всего два из 17 своих матчей на Мундиалях.

Марокко не пропускает в последних шести своих поединках.

В последних шести матчах сборная Бельгии не пропускала больше гола за матч.

Последние пять матчей Бельгии и Марокко

Бельгия

23.11 Канада 1:0 (ЧМ-2022)

18.11 Египет 1:2 (Товарищеский матч)

25.09 Нидерланды 0:1 (Лига наций)

22.09 Уэльс 2:1 (Лига наций)

14.06 Польша 1:0 (Лига наций)

Марокко

23.11 Хорватия 0:0 (ЧМ-2022)

17.11 Грузия 3:0 (Товарищеский матч)

27.09 Парагвай 0:0 (Товарищеский матч)

23.09 Чили 2:0 (Товарищеский матч)

23.08 Ямайка 0:3 (отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бельгия 1 1 0 0 1-0 +1 3 2 Хорватия 1 0 1 0 0-0 0 1 3 Марокко 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Канада 1 0 0 1 0-1 -1 0

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Личные встречи

Команды встречались на ЧМ-1994 и Бельгия выиграла с минимальным счетом – 1:0. Сборная Марокко выиграла в 2008 году в товарищеском матче (4:1), Бельгия – в 1999 году со счетом 4:0.

Где смотреть матч Бельгия – Марокко

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Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Дендокер, Алдервейрелд, Вертонген – Кастань, Тилеманс, Витцель, Карраско – Азар, Де Брюйне – Батшуайи

Марокко: Буну – Аттийят-Алла, Агер, Саисс, Хакими – Унаи, Амрабат – Зиеш, Буфаль, Амалла – Эн-Несири

Ставки и Коэффициенты на матч Бельгия – Марокко

Прогноз на матч Бельгия – Марокко UA-Football

В первом туре Бельгия и Марокко показали мало острой и креативной игры в атаке, несмотря на то, что у обеих сборных есть хорошие футболисты в передней линии. Обе команды в групповом раунде делают акцент на прагматизм, и во встречи друг с другом будут осторожными. Но класс игроков сборной Бельгии выше, кроме того проблемы фулбеков Марокко тоже должны сказаться. Прогноз – победа Бельгии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.