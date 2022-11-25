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Момент истины Месси. Аргентина - Мексика. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 26.11.2022

Чемпионат мира
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Момент истины Месси. Аргентина - Мексика. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 26.11.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сенсационное поражение от Саудовской Аравии поставило Аргентину на грань провала, и дальше отступать некуда. Команда или покажет характер, или покинет ЧМ, несмотря на все регалии своего капитана. Этот матч обещает быть не столько зрелищным, сколько нервным и жестким с обеих сторон.

Содержание

Чемпионат мира. 2-й тур
26 ноября. Лусаил. "Иконик Стэдиум"
Аргентина 21:00 Мексика
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне

Новости Аргентины

Главное впечатление мировых СМИ после фиаско Аргентины с Саудовской Аравией можно сократить до "какие-то они бесхарактерные". Эта характеристика в целом нетипична для южноамериканских команд, но тут она правдива. "Альбиселесте" не дал отпор саудовцам, когда те взвинтили темп, а пропустив, не вернулись в игру.

Перед ЧМ у Аргентины была серия из 36 матчей без поражений, но Саудовская Аравия показала - спарринги и даже отборочные матчи ничего не стоят, когда дело доходит до мундиаля. Тут давление и ставки выше - и многие не выдерживают. Месси не выдерживает, хоть и бодрится.

В условиях, когда капитан дает недостаточно, Леонелю Скалони надо найти другие способы добираться до чужих ворот. Плюс у Аргентины проблемы с отбором, опорной зоной. Только выполнив всю домашнюю работу тренер Аргентины может рассчитывать на продолжение борьбы. Мексика сильнее арабов, и за ошибки накажет еще жестче.

Новости Мексики

Судя по матчу с поляками "Ацтеки" - организованная, сыгранная команда, которой не хватает мастерства для преодоления плотной обороны соперника. Польша играла довольно закрыто - и вот вам 0:0.

Аргентине закрываться нельзя - она будет атаковать, и здесь Лосано, Веге и другим быстрым мексиканцам станет гораздо проще. Но, в то же время, и нагрузка на ветерана Очоа возрастет, если только Месси, Ди Мария и Лаутаро не развалятся еще до выхода на поле.

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Пока Аргентина мечтает о третьем Кубке мира, у Мексики задачи куда приземленнее. На 7 последних ЧМ "Ацтеки" доходили до 1/8 финала, где обязательно вылетали. Тата Мартино - к слову, тоже аргентинец - надеется преодолеть этот барьер. Одно очко после 1-го тура – мало. Чтобы гарантировать плей-офф Мексике нужно хотя бы очко с Аргентиной, а уже тогда готовиться бить Саудовскую Аравию. Без вариантов "Эль Три" отдадут все силы, чтобы выполнить свой план.

Аргентина - Мексика: статистика личных встреч

Здесь для мексиканцев все плохо. Аргентина не проигрывает "Эль Три" с 2004 года - то есть, уже 10 поединков подряд. Более того, на этом отрезке "Альбиселесте" дважды выбивали Мексику с чемпионатов мира - в 2006 и 2010 годах.

Ну, а самая "свежая" встреча команд была товарищеской и состоялась в сентябре 2019-го - конечно, ее опять выиграла Аргентина 4:0 с хет-триком Лаутаро Мартинеса.

Последние матчи Аргентины

Момент истины Месси. Аргентина - Мексика. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 26.11.2022 - изображение 1

Последние матчи Мексики

Момент истины Месси. Аргентина - Мексика. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 26.11.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

Момент истины Месси. Аргентина - Мексика. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 26.11.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

СМИ пишут, что Лео Месси тренируется по индивидуальному плану, но лишь затем, чтобы гарантировано выйти в основе, так что он сыграет.

Также в Аргентине прогнозируют выход в основе невысокого центрбека Лисандро Мартинеса (у Мексики гренадеров нет), фулбека Гонсало Монтьеля и хавбека Алексиса Маккалистера.

У "Эль Три" вроде бы выздоровел Рауль Хименес, но он не играл почти три месяца, и Тата Мартино, скорее всего, оставит его на замене, а в основе выпустит ту же тройку нападения, что с Польшей.

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Монтьель, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико - де Пауль, Паредес, Маккалистер - Месси, Лаутаро Мартинес, Ди Мария

Мексика: Очоа - Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо - Альварес, Эррера, Чавес - Лосано, Мартин, Вега

Аргентина - Мексика: ставки и коэффициенты

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Аргентина - Мексика: прогноз от UA-Футбол

Мы категорично не верим, что один из главных фаворитов всего ЧМ безвольно, без намека на борьбу возьмет и вылетит с турнира после двух туров. Это был бы несусветный позор - и каждый в лагере "Альбиселесте" об этом знает.

Посему поставим на самое простое - победу фаворита. После провала с саудовцами БК подняли коэффициенты на это событие до 1,6.

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В статье: Аргентина Мексика Прогнозы
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