Крепкий орешек для Левандовского и КО. Польша – Саудовская Аравия. Анонс и прогноз матча ЧМ на 26.11.2022

Чемпионат мира-2022

Группа C, второй тур

26 ноября, 15:00. "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне Спорт

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Результат матча Аргентина – Саудовская Аравия стал самым неожиданным во всем первом туре текущего розыгрыша Чемпионата мира. Историческая победа "зеленых соколов" не только для их личного достижения, но и в целом для Мундиалей. Теперь лидеру квартета С будут противостоять Левандовски и компания.

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Польша

Вот как раз Роберт стал главным (анти)героем первого тура ЧМ в "кадре". Нападающий в матче против Мексики не реализовал пенальти, которое сам и заработал. Хотя и Левандовский мастер выполнять одиннадцатиметровые (тогда он промахнулся с точки впервые в официальных матчах за Польшу), однако голкипер мексиканцев Гильерме Очоа переиграл форварда в дуэли и потянул его удар.

Показателен тот момент, что кроме эпизода с пенальти поляки ничего опасного не создали. Хотя и в команде много качественных игроков, однако в игре очень много сумбура. Все достижения идут за счет индивидуальных качеств исполнителей, но отнюдь не за счет тренерского мнения.

Среди футболистов, кроме Левандовского, можно выделить Зелинского, Кеша, Глика, Щенсного, Милика или Криховяка. Последний очень неплохо провел поединок против Мексики, руководя не только игрой центра поля, но и командой. Де-юре в том матче капитаном был Левандовский, однако де-факто Роберт был отрезан от коллектива, а сборной Польши на поле заправлял как раз Гжегож. Кстати, Криховяк выступает на данный момент в чемпионате Саудовской Аравии, где играет практически вся сборная сегодняшнего соперника, в том числе несколько одноклубников.

Саудовская Аравия

Для своих болельщиков "зеленые соколы" уже победители. Перед турниром мало кто надеялся, что в такой тяжелой группе аравийцы наберут хотя бы два очка, но уже на старте они сделали то, о чем будут говорить еще долго, переиграв Аргентину в волевом стиле. Да, можно многое вспоминать, что именно Месси и компания не реализовывали моменты и выглядели очень несобранно, однако именно счет навсегда останется в истории.

Но и в этом суть футбола, что победы клепает не один фактор, а их совместимость. Вот как раз в Саудовской Аравии эта совместимость и произошла, ведь команда выдержала 100 минут тяжелого, интенсивного поединка против индивидуально мощного соперника. Теперь ей снова будет противостоять оппонент с сильными индивидуальностями, но без четкого рисунка.

Правда, не все кузнецы победы в предыдущей встрече смогут сыграть сегодня. Защитник Яссер Аль-Шахрани выбыл до конца турнира из-за страшной травмы головы – перелом скуловой кости (лица). Также и полузащитник Рияд Шарахили не выйдет сегодня на поле, однако он не участвовал и в поединке с аргентинцами.

Последние пять матчей Польши и Саудовской Аравии

Последние пять встреч номинальных хозяев

22.11. Мексика – Польша 0:0 (ЧМ-2022)

16.11. Польша – Чили 1:0 (ТМ)

25.09. Вельс – Польша 0:1 (ЛН)

22.09. Польша – Нидерланды 0:2 (ЛН)

14.06. Польша – Бельгия 0:1 (ЛН)

Последние пять встреч номинальных гостей

22.11. Аргентина – Саудовская Аравия 1:2 (ЧМ-2022)

16.11. Саудовская Аравия – Хорватия 0:1 (ТМ)

10.11. Панама – Саудовская Аравия 1:1 (ТМ)

06.11. Исландия – Саудовская Аравия 0:1 (ТМ)

30.10. Саудовская Аравия – Гондурас 0:0 (ТМ)

Турнирная таблица группы C

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Саудовская Аравия 1 1 0 0 2-1 3 2 Польша 1 0 1 0 0-0 1 3 Мексика 1 0 1 0 0-0 1 4 Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

Личные встречи между командами

Четыре раза играли между собой команды и во всех случаях это были товарищеские матчи. Интересно, что трижды они встречались в одном году – 1996-м. Тогда Польша трижды выиграла. Еще однажды судьба их возводила в 2006-м, и "кадра" тоже праздновала победу.

Цифры и факты

За победу над Аргентиной наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман подарил игрокам сборной по автомобилю марки Rolls Royce Phantom, а также по 2,5 млн евро.

Сухая серия сборной Польши длится 300 минут.

Аравийцы только однажды выходили из группы на Мундиалях – в 1994 году.

Поляки в последний раз квалифицировались в плей-офф ЧМ еще раньше – в 1986-м.

Саудовская Аравия с 22 октября по 16 ноября провела шесть товарищеских поединков.

Ставки и коэффициенты на матч Польша – Саудовская Аравия

Прогноз матча Польша – Саудовская Аравия от UA-Football

Аравийцы имеют реальный шанс выйти в плей-офф впервые за почти 30 лет. Да, за сегодняшнюю возможную победу футболисты вряд ли получат еще по 2,5 миллиона евро, однако хотя бы одно очко приблизит их к 1/8 финала. Поляки матчем против мексиканцев и поединками в этом году под Михневичем не показали хороший уровень. Также и у Роберта есть печальный шанс продолжить свою серию без забитых на Мундиалях. Прогнозы: Саудовская Аравия не проиграет (КФ 2,2); Левандовский не забьет (КФ 2,15).