Франция - Дания: Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 26.11.2022

Два поражения от Дании в Лиге Наций в 2022-ом году заставили Францию бороться за выживание в Дивизионе А. Выжить удалось, но из-за таких результатов и травм "Ле Бле" подходили к Чемпионату Мира с немалой тревогой. Датчане же не пробились в полуфинал ЛН, но были полны уверенности в способности стать главной сенсацией ЧМ. Впрочем, первый тур Мундиаля изменил ситуацию на 180 градусов. Не изменится ли она вновь?

26 ноября. 18:00. Чемпионат Мира-2022. Группа D. Второй тур

Доха. "Стадиум 974"

Франция - Дания

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Победа над Австралией со счётом 4:1 принесла спокойствие внутри и вокруг сборной Франции, улыбки, но отнюдь не эйфорию. Все помнят её слабые выступления в нынешнем году, на Чемпионате Европы и в Отборе на Чемпионат Мира в 2021-ом. Помнят и о постоянных кадровых потерях из-за травм. Относятся к её успеху настороженно. В конце концов, она начала матч плохо, пропустила первой. На 67-ой минуте счет ещё был 2:1.

Le Parisien заявил: "Франции наконец-то надоело быть идиотами. Наконец-то мы почувствовали облегчение". Вот и все. Без празднований.

Ещё и резкий контраст Англии между 6:2 над Ираном в первом туре и 0:0 с США во втором сбивает любую эйфорию. Контраст и по результату, и по игре, совершенно беззубой вчера. То есть полагаться на выступление в одном матче на этом турнире не следует, и оно ничего не обещает. Также помнят, что проблемы в последние годы "Ле Бле" испытывают против европейских команд, а Дания, в отличие от Австралии, именно такая.

Сами датчане, полуфиналисты Евро, подходили к турниру с большими амбициями и надеждами. Но неожиданно отыграли крайне слабо в атаке против Туниса. Даже уступили ему по ударам по воротам. Беззубая, медленная игра начала улучшаться лишь в последней стадии матча, но и тогда Андреас Корнелиус выдал один из наиболее диких промахов в истории турнира, не попав в пустые ворота с метра. Общее спокойствие перешло в крайнюю нервозность.

В нынешней ситуации любое очко, любой гол будут крайне важными для Дании. Скорее всего, она не будет зависеть лишь от себя в последнем туре, так что нужно улучшать позиции. В том числе не пропускать много. Потому подопечные Каспера Хьюлманда должны отыграть предельно осторожно. Хотя временами и прессинговать и обострять. Подопечным Дидье Дешама также важно прежде всего не пропустить. Забить они всегда способны.

Статистика

Франция и Дания встречались 16 раз. Восемь побед у первой, шесть - у второй, две ничьи. В официальных же очных матчах преимущество даже у Дании - 4:3 по победам и одна ничья. В четырех последних официальных она не проигрывала - 2:0 на Чемпионате Мира-2002, 0:0 на ЧМ-2018, 2:0 и 2:1 в Лиге Наций-2022

В семи последних матчах во всех турнирах Франция одержала лишь две победы. Над Австрией и Австралией. При двух ничьих и трех поражениях. Дания одержала две в последних пяти при одной ничьей и двух поражениях

Четыре из пяти последних чемпионов мира вылетали на следующем чемпионате уже в групповом турнире. В том числе сама Франция в 2002-ом. С 2006-го года чемпион не выигрывал свой первый матч на следующем ЧМ. Франция прервала эту серию победой над Австралией

Франция одержала пять побед подряд на Чемпионатах Мира. Если одержит сегодня шестую - установит свой рекорд и повторит достижение Испании 2010-го года, после которого таких ни у кого не было

Четыре последних матча Дании на Мундиалях завершились вничью, если не считать дополнительное время и пенальти. Пять подряд получалось лишь однажды в истории - у Бельгии на рубеже веков

Единственная 0:0 на предыдущем Чемпионате Мира была зафиксирована в матче Франция - Дания. Первая нулевая ничья на нынешнем ЧМ была зафиксирована в матче Тунис - Дания

Лишь четыре чемпиона мира выигрывали два своих первых матча следующего чемпионата

В последних пяти матчах сборной Дании на Чемпионатах Мира забивалось менее трех мячей

Кадры

В матче против Австралии лазарет французов пополнился Лукасом Эрнандесом. Он поедет домой. В пятницу Кингсли Коман получил травму на тренировке и неясно, будет ли в заявке. Рафаэль Варан будет и готов играть, но вряд ли Дешам сменит пару центрдефов. Может сменить правого защитника Павара на Кунде. Левым останется брат Лукаса Тео, блестяще заменивший его.

Сила Франции - в огромном кадровом потенциале. Он был продемонстрирован и в первом туре, когда трудно было выбрать игрока матча. Опорник Рабио выдал гол и ассист, Мбаппе с точно таким же уловом. Жиру с дублем и, если забьёт сегодня - обойдет Тьерри Анри и станет единолично лучшим бомбардиром в истории сборной с 52-мя голами.

Дания потеряла до конца турнира лидера опорной зоны Дилэйни. Огромная потеря, особенно, когда нужно играть против такого сильного соперника. Его должен заменить Йенсен из "Брентфорда". Хотя предполагают и отход Кристиана Эриксена в центр поля и выход Поульсена или Дамсгора впереди. Но это будет уж слишком нахальным акцентом на атаку в игре против Чемпиона мира.

Поульсен или Дамсгор может заменить одного из форвардов в схеме 3-5-2. Скова Ольсена или Дольберга. Хотя, возможно, Хьюлманд даже вернётся к схеме 4-3-3, с которой побеждал Францию в сентябре.

Эриксен против Туниса пытался создавать, но ожидают от него намного большего. Хотя Хьюлманд доволен им всегда и говорит, что хотел бы иметь 11 эриксенов в команде. Предыдущий Мундиаль он провел неудачно, что случилось с ним на Евро - все помнят. Пора прорываться.

Франция: Льорис, Кунде, Конате, Упамекано, Т. Эрнандес, Чуамени, Рабио, Гризманн, Дембеле, Жиру, Мбаппе

Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен, Андерсен, Кьер, А. Кристенсен, Меле, Йенсен, Хойбьерг, Эриксен, Дамсгор, Дольберг

Прогноз: Франция - Дания 1:1

Дания понимает, насколько важно не проиграть сегодня. Она достаточно сильна и достаточно хорошо играет против Франции для того, чтобы не допустить этого. Дешам побаивается ее умения менять тактические схемы, отлично помнит матчи против нее. Разумеется, после такого первого тура неуверенные датчане могут развалиться, а вдохновленные французы - накидать им. Но все же скорее будет ближе к ничьей.