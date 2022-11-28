 Португалия - Уругвай: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Португалия – Уругвай. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Португалия - Уругвай: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Португалия – Уругвай. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

По моему мнению, именно группа Н является наиболее конкурентоспособной и непредсказуемой. Каждая команда может обыграть каждую, что и доказали стартовые матчи. Португалия одолела Гану 3:2, но итоговое преимущество европейцев могло быть большим, а могли они и не выиграть (фантастический упущенный шанс Иньяки Уильямса), и уступить (добавьте к упомянутому очень противоречивый пенальти).

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Лузитанцы с Криштиану Роналду смогли взять два континентальных титула. Отдельного упоминания стоит победа на Евро-2016, но стать первым в истории триумфатором Лиги Наций также почетно. КриРо теперь начал поход за единственным большим титулом на уровне сборных, которого у него нет. Следует отметить, что подопечные Фернанду Сантуша всегда не поражают зрелищностью, так они играли и на победном Евро, так действуют и во многих поединках с сильными соперниками. Однако подбор исполнителей в атаке у Португалии роскошный.

Ее соперники Уругвай и Южная Корея сыграли упорнейший поединок и качественно разрушали действия соперника. О зрелищности того матча красноречиво говорит статистика – ни одного удара в створ ворот с обеих сторон. Это первый такой случай на чемпионатах мира в этом столетии и просто очень редкий факт в футболе высочайшего уровня.

Уругвай впервые с 2002-го года приехал на Чемпионат мира без Оскара Вашингтона Табареса. В настоящее время эту команду обновляет Диего Алонсо. Он стремится сделать его более атакующей и разнообразной, чем она была под руководством его знаменитого предшественника. Однако против корейцев он сыграл по "конспектам" Табареса. Надеюсь, что дальше игра команды должна прогрессировать, ведь она умеет атаковать, а наличие Нуньеса, Суареса, Кавани и де Арраскаэтты к этому обязывает.

Ставка и прогноз

Ничья

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В статье: Португалия Уругвай Прогнозы
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