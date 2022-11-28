Бразилия – Швейцария. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Именно эти команды по предварительным прогнозам должны были выходить из группы. Они и одержали сухие победы в первом туре.

Бразилия отлично провела квалификационный турнир к Чемпионату мира 2022 в зоне Южной Америки и единолично расположилась на первой строчке, ни разу не проиграв своим оппонентам. В 17-ти сыгранных матчах – 14 побед и 3 ничьих. Учитывая уровень соперников, среди которых нет абсолютных андердогов вроде Сан-Марино или Лихтенштейна, это потрясающий результат.

В стартовом туре они спокойно и солидно одолели достаточно мощную и жесткую сборную Сербии, 2:0. Матч с самого начала и до завершения проходил под диктатом подопечных Тите и они не оставили практически никакого шанса сопернику отыграться. Об этом наиболее красноречиво говорят статистические данные ударов в створ ворот – 10:0. Однако Бразилия получила хлопоты в виде травмы Неймара, которого избивали соперники весь матч, а добил Неманья Гудель. Сейчас он точно не сыграет, в лучшем случае Ней вернется к 1/8-й финала.

Швейцария выходила в основную часть чемпионатов мира трижды подряд (2014, 2018 и 2022). На мировых первенствах 2014-го и 2018-го годов им удавалось выходить из группы, но в 1/8-й финала они его покидали.

В своем первом матче в Катаре Швейцарии удалось одержать волевую победу над Камеруном, 1:0, благодаря победному голу Бреля Эмболо. Сама же игра была очень тягучей, без большого количества острых моментов и примерно равной по содержанию. Тем не менее, эта команда способна играть в более качественный футбол.

Ставка и прогноз

Бразилия победит и оба соперника забьют

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