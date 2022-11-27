Хорватия - Канада. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 27.11.2022

В первом туре Канада отыграла отлично, удивив весь мир бешеной скоростью, интенсивностью, высоким прессингом. Тем не менее, проиграла Бельгии. Хорватия в первом туре против Марокко удивила всех неприятно, отыграв медленно в целом и бездарно в атаке. Теперь вице-чемпионам мира нужно обязательно побеждать, иначе придётся искать победу против бельгийцев. Иван Перишич обещает новую, настоящую Хорватию. Увидим ли мы её?

27 ноября. 18:00. Чемпионат Мира-2022. Группа F. Второй тур

Аль-Раян. Международный стадион "Халифа"

Хорватия - Канада

Главный арбитр: Андрес Матонте (Уругвай)

В Хорватии были шокированы выступлением против Марокко. Вице-чемпион, ещё и после выхода в полуфинал Лиги Наций в сентябре, приучил совсем к иному. Потому критика в прессе и соцсетях не утихала. С заявлениями журналистов о "вечной ничьей", то есть без каких-либо шансов на победу, о "разогревшихся от критики клавиатурах", об отсутствии смелости, скорости, агрессии и желания. Обороной остались довольны, но не более того.

Главный тренер Златко Далич преимущественно жаловался. На ФИФА, "не уважающую вице-чемпиона мира", то есть поставившую его матч на 13:00 по местному времени. Уверен, что именно это не позволило его команде сыграть с привычной интенсивностью. Перишич, Ловро Майер и другие игроки искали меньше оправданий, признавали слабость игры в атаке. Правда, говорили, что полностью уверены в способности быстро вернуть свой футбол.

В Канаде, вышедшей на Чемпионат впервые с 1986-го года, были горды игрой сборной. Об этом говорил и главный тренер Джон Хердман. 14 ударов по воротам за первый тайм стали рекордом турнира с 2006-го года, итоговый их счёт - 22:9. "Кленовые листья" привлекли такой острой, яростной игрой немало нейтральных болельщиков. Лишь наивность дебютантов в виде нереализованного пенальти и пропущенного в раздевалку помешала добыть очки.

Хердман был восхищен и заявил, что игроки побили персональные рекорды по скорости, километражу и физической готовности. "Статистически это было победное выступление".

Жаловался Далич и на самого Хердмана. Последний после Бельгии заявил игрокам на поле, что теперь они обязаны победить Хорватию. Причём на самом деле вместо слова "победить" применил нецензурное слово с сексуальными коннотациями. Далич обиделся и заявил, что его сборная заслуживает уважения. Причём слово "уважение" в своем минутном ответе повторил 12 раз. А Перишич заявил, что после таких слов не может дождаться начала матча.

Сумеет ли Канада сыграть так же интенсивно, как и против Бельгии, и на этот раз избежать ошибок и наивности? Сумеет ли не менее возрастная Хорватия выстоять под этим прессингом и поймать соперника? Сумеет ли сама завестись и вернуть свою игру? Хердман говорит, что обе команды обязаны побеждать. Увидим ли мы такое желание обеих? Далич говорит, что Хорватия должна сравниться с Канадой по бегу и агрессии. Получится ли?

Кадры

Далич заявил, что произведёт изменения. Правда, не сказал, какие именно. Многие считают, что следует посягнуть даже на "священных коров" в центре поля. Разумеется, не на Луку Модрича, а на Марцело Брозовича или Матео Ковачича. Заменить может Марио Пашалич. Хотя ему скорее придётся заменять Влашича на правом фланге, как по ходу первого матча. Никола сейчас тренируется индивидуально.

Впрочем, справа есть и варианты с Майером, настоящим вингером Оршичем и даже форвардом Крамаричем. В последнем случае, или же в случае ухода Крамарича в запас, в центре атаки появится Петкович либо Ливайя.

Домагой Вида также тренируется индивидуально, но даже без этого он не фаворит на попадание в стартовый состав. Ловрен и Гвардьол должны остаться в центре обороны.

У Канады никаких кадровых проблем нет, нет и причин и особых ресурсов для замен в составе. Дэвис попытается реабилитироваться за пенальти. Об исходящей от него угрозе в Хорватии отлично осведомлены, и Гвардьол заявляет, что его нужно останавливать вдвоём. Стремительные вингеры Хойлетт и Бьюкенен вновь будут убегать. Опорник Эустакио уже стал знаменитым после пробрасывания мяча между ногами Де Брюйне.

Джонатан Дэвид как раз в первом туре несколько разочаровал, и от него ожидают добавить.

Хорватия: Ливакович, Станичич, Ловрен, Гвардьол, Соса, Брозович, Ковачич, Модрич, Пашалич, Ливайя, Перишич

Канада: Борян, Джонстон, Витория, Миллар, Лэрия, Хатчинсон, Эустакио, Дэвис, Бьюкенен, Дэвид, Хойлетт

Прогноз: Хорватия - Канада 1:1

Вообще-то, Хорватия в пяти последних матчах на Чемпионатах Мира не побеждала в основное время. В последние годы она в целом нестабильна и довольно часто выдавала невзрачную игру. Если не включится против интенсивности Канады - может поплатиться. Эустакио прав, когда говорит, что матч будет сложен для обеих. Первый гол и первое очко канадцев на Мундиалях реальны.