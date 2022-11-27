 Бразилия – Швейцария: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 ноября ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Чемпионат мира
  4. Без Неймара. Бразилия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 28.11.2022
В тренде
Чемпионат мира
Чемпионат мира

Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Неймара. Бразилия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 28.11.2022

Чемпионат мира
(1 голосов)

Матч за первое место в группе

Без Неймара. Бразилия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 28.11.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gokhan Balci/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразилия в первом туре обыграла крепкую Сербию, а Швейцария - слабый Камерун. Таким образом, хотя у них одинаковое количество очков, положительную прессу в Катаре успели заработать только Селесао.

Для Швейцарии настоящие испытания начнутся именно завтра, и им уже сильно повезло, ведь против них за Бразилию не сыграет ее главная звезда.

Содержание

Чемпионат мира. 2-й тур
28 ноября. Доха. "Стэдиум 974"
Бразилия 18:00 Швейцария
Арбитр: Иван Сиснерос (Сальвадор)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Бразилии

Можно многое говорить о Неймаре, но нельзя отрицать его гигантский талант. После того, как форвард повредил связки, мощь Бразилии безусловно снизилась - вопрос лишь, как сильно.

Если судить по матчу с сербами (2:0), то Селесао могут себе позволить некоторый спад - и все равно будут побеждать. Балканцы - достойная сборная, но бразильцы заставили ее выглядеть заурядно. 9:0 по ударам в створ ворот, 2 попадания в каркас, неимоверное количество острых атак - если Селесао и можно критиковать, то лишь за расточительство.

Швейцария - соперник точно не слабее Сербии, но с высоты Бразилии они все смотрятся одинаково. Команда Тите выйдет, чтобы доминировать, атаковать и забивать - это одна из немногих сборных в Катаре, которая играет только так. Усаживайтесь у экранов поудобнее - даже без Неймара тут будет на что посмотреть. Винисиус, Ришарлисон, Пакета, Рафинья - эти ребята рождены, чтоб делать шоу.

Новости Швейцарии

Швейцария, само собой, слабее на бумаге. Ее вчерашние лидеры Шакири и Родригес уже постарели; следующее поколение, как Эмболо или Закария, не оправдало авансов.

Козырь команды Мурата Якина именно в ее командности и вере в себя. За последние годы горцы изменили схему и теперь играют с квартетом защитников, но подстраховка, чувство локтя остались. Именно за счет организации в 1-м туре был одолен Камерун (1:0), а до этого в Лиге наций - Испания (2:1) и Португалия (1:0).

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

В матче с Бразилией швейцарцы попробуют сделать то, что не удалось сербам - давить на Селесао в 30-40 метрах от своих ворот. Без этого результат будет тем же даже без Неймара. Контратаки желательны, но необязательны. Якину и его команде нужна ничья - ее с избытком хватит, чтобы дальше конкурировать с сербами с позиции силы.

Бразилия - Швейцария: статистика личных встреч

На ЧМ-2018 Швейцарии уже удавалось останавливать Селесао - 1:1. Впрочем, по ощущениям, тот созыв бразильцев был слабее нынешнего.

Ну, а до этого команды в официальном матче встречались только на ЧМ-1950, и там тоже была зафиксирована ничья 2:2. Информация, конечно, ничего не дает в контексте завтрашнего матча, но точно интересная для любителей футбольной истории.

Последние матчи Бразилии

Без Неймара. Бразилия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 28.11.2022 - изображение 1

Последние матчи Швейцарии

Без Неймара. Бразилия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 28.11.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

Без Неймара. Бразилия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 28.11.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

Без Неймара Бразилии, вероятно, придется передвинуть Лукаса Пакета ближе к атаке, а его место в центре займет Фред.

Также травма правого бека Данило вынудит Тите выпустить на его место Эдера Милитао - он, конечно, номинальный центрбек, но лучше так, чем с 39-летним Дани Алвесом, который весной в "Барселоне" успевал только хватать руками пробегавшую мимо молодежь.

Касательно Швейцарии, здесь ждем тот же состав, который несколькими днями ранее побеждал Камерун. Бразилия - не тот соперник, чтобы делать эксперименты.

Бразилия: Алиссон - Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро - Каземиро, Фред, Лукас Пакета - Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Швейцария: Зоммер - Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес - Фройлер, Джака, Соу - Шакири, Эмболо, Варгас

Бразилия - Швейцария: ставки и коэффициенты

Parimatch
1,50
4,30
7,20
Сделать ставку
Favbet
1,53
4,25
7,20
Сделать ставку
VBET
1,53
4,33
7,10
Сделать ставку

Бразилия - Швейцария: прогноз от UA-Футбол

Зачем придумывать велосипед, если можно поставить на победу фаворита, который на ходу и показывает, вероятно, лучший футбол на всем мундиале? Тем более, БК не жадничают и предлагают коэффициенты от 1,5 и выше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Швейцария Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде