Без Неймара. Бразилия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 28.11.2022

Бразилия в первом туре обыграла крепкую Сербию, а Швейцария - слабый Камерун. Таким образом, хотя у них одинаковое количество очков, положительную прессу в Катаре успели заработать только Селесао.

Для Швейцарии настоящие испытания начнутся именно завтра, и им уже сильно повезло, ведь против них за Бразилию не сыграет ее главная звезда.

Чемпионат мира. 2-й тур

28 ноября. Доха. "Стэдиум 974"

Бразилия 18:00 Швейцария

Арбитр: Иван Сиснерос (Сальвадор)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Бразилии

Можно многое говорить о Неймаре, но нельзя отрицать его гигантский талант. После того, как форвард повредил связки, мощь Бразилии безусловно снизилась - вопрос лишь, как сильно.

Если судить по матчу с сербами (2:0), то Селесао могут себе позволить некоторый спад - и все равно будут побеждать. Балканцы - достойная сборная, но бразильцы заставили ее выглядеть заурядно. 9:0 по ударам в створ ворот, 2 попадания в каркас, неимоверное количество острых атак - если Селесао и можно критиковать, то лишь за расточительство.

19 - Richarlison has scored 19 goals for Brazil in all competitions, the most of any player since his debut in September 2018. Pru.#BRA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tIoHql35YR — OptaJoao (@OptaJoao) November 24, 2022

Швейцария - соперник точно не слабее Сербии, но с высоты Бразилии они все смотрятся одинаково. Команда Тите выйдет, чтобы доминировать, атаковать и забивать - это одна из немногих сборных в Катаре, которая играет только так. Усаживайтесь у экранов поудобнее - даже без Неймара тут будет на что посмотреть. Винисиус, Ришарлисон, Пакета, Рафинья - эти ребята рождены, чтоб делать шоу.

Новости Швейцарии

Швейцария, само собой, слабее на бумаге. Ее вчерашние лидеры Шакири и Родригес уже постарели; следующее поколение, как Эмболо или Закария, не оправдало авансов.

Козырь команды Мурата Якина именно в ее командности и вере в себя. За последние годы горцы изменили схему и теперь играют с квартетом защитников, но подстраховка, чувство локтя остались. Именно за счет организации в 1-м туре был одолен Камерун (1:0), а до этого в Лиге наций - Испания (2:1) и Португалия (1:0).

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В матче с Бразилией швейцарцы попробуют сделать то, что не удалось сербам - давить на Селесао в 30-40 метрах от своих ворот. Без этого результат будет тем же даже без Неймара. Контратаки желательны, но необязательны. Якину и его команде нужна ничья - ее с избытком хватит, чтобы дальше конкурировать с сербами с позиции силы.

Бразилия - Швейцария: статистика личных встреч

На ЧМ-2018 Швейцарии уже удавалось останавливать Селесао - 1:1. Впрочем, по ощущениям, тот созыв бразильцев был слабее нынешнего.

Ну, а до этого команды в официальном матче встречались только на ЧМ-1950, и там тоже была зафиксирована ничья 2:2. Информация, конечно, ничего не дает в контексте завтрашнего матча, но точно интересная для любителей футбольной истории.

Последние матчи Бразилии

Последние матчи Швейцарии

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Без Неймара Бразилии, вероятно, придется передвинуть Лукаса Пакета ближе к атаке, а его место в центре займет Фред.

Также травма правого бека Данило вынудит Тите выпустить на его место Эдера Милитао - он, конечно, номинальный центрбек, но лучше так, чем с 39-летним Дани Алвесом, который весной в "Барселоне" успевал только хватать руками пробегавшую мимо молодежь.

Касательно Швейцарии, здесь ждем тот же состав, который несколькими днями ранее побеждал Камерун. Бразилия - не тот соперник, чтобы делать эксперименты.

Бразилия: Алиссон - Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро - Каземиро, Фред, Лукас Пакета - Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Швейцария: Зоммер - Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес - Фройлер, Джака, Соу - Шакири, Эмболо, Варгас

Бразилия - Швейцария: ставки и коэффициенты

Бразилия - Швейцария: прогноз от UA-Футбол

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