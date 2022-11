Без Неймара. Бразилия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 28.11.2022

Бразилия в первом туре обыграла крепкую Сербию, а Швейцария - слабый Камерун. Таким образом, хотя у них одинаковое количество очков, положительную прессу в Катаре успели заработать только Селесао.

Для Швейцарии настоящие испытания начнутся именно завтра, и им уже сильно повезло, ведь против них за Бразилию не сыграет ее главная звезда.

Можно многое говорить о Неймаре, но нельзя отрицать его гигантский талант. После того, как форвард повредил связки, мощь Бразилии безусловно снизилась - вопрос лишь, как сильно.

Если судить по матчу с сербами (2:0), то Селесао могут себе позволить некоторый спад - и все равно будут побеждать. Балканцы - достойная сборная, но бразильцы заставили ее выглядеть заурядно. 9:0 по ударам в створ ворот, 2 попадания в каркас, неимоверное количество острых атак - если Селесао и можно критиковать, то лишь за расточительство.

19 - Richarlison has scored 19 goals for Brazil in all competitions, the most of any player since his debut in September 2018. Pru.#BRA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tIoHql35YR