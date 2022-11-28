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Победа нужна каждому. Южная Корея – Гана. Прогноз матча ЧМ на 28.11.2022
Решающая битва для обоих команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Южная Корея
Южная Корея стартовала на мундиале с позитивного результата – ничьи с Уругваем, считавшегося фаворитом встречи. Это были довольно типичные и унылые для катарского ЧМ нули, но подопечных Паулу Бенту есть за что похвалить. "Воины Тэджу" владели игровой инициативой и показали приличные навыки позиционного футбола.
Другое дело, что сквозь Хименеса, Година и особенно Феде Вальверде с Бентанкуром пробиться очень сложно. Потому азиатская команда толком ничего из своего преимущества во владении выдавить не смогла.
Теперь Южной Корее предстоит сыграть с наиболее близким по силе оппонентом, и пожалуй только победа сможет позволить подопечным Паулу Бенту рассчитывать на осуществление мечты – первый выход в плей-офф мирового первенства за последние 20 лет.
Гана
Гану тоже есть за что хвалить в первом туре. Африканцы час катали зануднейшие нули с Португалией, и только сомнительный пенальти на Роналду лишил их положительного результата. Тренер африканцев дал самую чёткую характеристику случившемуся – подарок от судьи. Пропустив, Гана показала характер, и сначала сравняла счёт после яркой комбинации с голом Андре Айю, а затем едва не отыграла отставание в два мяча на последних минутах – Иньяки Уильямс был очень близок к этому на последних секундах.
После обидного поражения от фаворита Гане очень нужна победа. Доминирующая манера азиатов может сыграть африканцам на руку – в частности, быстроногому Уильямсу с Лэмпти, а также классно работающему на открытом пространстве Кудусу из "Аякса".
Турнирная таблица
|
#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|Очки
|1
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|2
|Южная Корея
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3
|Уругвай
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4
|Гана
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Ориентировочные составы
Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Тхэ Хван, Ким Мин Джэ, Ким Ен Гвон, Ким Джин Су – Чон У Ен – Ли Джэ Сон, Хван Ин Бом, Чун Ву Юн, Сон Хын Мин – Чо Гуэ Сон
Гана: Ати-Зиги – Лэмпти, Амартей, Салису, Баба, Самед – Партей, Сулемана – Уильямс, Кудус, Д. Айю
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Южная Корея – Гана от UA-Футбол
Встреча многолетних неудачников мундиалей – у Ганы 0 побед в 8 последних встречах на турнире, у Южной Кореи – лишь одна в последних 10. Слегка обнадёживает история личных встреч – в 4 последних дуэлях было забито не менее трёх голов. Гана должна оживить игру как ошибками в обороне, так и своим дерзким нападением. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 2.12.
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