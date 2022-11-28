Уэльс - Англия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 29.11.2022

Чемпионат мира, третий тур, группа B

29 ноября 2022. Эр-Райян, “Ахмед бин Али Стэдиум”

Уэльс 21:00 Англия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Уэльса может устроить только победа в матче с Англией, чтобы надеяться на плей-офф, но правильный результат должен быть и в параллельной игре между Ираном и США. Англии достаточно ничьей, чтобы выйти в 1/8, при определенных раскладах не будет катастрофой и поражение.

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Новости Уэльса

Уэльс показал неубедительное качество игры в поединке против Ирана во втором туре Чемпионата мира, и его поражение не должно удивлять.

“Я расстроен тем, что мы и близко не показываем тот уровень игры, который позволил нам выйти на Чемпионат мира. Это по-настоящему разочаровывает. В не зависимости от того, выйдем мы в плей-офф или нет, мы должны сыграть так, чтобы болельщики нами гордились”, – сказал перед игрой с Англией главный тренер “драконов” Роб Пейдж.

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В игре с Ираном у Уэльса ничего не получалось в атаке, лидер сборной Гарет Бэйл был мало вовлечен в игру, а из-за ошибки кипера Хеннесси в конце матча “драконы” остались в меньшинстве и не смогли помешать забить Ирану два гола в компенсированное время.

Против Англии Уэльсу нужно сыграть в смелый атакующий футбол, команде поможет возвращение после травмы ее лидера центра поля Джо Аллена, но Пейджу нужно найти и гармонию в атаке. Пока “драконы” забили на турнире только один гол, да и тот с пенальти.

Травмированных футболистов в составе Уэльса нет, дисквалифицированного Хеннесси заменит кипер “Лестера” Дэнни Уорд.

Новости Англии

Возможно, кто-то ожидал от сборной Англии в игре с США такой же зрелищной игры, как в поединке с Ираном в первом туре, но это не входило в планы Гарета Саутгейта. Тренер сборной Англии в первую очередь рассчитывал на то, что его команда не пропустит и не проиграет, если бы удалось забить один-два гола после стандартов, было бы просто отлично, но и так 52-летний специалист остался всем доволен, особенно игрой двух своих центрбеков Харри Магуйара и Джона Стоунза.

Известно, что для Саутгейта очень важно понятие контроля. Да, Англия создала очень мало моментов с игры, замен на усиление атаки и внесения в нее разнообразия не было, Фил Фоден весь матч просидел на скамейке запасных, но что важно для Саутгейта – Англия не пропустила, не проиграла, фактически гарантировала себе выход в плей-офф и близка к тому, чтобы занять в группе первое место. Главное для 52-летнего тренера – это турнир в целом, а характер игры малозначащего матча группового раунда скоро забудется.

В первых двух матчах группового раунда Саутгейт выставлял одинаковый стартовый состав, но в поединке с Уэльсом ожидаются изменения, в частности место в старте может получить Кайл Уокер, который восстановился после травмы, возможно отдых получит Харри Кейн, но капитан “трех львов” заявил, что хочет играть.

“У сборной Уэльса есть игроки мирового класса, которые способны показать свое мастерство. У них хорошая организация и боевой дух, чтобы выйти на Чемпионат мира они обыграли такую сильную команду как Украину. Мы должны быть ко всему готовы”, – говорит Саутгейт.

Статистика команд, цифры и факты

Англия впервые сыграет на Чемпионате мира против еще одной британской сборной. На чемпионатах Европы “три льва” никогда не проигрывал британским сборным (победа и ничья с Шотландией, победа над Уэльсом).

Англия 12 раз сыграла безголевые ничьи на Чемпионатах мира, больше любой другой сборной в истории турнира.

Уэльс не может победить Англию с 1984 года.

Начиная с четвертого июня 2022 года Англия выиграла всего один матч из восьми (четыре ничьи, три поражения).

Не лучше серия и у сборной Уэльса – одна победа в последних девяти матчах.

Англия не пропускала от Уэльса в пяти из шести последних матчах во всех турнирах.

95:55 – матч Англии с США остается пока самым коротким по времени на ЧМ-2022.

Последние пять матчей Уэльса и Англии

Уэльс

25.11 Иран 0:2 (ЧМ-2022)

21.11 США 1:1 (ЧМ-2022)

25.09 Польша 0:1 (Лига наций)

22.09 Бельгия 1:2 (Лига наций)

14.06 Нидерланды 2:3 (Лига наций)

Англия

25.11 США 0:0 (ЧМ-2022)

21.11 Иран 6:2 (ЧМ-2022)

26.09 Германия 3:3 (Лига наций)

23.09 Италия 0:1 (Лига наций)

14.06 Венгрия 0:4 (Лига наций)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 2 1 1 0 6-2 +4 4 2 Иран 2 1 0 1 4-6 -2 3 3 США 2 0 2 0 1-1 0 2 4 Уэльс 2 0 1 1 1-3 -2 1

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Личные встречи

Уэльс и Англия провели между собой 103 матча: “три льва” выиграли 68, “драконы” 14, еще 21 поединок закончился ничейным результатом. Англия победила Уэльс 2:1 в группе Евро-2016, и в товарищеском матче в октябре 2020 (3:0). В целом Англия выиграла шесть последних поединков, Уэльс последний раз брал верх в 1984 году.

Где смотреть матч Уэльс – Англия

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Ориентировочные составы

Уэльс: Уорд – Мифем, Родон, Дэвис – Робертс, Аллен, Ампаду, Уильямс – Джонсон, Бэйл, Джеймс

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Триппьер, Райс, Беллингем, Шоу – Рашфорд, Кейн, Стерлинг

Ставки и Коэффициенты на матч Уэльс – Англия

Прогноз на матч Уэльс – Англия UA-Football

Уэльс показал слабую игру в матче с Ираном, не самым лучшим образом сложилась игра и для сборной Англии в последнем туре, но команда Саутгейта играла на результат, что не скажешь о “драконах”, которые пытались что-то сделать, но не могли. Ничего не получилось против сборной Ирана, не получится и против фаворита группы. Прогноз – победа Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.