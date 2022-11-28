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Эквадор - Сенегал. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 29.11.2022
Первый решающий
Первые семь дней Чемпионата Мира не были удачны для африканских сборных. Однако вчера Марокко победил Бельгию, сегодня Камерун вернулся против Сербии, а Гана переиграла Южную Корею. Сенегал хочет продолжить в том же духе. Хочет реванш за ЧМ-2018. Тогда он получил много комплиментов за игру в первых двух турах, но в третьем проиграл команде из Южной Америки и вылетел. Ныне комплименты в его группе достаются Эквадору. Удастся ли перетянуть их к себе?
29 ноября. 17:00. Чемпионат Мира-2022. Третий тур. Группа А
Международный стадион "Халифа"
Эквадор - Сенегал
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Комплименты в адрес эквадорцев заслуженны. В первом туре они легко и быстро убрали Катар, который ещё считали способным достичь чего-то. Во втором - несмотря на ранний гол, не развалились против Нидерландов, а наоборот - развалили их в игровом плане. Отбирали мячи, прессинговали, организовывали атаки. 15:2 по ударам по воротам, 23:5 - по касаниям мяча в штрафной соперника. 1:1 по такой игре ещё и мало. Подопечные Густаво Альфаро заслужили победу.
Сенегал также легко убрал Катар. В том матче впервые в истории его выступлений на Чемпионатах Мира забили три игрока. И против Нидерландов играл весьма прилично, переиграл их по ударам по воротам со счетом 15:10. Но все же не так мощно, как завтрашний соперник. Да ещё и пропустил два гола в концовке, не забил и проиграл. Потому завтра его почти наверняка устроит лишь победа. Ведь вряд ли всерьёз стоит рассчитывать на поражение голландцев от Катара.
Возможно, контраст между командами в присутствии лидера команды, её ударной силы. Эннер Валенсия забил все три гола Эквадора и вообще все шесть его последних на Мундиалях начиная с 2014-го. Если забьёт следующий - установит рекорд турнира, ведь никто такого ранее не добивался. А Садио Мане травмировался и не приехал на турнир.
Правда, Эннер также получал травму в каждом из матчей, не доигрывал его, и новостей о его здоровье в стране ждут с крайним напряжением и нетерпением. Альфаро заявляет, что даже когда его ноги не позволяют, его сердце позволит играть. Но конкретно на вопрос не отвечает.
Сила команды Альфаро также в обороне. Что отмечали ещё до турнира (одновременно критикуя атаку). На этом ЧМ она позволила нанести лишь один удар в створ своих ворот и лишь семь - по воротам вообще. А до гола Коди Гакпо не пропускала в семи матчах подряд. Силу обороны Эквадора, а также его агрессию отмечал тренер сенегальцев Алиу Сиссе, добавляя, что он почти ничего не позволяет оппонентам. Скорее всего, и завтра будет играть агрессивно и организованно.
Кадры
В Эквадоре интересует лишь один кадровый вопрос. В заявке Валенсия почти наверняка будет, поскольку его повреждение менее серьёзное, чем казалось. А вот насчёт первых 11-ти Альфаро намекал, что может и не появиться. Тогда мощный Эстрада сдвинется с фланга, а его место займёт настоящий вингер Сармиенто. Также в любом случае нужно заменить дисквалифицированного опорника Мендеса.
И серьёзный вопрос: сыграет ли Эквадор с тремя центральными защитниками, как против голландцев, или же с двумя, как против Катара?
Сенегал в обоих матчах играл с двумя и продолжит так. У него вопрос как раз с форвардами. Один, как против голландцев, или два, как против катарцев?
Эквадор (3-4-3): Галиндес, Поросо, Торрес, Хинкапи, Пресиадо, Сифуэнтес, Кайседо, Эступиньян, Плата, Сармиенто, Эстрада
Сенегал (4-4-2): Э. Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Джейкобс, Сарр, Н. Менди, Гуэй, Диатта, Диа, Дьедью
Прогноз: Эквадор - Сенегал 1:1
Альфаро пытается переложить давление на Сенегал, называя Чемпиона Африки фаворитом, гораздо более опытной командой, игравшей такие матчи. Говорит, что, кроме Валенсии, у него все дети. И что это команда будущего, а не настоящего. А Сиссе как раз говорит о важности достижения для нынешнего сильного поколения. Впрочем, оба призывают бороться до последнего. Сиссе требует "победу любой ценой", Альфаро - добавить, поскольку даже показанного до этого не хватит.
Эквадор упрямее, жёстче, организованнее, проиграл лишь один из 15-ти своих последних матчей. Спокойнее, потому что ему достаточно и ничьей. И у него есть Валенсия, пусть даже не с первых минут. Скорее всего, нужный результат представитель Южной Америки добудет.
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