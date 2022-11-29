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Тунис - Франция. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 30.11.2022
Тунис – Франция: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира, третий тур, группа D
30 ноября 2022. Эр-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”
Тунис 17:00 Франция
Телетрансляция – Megogo Футбол 2, Суспільне Спорт
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Франция стала первой сборной, которая вышла в плей-офф Мундиаля-2022, и первым действующим чемпионом мира после Бразилии в 2006 году, которому удалось выйти из группы. Ожидается, что в игре с Тунисом Дидье Дешам задействует несколько резервистов.
Новости Туниса
Сборная Туниса остается одной из трех сборных на Чемпионате мира (помимо Мексики и Уругвая), которой после двух туров Мундиаля-2022 не удалось забить ни одного гола. "Карфагенские орлы" понравились в матче первого тура против сборной Дании, когда благодаря своей агрессии, смелости и высокому прессингу ей удалось навязать скандинавской сборной борьбу и поделить с ней очки, что можно считать хорошим результатом. Но втором туре Тунис разочаровал.
Австралия, без шансов проигравшая сборной Франции в первом туре, считалась аутсайдером противостояния, но активнее правила первый тайм и забила единственный мяч. У "карфагенских орлы" до перерыва было всего лишь четыре удара, ни один из них в створ, и хотя во втором тайме Тунис добавил в интенсивности, количестве моментов и давлении, было уже поздно. Австралия смогла отбиться и взять три очка, а Тунис остается ни с чем и на последнем месте в группе. Теперь "карфагенским орлам" нужно не только побеждать Францию, но делать это с хорошей разницей мячей, чтобы надеяться на выход из группы, но этого может быть недостаточно.
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"Мы проиграли важнейший матч, но мы отдадим все свои силы в последней игры, – говорит главный тренер сборной Туниса Джалил Кадри. – Мы не будем делать какие-то изменения ради изменений, но мы попытаемся адаптировать нашу игру под оппонента. Надо проанализировать свою игру и сделать выводы из ошибок".
Новости Франции
Благодаря двум победам в стартовых двух матчах Франция фактически гарантировала себе первое место в группе D. Перед стартом турнира много кто говорил, что Дешам утратил хватку и перестал управлять командой, вызывала беспокойство и кадровая ситуация "ле бле" (травмированы Канте, Погба, Бензема, Нкунку, Лукас Эрнандес на 12-й минуте первого матча), но Франция ответила всем скептикам уверенно взятыми шестью очками.
Лукас Эрнандеса удачно заменил его брат Тео, в потрясающей форме находятся Мбаппе, Жиру, Дембеле, Рабьо. Франция показывает сыгранность и решительность, и атмосфера в команде, судя по всему, хорошая. Возможно, удастся избежать скандалов с участием родителей футболистов на трибунах.
Так как матч против Туниса для Франции фактически не имеет турнирного значения, ожидается, что Дидье Дешам сделает от шести до восьми изменений в стартовом составе. На место в основе претендуют Тюрам, Салиба, Фофана, Гендузи, Коман, Манданда и другие. Из-за повреждения может пропустить поединок с Тунисом второй номер сборной Альфонс Ареоля.
"Мы в идеальной ситуации. Мы вышли в следующий раунд, и это внушает нам спокойствие. Учитывая разницу мячей, скорее всего мы будет первыми. Это идеально, наша первая цель выполнена", – сказал Дидье Дешам.
Статистика команд, цифры и факты
- Тунис никогда не побеждал Францию в своей истории.
- Тунис выиграл всего один из 16 своих последних матчей на Мундиале.
- Франция забила как минимум два гола в пяти из шести своих последних матчах на ЧМ.
- Тунис – наименее зрелищная сборная на Чемпионате-2022 после двух туров (ноль забитых, один пропущенный).
- Франция выиграла шесть своих последних матчей на Мундиале.
Последние пять матчей Туниса и Франции
Тунис
- 26.11 Австралия 0:1 (ЧМ-2022)
- 22.11 Дания 0:0 (ЧМ-2022)
- 16.11 Иран 2:0 (Товарищеский матч)
- 27.09 Бразилия 1:5 (Товарищеский матч)
- 22.09 Коморские острова 1:0 (Товарищеский матч)
Франция
- 26.11 Дания 2:1 (ЧМ-2022)
- 22.11 Австралия 4:1 (ЧМ-2022)
- 25.09 Дания 0:2 (Лига наций)
- 22.09 Австрия 2:0 (Лига наций)
- 13.06 Хорватия 0:1 (Лига наций)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|6-2
|+4
|6
|2
|Австралия
|2
|1
|0
|1
|2-4
|-2
|3
|3
|Дания
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|4
|Тунис
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
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Личные встречи
Франция и Тунис ранее четырежды встречались между собой и всегда только в товарищеских матчах: две победы “ле бле” (3:1 и 2:0) и две ничьи по 0:0.
Где смотреть матч Тунис – Франция
Ориентировочные составы
Тунис: Дахмен – Бронн, Мерья, Тальби – Дрэгер, Схири, Лаидуни, Абди – Слити, Мсакни – Джебали
Франция: Манданда – Павар, Варан, Конате, Камавинга – Гризманн, Чуамени, Фофана – Коман, Тюрам, Мбаппе
Ставки и Коэффициенты на матч Тунис – Франция
Прогноз на матч Тунис – Франция UA-Football
Тунису нужно побеждать, а для этого нужно забивать голы. С этим аспектом игры у “карфагенских орлов” пока не заладилось. Франция пропустила по голу в первых турах, но сама смогла забить больше. В третьей игре “ле бле” будут действовать в более консервативном стиле. Прогноз – победа Франции 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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