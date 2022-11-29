 Тунис – Франция: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Тунис - Франция. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 30.11.2022

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Тунис – Франция: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 ноября 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол

Тунис - Франция. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 30.11.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, третий тур, группа D

30 ноября 2022. Эр-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”

Тунис 17:00 Франция

Телетрансляция – Megogo Футбол 2, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Франция стала первой сборной, которая вышла в плей-офф Мундиаля-2022, и первым действующим чемпионом мира после Бразилии в 2006 году, которому удалось выйти из группы. Ожидается, что в игре с Тунисом Дидье Дешам задействует несколько резервистов.

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Содержание

Новости Туниса

Сборная Туниса остается одной из трех сборных на Чемпионате мира (помимо Мексики и Уругвая), которой после двух туров Мундиаля-2022 не удалось забить ни одного гола. "Карфагенские орлы" понравились в матче первого тура против сборной Дании, когда благодаря своей агрессии, смелости и высокому прессингу ей удалось навязать скандинавской сборной борьбу и поделить с ней очки, что можно считать хорошим результатом. Но втором туре Тунис разочаровал.

Австралия, без шансов проигравшая сборной Франции в первом туре, считалась аутсайдером противостояния, но активнее правила первый тайм и забила единственный мяч. У "карфагенских орлы" до перерыва было всего лишь четыре удара, ни один из них в створ, и хотя во втором тайме Тунис добавил в интенсивности, количестве моментов и давлении, было уже поздно. Австралия смогла отбиться и взять три очка, а Тунис остается ни с чем и на последнем месте в группе. Теперь "карфагенским орлам" нужно не только побеждать Францию, но делать это с хорошей разницей мячей, чтобы надеяться на выход из группы, но этого может быть недостаточно.

"Мы проиграли важнейший матч, но мы отдадим все свои силы в последней игры, – говорит главный тренер сборной Туниса Джалил Кадри. – Мы не будем делать какие-то изменения ради изменений, но мы попытаемся адаптировать нашу игру под оппонента. Надо проанализировать свою игру и сделать выводы из ошибок".

Новости Франции

Благодаря двум победам в стартовых двух матчах Франция фактически гарантировала себе первое место в группе D. Перед стартом турнира много кто говорил, что Дешам утратил хватку и перестал управлять командой, вызывала беспокойство и кадровая ситуация "ле бле" (травмированы Канте, Погба, Бензема, Нкунку, Лукас Эрнандес на 12-й минуте первого матча), но Франция ответила всем скептикам уверенно взятыми шестью очками.

Лукас Эрнандеса удачно заменил его брат Тео, в потрясающей форме находятся Мбаппе, Жиру, Дембеле, Рабьо. Франция показывает сыгранность и решительность, и атмосфера в команде, судя по всему, хорошая. Возможно, удастся избежать скандалов с участием родителей футболистов на трибунах.

Так как матч против Туниса для Франции фактически не имеет турнирного значения, ожидается, что Дидье Дешам сделает от шести до восьми изменений в стартовом составе. На место в основе претендуют Тюрам, Салиба, Фофана, Гендузи, Коман, Манданда и другие. Из-за повреждения может пропустить поединок с Тунисом второй номер сборной Альфонс Ареоля.

"Мы в идеальной ситуации. Мы вышли в следующий раунд, и это внушает нам спокойствие. Учитывая разницу мячей, скорее всего мы будет первыми. Это идеально, наша первая цель выполнена", – сказал Дидье Дешам.

Статистика команд, цифры и факты

  • Тунис никогда не побеждал Францию в своей истории.
  • Тунис выиграл всего один из 16 своих последних матчей на Мундиале.
  • Франция забила как минимум два гола в пяти из шести своих последних матчах на ЧМ.
  • Тунис – наименее зрелищная сборная на Чемпионате-2022 после двух туров (ноль забитых, один пропущенный).
  • Франция выиграла шесть своих последних матчей на Мундиале.

Последние пять матчей Туниса и Франции

Тунис

  • 26.11 Австралия 0:1 (ЧМ-2022)
  • 22.11 Дания 0:0 (ЧМ-2022)
  • 16.11 Иран 2:0 (Товарищеский матч)
  • 27.09 Бразилия 1:5 (Товарищеский матч)
  • 22.09 Коморские острова 1:0 (Товарищеский матч)

Франция

  • 26.11 Дания 2:1 (ЧМ-2022)
  • 22.11 Австралия 4:1 (ЧМ-2022)
  • 25.09 Дания 0:2 (Лига наций)
  • 22.09 Австрия 2:0 (Лига наций)
  • 13.06 Хорватия 0:1 (Лига наций)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 2 2 0 0 6-2 +4 6
2 Австралия 2 1 0 1 2-4 -2 3
3 Дания 2 0 1 1 1-2 -1 1
4 Тунис 2 0 1 1 0-1 -1 1

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Личные встречи

Франция и Тунис ранее четырежды встречались между собой и всегда только в товарищеских матчах: две победы “ле бле” (3:1 и 2:0) и две ничьи по 0:0.

Где смотреть матч Тунис – Франция

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Ориентировочные составы

Тунис: Дахмен – Бронн, Мерья, Тальби – Дрэгер, Схири, Лаидуни, Абди – Слити, Мсакни – Джебали

Франция: Манданда – Павар, Варан, Конате, Камавинга – Гризманн, Чуамени, Фофана – Коман, Тюрам, Мбаппе

Ставки и Коэффициенты на матч Тунис – Франция

Parimatch
7.80
4.30
1.49
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7.40
4.30
1.52
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VBET
7.80
4.20
1.54
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Прогноз на матч Тунис – Франция UA-Football

Тунису нужно побеждать, а для этого нужно забивать голы. С этим аспектом игры у “карфагенских орлов” пока не заладилось. Франция пропустила по голу в первых турах, но сама смогла забить больше. В третьей игре “ле бле” будут действовать в более консервативном стиле. Прогноз – победа Франции 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Франция сборная Франции ЧМ-2022 Тунис ставки Национальная сборная Франции Прогнозы Чемпионат мира 2022
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