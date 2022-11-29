Футбол не вне политики. Иран – США. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 29.11.2022

Чемпионат мира-2022

Группа B, третий тур

29 ноября, 21:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2, Суспильне Спорт

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Девять месяцев полномасштабной войны украинцам должно было быть достаточно, чтобы понять, что футбол не то, что не вне политики, а футбол – это и есть политика. Военные противостояния Ирана с США и их союзниками не остаются где-то в тумане – они все еще существуют. Соответственно и сегодняшний матч обязательно приобретает политический подтекст, но в то же время он не теряет основного, футбольного. Все-таки на кону стоит выход в плей-офф.

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Иран

Стартовали "персидские леопарды" на Мундиале в Катаре неудачно, проиграв не слишком мощной сейчас Англии 2:6. Тогда в первую очередь на такой результат повлиял политический фактор: на многих футболистов давил багаж ответственности за политико-социальную составляющую. Именно они являются представителями своей страны на международной арене, и именно они могут стать винтиком не "Шахеда", а машины, которая свергнет нынешний режим. Они пошли именно по второму пути и, как минимум, показали свое неуважение к государству (не стране), не исполнив гимн Ирана перед матчем.

Такое ментальное давление под влиянием индивидуально сильных англичан, да еще с потерей основного голкипера на старте матча сложилось в шесть голов от соперника. В то же время против более слабого оппонента иранцы смогли найти в себе силы и 90 минут преимущества на поле над Уэльсом все-таки воплотить в голы. Здесь они должны благодарить негласно нововведенные правила о "чистом времени", из-за которых компенсируют очень много минут. Но победа является победой – именно благодаря этим трем очкам подопечные достаточно скандального сейчас Карлуша Кейруша сохраняют шансы на выход в плей-офф даже с первого места.

Кадры номинальных хозяев

Не все могут помочь сборной Ирана в сегодняшнем матче. Не сыграет из-за травмы головы как раз голкипер Алиреза Бейранванд, а кроме него из-за перебора желтых карточек пропустит поединок с американцами его тезка – Алиреза Джаханбахш.

Соединенные Штаты Америки

Тот момент, когда “соккер” начинает конкурировать с футболом. Впереди в США еще и домашний Чемпионат мира, так что уровень этого вида спорта у них растет с каждым годом. Правда, хорошо бы подтверждать это хотя бы какими-то достижениями на международной арене вне своего континента. Пока старт у “янков” на текущем розыгрыше Чемпионата мира в Катаре неплохой: две ничьи.

В первом поединке против Уэльса было потеряно два очка, а во втором справедливо заработано одно. После стартового тура у американцев на душе была небольшая несправедливость из-за пропущенного гола на последних минутах, да еще с пенальти, а вот после очередного на Мундиалях итогового равного счета с англичанами болельщики невероятно радовались. Хоть и поражений нет, но и побед тоже – именно три очка нужно добывать в последнем туре, чтобы надеяться хотя бы на второе место. Перед матчем с иранцами точно один факт известен: игра будет атакующей и интересной. США повсюду любит показывать шоу, футбол – не исключение.

Кадры гостей

У американцев с составом ситуация получше: дисквалифицированных нет, лазарет пуст.

Последние пять матчей Ирана и Соединенных Штатов Америки

Последние пять встреч хозяев

25.11. Уэльс – Иран 0:2 (ЧМ-2022)

21.11. Англия – Иран 6:2 (ЧМ-2022)

16.11. Иран – Тунис 0:2 (ТМ)

10.11. Иран – Никарагуа 1:0 (ТМ)

27.09. Иран – Сенегал 1:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

25.11. Англия – США 0:0 (ЧМ-2022)

21.11. США – Уэльс 1:1 (ЧМ-2022)

27.09. США – Саудовская Аравия 0:0 (ТМ)

23.09. Япония – США 2:0 (ТМ)

15.06. Сальвадор – США 1:1 (Лига наций)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Англия 2 1 1 0 6-2 4 2 Иран 2 1 0 1 4-6 3 3 США 2 0 2 0 1-1 2 4 Уэльс 2 0 1 1 1-3 1

Очные встречи между Ираном и США

Дважды команды встречались на международной арене. Впервые в истории это случилось тоже на Чемпионате мира: в 1998 году иранцы победили со счетом 2:1. Также команды играли между собой двумя годами позже в спарринге, завершив матч вничью 1:1.

Цифры и факты

США не победили в последних пяти поединках.

Иран еще никогда не выходил в плей-офф Чемпионата мира.

В последний раз американцы останавливали свои выступления на групповом этапе Мундиаля еще в 2006 году. После этого дважды играли в 1/8 финала, а также однажды не проходили квалификацию у себя на континенте.

В США в общей сложности восемь побед в матчах на ЧМ, а у иранцев три.

Ставки и коэффициенты на матч Иран – США

Прогноз матча Иран – США от UA-Football

Хотя политический подтекст в противостоянии между этими странами есть, однако вряд ли футболисты принимают его так близко к сердцу. Основной задачей является победить и получить путевку в плей-офф, а геополитическая борьба команд мало что интересует. Она может повлиять психологически только на иранцев, а кроме того, на них повлияет атакующая игра сборной США. Против защитного Уэльса легче было держать свою оборону, а вот сегодня, как и в матче против Англии, снова придется разрываться. Кажется, что иранцы к этому не готовы. Прогноз: Победа США.