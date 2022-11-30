 Польша – Аргентина: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Чемпионат мира
  4. Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
В тренде
Чемпионат мира
Чемпионат мира

Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Чемпионат мира
(1 голосов)

Польша – Аргентина: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Встреча лидеров группы. Вместе с тем обе команды могут и не выйти в следующий этап.

У сборной Польши наконец-то перестали с грустью ностальгировать о временах Гжегожа Лято, Казимежа Дейны и Збигнева Бонека. Хотя сейчас "Кадра" – не гранд, но болельщики свято верят в Роберта Левандовского. Он не просто мега-звезда, но и максимально мотивированный на результат – это его, вероятно, последний Чемпионат мира. Ранее Роберт никак не мог забить на Мундиалях, и вот это произошло в матче второго тура со сборной Саудовской Аравии. В общем, команда Польши оставляет очень контраверсионное впечатление на турнире. С Мексикой могли победить, если бы Левандовский реализовал пенальти, но глобально сыграла команда очень тяжело и безжизненно. Во втором матче саудиты были сильнее на протяжении большей части встречи, но подопечные Чеслава Михневича победили 2:0.

Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса - изображение 1

Parimatch
5.10
3.95
1.70
Сделать ставку

Аргентина же после разочарования от поражения в матче против Саудовской Аравии переиграла Мексику. Лионель Скалони оптимизировал состав, четко отработал по слабым местам соперника и сразу пришел результат.

Это не была супер-удачная командная игра, однако хорошо проявили себя индивидуальности. Это более низкий уровень, чем ожидали от Аргентины до начала чемпионата мира, однако это уровень, который может стать точкой начального отсчета.

То есть, Аргентине нужно не просто выйти из группы, но и набирать кондиции и форму от матча к матчу. Но турнир быстротечен и второе место группы С, где находится Аргентина, может наткнуться в 1/8-й на победителя группы D. А это с высокой долей вероятности будет Франция. Именно поэтому последний тур – определяющий. Аргентине нужно не просто побеждать Польшу, а побеждать с лучшей разницей мячей. Чтобы в случае победы Саудовской Аравии над Мексикой в ​​параллельной игре не оказаться на второй строчке из-за худших дополнительных показателей.

Ставка и прогноз

Победа Аргентины с форой -1.

Parimatch
2500 ₴
Бонус за первый депозит
Получить бонус

Заряжай на Чемпионат Мира вместе с Parimatch Ukraine!
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Польша Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде