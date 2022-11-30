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Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Польша – Аргентина: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
Встреча лидеров группы. Вместе с тем обе команды могут и не выйти в следующий этап.
У сборной Польши наконец-то перестали с грустью ностальгировать о временах Гжегожа Лято, Казимежа Дейны и Збигнева Бонека. Хотя сейчас "Кадра" – не гранд, но болельщики свято верят в Роберта Левандовского. Он не просто мега-звезда, но и максимально мотивированный на результат – это его, вероятно, последний Чемпионат мира. Ранее Роберт никак не мог забить на Мундиалях, и вот это произошло в матче второго тура со сборной Саудовской Аравии. В общем, команда Польши оставляет очень контраверсионное впечатление на турнире. С Мексикой могли победить, если бы Левандовский реализовал пенальти, но глобально сыграла команда очень тяжело и безжизненно. Во втором матче саудиты были сильнее на протяжении большей части встречи, но подопечные Чеслава Михневича победили 2:0.
Аргентина же после разочарования от поражения в матче против Саудовской Аравии переиграла Мексику. Лионель Скалони оптимизировал состав, четко отработал по слабым местам соперника и сразу пришел результат.
Это не была супер-удачная командная игра, однако хорошо проявили себя индивидуальности. Это более низкий уровень, чем ожидали от Аргентины до начала чемпионата мира, однако это уровень, который может стать точкой начального отсчета.
То есть, Аргентине нужно не просто выйти из группы, но и набирать кондиции и форму от матча к матчу. Но турнир быстротечен и второе место группы С, где находится Аргентина, может наткнуться в 1/8-й на победителя группы D. А это с высокой долей вероятности будет Франция. Именно поэтому последний тур – определяющий. Аргентине нужно не просто побеждать Польшу, а побеждать с лучшей разницей мячей. Чтобы в случае победы Саудовской Аравии над Мексикой в параллельной игре не оказаться на второй строчке из-за худших дополнительных показателей.
Ставка и прогноз
Победа Аргентины с форой -1.
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