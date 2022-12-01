Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорватия - Бельгия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Хорватия - Бельгия: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.12.2022 ⋊ Чемпионат мира-2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта
Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
Эти команды не называли одними из главных претендентов на титул. Их можно отнести к фаворитам второго эшелона. Бельгийское "золотое поколение" подходит к игровому завершению, но все же это выдающиеся мастера, а игнорировать финалистов предыдущего Чемпионата мира просто невозможно. Интересно, что эти сборные раньше никогда между собой не встречались.
На Чемпионат мира 2022 хорваты пробились непосредственно с первого места. Сейчас же в турнирной таблице Хорватия идет во главе своей группы F. Они набрали 4 очка в двух турах, столько же у Марокко. Как раз с этой командой в первом матче в Катаре "Клетчатые" разошлись миром, 0:0. А уже во втором туре им удалось одержать солидную победу над Канадой (4:1), когда, проигрывая, они смогли перевернуть ход игры и забили четыре мяча, по два в каждом из таймов. Среди игроков особо отмечу Ковачича и Крамарича.
Сборная Хорватии не проигрывает уже на протяжении восьми поединков и в семи из них она забивала.
В рейтинге ФИФА среди сборных Бельгия сейчас занимает вторую строчку, но пока она в Катаре не впечатляет и рискует вылететь из турнира уже на групповой стадии. Напомню, что в 2018-м году "Красные дьяволы" смогли выиграть бронзовые медали, в матче за третье место обыграли англичан, 2:0.
В отборочном турнире на Чемпионат мира 2022 Бельгия в своей группе смогла уверенно занять первую позицию и не проиграла ни одной встречи. Победа над Канадой досталась подчиненным Роберто Мартинеса крайне тяжело, а затем было еще и ошеломляющее поражение от Марокко, 0:2.
Бельгийцы проиграли три из четырех последних матчей.
Ставка и прогноз
Хорватия не проиграет и тотал больше 2,5.
Популярное сейчас
- Мексика выигрывает, но вылетает, Польша проигрывает, но будет в плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Аргентина забивает на 1 минуте второго тайма. Польше нужно отыгрываться
- СБУ провела обыски у Мураева и ближайших соратников
- Уэльс - Англия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 29.11.2022
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО