Хорватия - Бельгия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Эти команды не называли одними из главных претендентов на титул. Их можно отнести к фаворитам второго эшелона. Бельгийское "золотое поколение" подходит к игровому завершению, но все же это выдающиеся мастера, а игнорировать финалистов предыдущего Чемпионата мира просто невозможно. Интересно, что эти сборные раньше никогда между собой не встречались.

На Чемпионат мира 2022 хорваты пробились непосредственно с первого места. Сейчас же в турнирной таблице Хорватия идет во главе своей группы F. Они набрали 4 очка в двух турах, столько же у Марокко. Как раз с этой командой в первом матче в Катаре "Клетчатые" разошлись миром, 0:0. А уже во втором туре им удалось одержать солидную победу над Канадой (4:1), когда, проигрывая, они смогли перевернуть ход игры и забили четыре мяча, по два в каждом из таймов. Среди игроков особо отмечу Ковачича и Крамарича.

Сборная Хорватии не проигрывает уже на протяжении восьми поединков и в семи из них она забивала.

В рейтинге ФИФА среди сборных Бельгия сейчас занимает вторую строчку, но пока она в Катаре не впечатляет и рискует вылететь из турнира уже на групповой стадии. Напомню, что в 2018-м году "Красные дьяволы" смогли выиграть бронзовые медали, в матче за третье место обыграли англичан, 2:0.

В отборочном турнире на Чемпионат мира 2022 Бельгия в своей группе смогла уверенно занять первую позицию и не проиграла ни одной встречи. Победа над Канадой досталась подчиненным Роберто Мартинеса крайне тяжело, а затем было еще и ошеломляющее поражение от Марокко, 0:2.

Бельгийцы проиграли три из четырех последних матчей.

Ставка и прогноз

Хорватия не проиграет и тотал больше 2,5 .

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