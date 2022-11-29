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Без права на ошибку. Австралия – Дания. Прогноз матча ЧМ на 30.11.2022
Фактически матч 1/16 финала
Фото: FIFA World Cup, Twitter
Дания
Дания не лучшим образом стартовала на мундиале, сумев разжиться лишь одним очком в матчах против Туниса и Франции. Теперь положение коллектива Каспера Юлманда весьма шаткое – даже победа в финальном туре не гарантирует им выход в плей-офф. Для выхода им обязательно не только выиграть, но и чтобы лишённые турнирной мотивации французы не проиграли Тунису. Расклад вполне правдоподобный, но всякое бывает.
Против Туниса Дания долго не могли просочиться через плотный оборонительный блок соперника, и в итоге встреча превратилась в противостояние на угловых – 16 из 24 ударов за игру были исполнены с корнеров. Но розыгрыши были сырые и команды расписали нули. Против Франции заготовки на угловых уже имелись, отсюда и гол Андреаса Кристенсена. Беда в том, что между голами защитника "Барселоны" свой гений продемонстрировал Килиан Мбаппе, оформив дубль.
В финальном туре Дания не сможет рассчитывать на двух основных игроков – Томаса Дилейни и Симона Кьера. Их опыт и умение обороняться очень бы пригодился в плей-офф, но против Австралии всё не так критично – ведь надо думать в первую очередь об атаке.
Австралия
Австралия тоже проиграла Франции, и сделала это куда более бесславно, чем датчане. На гол Крейга Гудвина в дебюте "Ле Бле" ответили сразу 4 точными выстрелами. Но "кенгуру" в отличии от завтрашнего оппонента выполнили главную задачу – сумели победить Тунис. И потому представители Южного полушария расположились на поул-позиции, и завтра их вполне устроят и нули на табло. Разве что, опять-таки, Тунис сотворит чудо.
Откровенно говоря, "кенгуру" своей игрой на мундиале не впечатляют. С Францией был приличный дебютный 15-минутный отрезок, но после вынужденной замены Люки Эрнандеса на его брата Тео рисунок матча безвозвратно переменился. С Тунисом вообще повезло победить – за игру было всего 3 явных голевых момента, и все у африканцев.
После травмы восстановился Айдин Хрустич, вышедший на второй тайм игры с Тунисом. С первых минут хавбека "Айнтрахта" во вторник можно и не дождаться, но его дальний удар и мастерское исполнение стандартов может пригодиться по ходу встречи, если нужно будет отыгрываться.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|2
|Австралия
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|3
|Дания
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|Тунис
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
Статистика и факты
- Для обоих команд это шестой Мундиаль в истории
- Дания не сумела выиграть ни одной из 5 последних встреч на ЧМ (4 ничьи, 1 поражение)
- Австралия в последний раз выходила в плей-офф ЧМ в 2006-м, Дания – на минувшем мундиале
- Дания выходила в плей-офф на 4 из 5 ЧМ
Ориентировочные составы
Австралия: Райан – Аткинсон, Суттар, Роулс, Бехич – Муй – Леки, Ирвин, Макгри, Гудвин – Дюк
Дания: Шмейхель – Й. Андерсен, А. Кристенсен, Р. Кристенсен – Меле, Хейбьерг, Эриксен, Васс – Линдстрём, Дамсгор – Дольберг
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Австралия – Дания от UA-Футбол
Дания должна забирать путёвку в плей-офф. Хотя с атакой есть явные проблемы на этом турнире. Поэтому стоит ждать тяжёлой и сухой победы европейцев. Ставка: победа Дании + обе забьют (Нет) с коэффициентом в районе 2.23.
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