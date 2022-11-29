Чемпионат мира. Групповой этап

Группа D, третий тур

Эль-Вакра, стадион Эль-Джануб

Австралия – Дания 17:00

Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне

Дания

Дания не лучшим образом стартовала на мундиале, сумев разжиться лишь одним очком в матчах против Туниса и Франции. Теперь положение коллектива Каспера Юлманда весьма шаткое – даже победа в финальном туре не гарантирует им выход в плей-офф. Для выхода им обязательно не только выиграть, но и чтобы лишённые турнирной мотивации французы не проиграли Тунису. Расклад вполне правдоподобный, но всякое бывает.

Против Туниса Дания долго не могли просочиться через плотный оборонительный блок соперника, и в итоге встреча превратилась в противостояние на угловых – 16 из 24 ударов за игру были исполнены с корнеров. Но розыгрыши были сырые и команды расписали нули. Против Франции заготовки на угловых уже имелись, отсюда и гол Андреаса Кристенсена. Беда в том, что между голами защитника "Барселоны" свой гений продемонстрировал Килиан Мбаппе, оформив дубль.

В финальном туре Дания не сможет рассчитывать на двух основных игроков – Томаса Дилейни и Симона Кьера. Их опыт и умение обороняться очень бы пригодился в плей-офф, но против Австралии всё не так критично – ведь надо думать в первую очередь об атаке.

Австралия

Австралия тоже проиграла Франции, и сделала это куда более бесславно, чем датчане. На гол Крейга Гудвина в дебюте "Ле Бле" ответили сразу 4 точными выстрелами. Но "кенгуру" в отличии от завтрашнего оппонента выполнили главную задачу – сумели победить Тунис. И потому представители Южного полушария расположились на поул-позиции, и завтра их вполне устроят и нули на табло. Разве что, опять-таки, Тунис сотворит чудо.

Откровенно говоря, "кенгуру" своей игрой на мундиале не впечатляют. С Францией был приличный дебютный 15-минутный отрезок, но после вынужденной замены Люки Эрнандеса на его брата Тео рисунок матча безвозвратно переменился. С Тунисом вообще повезло победить – за игру было всего 3 явных голевых момента, и все у африканцев.

После травмы восстановился Айдин Хрустич, вышедший на второй тайм игры с Тунисом. С первых минут хавбека "Айнтрахта" во вторник можно и не дождаться, но его дальний удар и мастерское исполнение стандартов может пригодиться по ходу встречи, если нужно будет отыгрываться.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Франция 2 2 0 0 6-2 6 2 Австралия 2 1 0 1 2-4 3 3 Дания 2 0 1 1 1-2 1 4 Тунис 2 0 1 1 0-1 1

Статистика и факты

Для обоих команд это шестой Мундиаль в истории

Дания не сумела выиграть ни одной из 5 последних встреч на ЧМ (4 ничьи, 1 поражение)

Австралия в последний раз выходила в плей-офф ЧМ в 2006-м, Дания – на минувшем мундиале

Дания выходила в плей-офф на 4 из 5 ЧМ

Ориентировочные составы

Австралия: Райан – Аткинсон, Суттар, Роулс, Бехич – Муй – Леки, Ирвин, Макгри, Гудвин – Дюк

Дания: Шмейхель – Й. Андерсен, А. Кристенсен, Р. Кристенсен – Меле, Хейбьерг, Эриксен, Васс – Линдстрём, Дамсгор – Дольберг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Австралия – Дания от UA-Футбол

Дания должна забирать путёвку в плей-офф. Хотя с атакой есть явные проблемы на этом турнире. Поэтому стоит ждать тяжёлой и сухой победы европейцев. Ставка: победа Дании + обе забьют (Нет) с коэффициентом в районе 2.23.