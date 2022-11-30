Наследие Месси против мечты Левандовски. Польша - Аргентина. Анонс и прогноз матча ЧМ-2022

На предыдущем Чемпионате Мира Германия проиграла матч первого тура, затем с трудом выиграла второй и подумала, что наконец-то все проблемы позади, наконец-то прорвало. Результат - поражение в третьем и вылет. Аргентина желает избежать повторения такого пути. Желает повторить путь Испании, проигравшей первый матч в 2010-ом, но затем выигравшей шесть подряд и весь чемпионат. На какой путь выйдет? Неужели сегодня последний матч Лионеля Месси на Мундиалях?

30 ноября. 21:00. Чемпионат Мира-2022. Группа С. Третий тур

Доха. "Стадиум 974"

Польша - Аргентина

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Телетрансляция - Суспільне регіонельні, MEGOGO

Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Новости команд

Перед началом турнира "альбиселесте" слишком перехвалили, слишком часто называли одними из главных фаворитов. Потому шок от поражения от Саудовской Аравии был таким сильным. Против Мексики они уже играли под невероятным давлением. И из бурных празднований голов, криков, сжатых кулаков было ясно, насколько тяжелы и насколько эмоциональны были дни перед матчем и минуты самого матча. Насколько пришлось бороться с критикой и с самими собой.

Ныне в сборной и вокруг неё вовсе не считают, что все сразу же наладилось после одной победы, считают её облегчением, не слишком сильным успокоительным, а не прорывом. Еще бы, ведь игра была совершенно унылой. В целом по воротам мексиканцев были нанесены лишь пять ударов, те ответили четырьмя. И эти девять - антирекорд с 1966-го года. Лишь неожиданный дальний удар Месси и классный крученый Энцо Фернандеса в концовке принесли победу.

Одной из главных тем для обсуждения в Аргентине после матча стали слезы Пабло Аймара, помощника главного тренера, после гола Месси. Такая эмоциональнaя реакция лишний раз подчеркивала напряжение в стане сборной.

Матчи сборной Польши были такими же драматичными и такими же серыми. Учитывая, что лидирует в группе и вообще одна из трех команд на турнире, ещё не пропускавших, она вызывает на удивление мало внимания. Таков результат двух матчей с 15-ю ударами по воротам в целом. В обоих "Кадра" никак не доминировала. В первом, против Мексики (0:0), Роберт Левандовски не реализовал пенальти, во втором, против саудитов (2:0), Войцеху Щесны уже пришлось отбивать пенальти.

Польшу точно устроит ничья для выхода. Может даже хватить скромного поражения. Аргентина точно выйдет в случае победы, но может выйти даже в случае ничьей, если Мексика не проиграет Саудовской Аравии, либо выиграет у нее с разницей не более двух мячей. Весьма вероятные развития событий. Потому участники матча на "Стадиум 974" форсировать события не будут. Может получиться очень скучная и нервная игра с минимумом ударов по воротам.

Следует отметить, что сборная Бразилии после матча против Швейцарии в понедельник подала жалобу организаторам турнира на плохое состояние газона "974". Удастся ли привести его в порядок? И как состояние повлияет на игру других южноамериканцев?

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Кадры

В Польше не ожидается никаких изменений. Хотя Скалони и заявляет, что против его команды часто переходят на игру с тремя центральными защитниками. Поговаривают разве что о смене второго форварда Милика на атакующего полузащитника. Например, Дамиана или Себастьяна Шимански. Либо же автор гола против Саудовской Аравии Петр Зелински сместится на эту позицию, а его на фланге заменит вингер. Камински, Залевски.

Особое внимание, разумеется, к Левандовски. Против Саудовской Аравии он сделал ассист, а затем наконец-то забил свой первый гол на Чемпионатах Мира. Как сам заявил, осуществил свою мечту. Теперь он заявляет, что хочет осуществить мечту всей Польши. Сегодняшний матч называют прежде всего его дуэлью с Месси.

Месси к дуэли готов. В последних шести матчах за сборную он забил двенадцать голов. Двенадцать. Да, против Эстонии, Гондураса, Ямайки, ОАЭ, Саудовской Аравии и Мексики, не против Франции или Бразилии. Но когда Лео в такой форме - прятаться стоит всем.

Главный форвард Лаутаро Мартинес как раз в последних четырёх матчах не забивал. Говорят о его возможной смене на Альвареса из "Манчестер Сити". В центре поля также немало дилемм. Энцо Фернандес, автор классного гола мексиканцам, по логике должен уж точно прорваться в "старт", но по новостям - не факт, что там будет. Де Поль, Гомес и Паредес страшно разочаровали, Мак Аллистер и Гвидо Родригес выглядели получше. Трудно предсказать, кто выйдет с первых минут.

Могут состояться и замены в обороне. Как сообщают, Скалони очень боится физической мощи, роста поляков и потому на правом фланге может оказаться не Монтиэль либо Молина, а Фойт. В центре по той же причине Ромеро и Пеццелла имеют больше шансов, чем Лисандро. Слева конкурируют одинаково низкие Акунья и Тальяфико.

Польша: Щесны, Кэш, Глик, Кивьор, Берешински, Крыховяк, Белик, Зелински, Франковски, Милик, Левандовски

Аргентина: Э. Мартинес, Фойт, Ромеро, Отаменди, Акунья, Мак Аллистер, Паредес, Фернандес, Ди Мария, Лаутаро Мартинес, Месси

Очные матчи

Польша и Аргентина встречались 11 раз. Счет по победам - 3:6 при двух ничьих. Разница мячей - 12:18. Во всех этих 11-ти матчах поляки пропускали, аргентинцы пропускали в восьми из них. В официальных матчах счёт по победам - 1:1, без ничьих. На ЧМ-1974 поляки победили со счетом 3:2, через четыре года уступили со счетом 0:2.

Последний хронологически матч состоялся в 2011-ом году в Польше и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Щесны и Левандовски были в первых 11-ти. Правда, Аргентина тогда привезла второй состав.

Что касается матчей Аргентины против европейцев, то, если считать лишь основное время, она уже не победила в пяти таких подряд на Чемпионатах Мира. Уступив Франции, Хорватии и Германии, сыграв вничью с Нидерландами и Исландией. Не победила в шести из последних семи, если учесть победу над Швейцарией лишь в овертайме на ЧМ-2014. Польша же на Мундиалях проиграла три своих последних матча южноамериканским сборным - Эквадору, Колумбии и Бразилии.

Прямая речь

Лисандро Мартинес, Аргентина : "Мы способны дать намного больше. Мы ещё не достигли того, что делали в прошлом. На поражениях ты учишься больше всего. Тогда вещи проясняются. Мы теперь сильнее, лучше готовы. Поражение высвободило позитивные вещи. Мы должны постоянно быть начеку против Левандовски, чтобы он нас не поймал. Он всегда отлично двигается, всегда находит голевые ситуации. Мы должны быть очень сфокусированы и солидны в обороне.

Такие матчи решают детали. Мы должны быть спокойными, не подвергать себя давлению. Мы сейчас очень сплочены, праздновали победу бурно. Мы должны играть агрессивно против агрессивной и опасной в контратаках Польши".

Лионель Месси, Аргентина : "Новый, иной Чемпионат Мира начался для нас. Мы не можем сдаться сейчас. Теперь впереди у нас только финалы и нам нельзя ошибаться".

Чеслав Михневич, главный тренер сборной Польши : "Мы очень ждали этого матча. И сразу же подумали о дуэли Левандовски-Месси. Но это не только дуэль между ними, это не теннисный матч. Это матч Польша - Аргентина. Обоим нужны товарищи по команде для успеха, они не могут делать все сами... Я очень доволен нашей игрой, особенно в обороне, это очень важно в таком турнире. У нас нет стресса, нет давления, мы должны наслаждаться таким матчем. Мы счастливы играть его".

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины : "Это очень тяжёлый турнир. Большинство команд ещё не имеют пропуска в 1/8. Победа дала нам нужную инъекцию, особенно характера, и это должно нам помочь. Хорошо, что все зависит от нас. Чемпиону всегда нужно немного удачи. Вначале давайте выйдем из группы, а потом будем смотреть, на кого. Мы не постараемся выиграть, а выиграем".

Котировки букмекеров

Прогноз: Польша - Аргентина 1:2

Польша не пропускала в четырёх матчах подряд, весьма организована, мотивирована. Ей уже надоело проваливаться на Мундиалях, хочется выйти из группы впервые с 1986-го года. Аргентине тяжело против европейцев и тяжело сейчас в целом, давление всей карьеры, всей легенды, всего наследия Месси невыносимо. Но всё же этот матч, скорее всего, она переживёт. Тем более, что 2:1 в её пользу может вывести обе команды в 1/8 финала.