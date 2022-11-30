Япония - Испания. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 1.12.2022

В решающем туре группы Е Испанию устроит и ничья, а вот Японии нужна только победа, и это ставит ее в крайне уязвимое положение. Одно дело - играть с топ-сборной на контратаках, а совсем другое - пытаться на нее давить. Для "Синих самураев" это будет не просто матч, а лакмусовая бумажка, которая покажет, что они на самом деле могут.

Чемпионат мира. 3-й тур

1 декабря. Эль-Райан. "Халифа Стэдиум"

Япония 21:00 Испания

Арбитр: Виктор Гомес (ЮАР)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Японии

После победы над Германией (2:1) Японии надо было одолеть слабенькую Коста-Рику - и путевка в плей-офф лежала бы у нее в кармане, но азиаты сплоховали. Их контроль мяча выглядел скучно, предсказуемо, и на победу Япония не наиграла. Более того, она еще и пропустила в той единственной атаке, на которую сподобился соперник.

Теперь для выхода в плей-офф "Самураям" нужна победа над Испанией. Ничья устроит только если в параллельной игре Коста-Рика распишет мировую с Германию, а вы в это верите? Хоть кто-то на планете в это верит?

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Поэтому да, ситуация сложная, но и небезнадежная для азиатов. Испания по стилю очень похожа на Германию, которую Япония уже била, имея лишь 25% владения. Камада, Кубо, Доан - это все игроки для контратак, которых "Красная фурия" боится. С защитой у "Самураев" все не так гладко из-за травм, но ветераны Есида и Нагатомо еще бегут. Самое важное - повести в счете поскорее, чтобы не пришлось переходить на "схему" 1-1-9 на последних минутах.

Новости Испании

Если Японии в грядущем матче нужно решить задачку с тремя звездочками, то для Испании будущее испытание видится довольно легким. Надо лишь забрать мяч и подолгу его катать, не нарываясь на контратаки - это команда Луиса Энрике умеет.

Привилегию сыграть в таком ключе "Фурия" заработала, разбив Коста-Рику (7:0) и сыграв вничью с Германией (1:1). В этих матчах испанцы раскрыли себя полностью. Они показали, как сильны с мячом и как беспомощны без него. Ну, и неготовность добивать немцев тоже бросилась в глаза - кажется, будто "Фурия" чего-то боится и не жмет педаль газа до конца.

3 - Spain ???????? have scored three goals via substitutes at World Cup 2022 (two by Álvaro Morata and one by Carlos Soler), their highest such total in a single edition of the competition. Bench. pic.twitter.com/WOtycePfNn — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2022

Это еще ударит по ней в плей-офф, будьте уверены, но с Японией проблемы маловероятны, если только не произойдет форс-мажора, вроде удаления в первом тайме. У Испании есть класс, стиль, умный тренер. Ей надо лишь дождаться 60-й минуты, когда "Самураи" вынужденно побегут вперед большими силами - и добить их на контратаках.

Япония - Испания: статистика личных встреч

В официальных матчах команды не встречались еще никогда. Их единственный поединок был товарищеским и прошел в апреле 2001-го - тогда Испания победила 1:0 с голом валенсийца Рубена Барахи.

Последние матчи Японии

Последние матчи Испании

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Японии травмированы защитники Томиясу и Сакаи, а также хавбек Эндо, и равноценных замен этой троице нет. Хотя не исключено, что кто-то из них попытается сыграть "на уколах" - все-таки матч невероятно важен.

Испанские СМИ прогнозируют невыход в основе Бускетса - у него есть карточка, поэтому позицию закроет Родри. Также после двух голов со скамейки вероятен выход в основе Альваро Мораты.

Япония: Гонда - Ямане, Итакура, Йосида, Нагатомо - Танака, Морита - Доан, Камада, Кубо - Маэда

Испания: Симон - Карвахаль, Пау Торрес, Лапорт, Альба - Коке, Родри, Педри - Ферран Торрес, Мората, Ольмо

Япония - Испания: ставки и коэффициенты

Япония - Испания: прогноз от UA-Футбол

Испания еще в предыдущей Лиге наций удивила классными заменами и концовками матчей, а Японии в случае неудачи в первом тайме под занавес игры придется бежать большими силами вперед.

Сложив два этих фактора, поставим на победу "Фурии" во втором тайме - БК принимают на нее ставки с коэффициентами 1,65-1,7.