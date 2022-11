Япония - Испания. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 1.12.2022

В решающем туре группы Е Испанию устроит и ничья, а вот Японии нужна только победа, и это ставит ее в крайне уязвимое положение. Одно дело - играть с топ-сборной на контратаках, а совсем другое - пытаться на нее давить. Для "Синих самураев" это будет не просто матч, а лакмусовая бумажка, которая покажет, что они на самом деле могут.

После победы над Германией (2:1) Японии надо было одолеть слабенькую Коста-Рику - и путевка в плей-офф лежала бы у нее в кармане, но азиаты сплоховали. Их контроль мяча выглядел скучно, предсказуемо, и на победу Япония не наиграла. Более того, она еще и пропустила в той единственной атаке, на которую сподобился соперник.

Теперь для выхода в плей-офф "Самураям" нужна победа над Испанией. Ничья устроит только если в параллельной игре Коста-Рика распишет мировую с Германию, а вы в это верите? Хоть кто-то на планете в это верит?

Поэтому да, ситуация сложная, но и небезнадежная для азиатов. Испания по стилю очень похожа на Германию, которую Япония уже била, имея лишь 25% владения. Камада, Кубо, Доан - это все игроки для контратак, которых "Красная фурия" боится. С защитой у "Самураев" все не так гладко из-за травм, но ветераны Есида и Нагатомо еще бегут. Самое важное - повести в счете поскорее, чтобы не пришлось переходить на "схему" 1-1-9 на последних минутах.

Если Японии в грядущем матче нужно решить задачку с тремя звездочками, то для Испании будущее испытание видится довольно легким. Надо лишь забрать мяч и подолгу его катать, не нарываясь на контратаки - это команда Луиса Энрике умеет.

Привилегию сыграть в таком ключе "Фурия" заработала, разбив Коста-Рику (7:0) и сыграв вничью с Германией (1:1). В этих матчах испанцы раскрыли себя полностью. Они показали, как сильны с мячом и как беспомощны без него. Ну, и неготовность добивать немцев тоже бросилась в глаза - кажется, будто "Фурия" чего-то боится и не жмет педаль газа до конца.

3 - Spain ???????? have scored three goals via substitutes at World Cup 2022 (two by Álvaro Morata and one by Carlos Soler), their highest such total in a single edition of the competition. Bench. pic.twitter.com/WOtycePfNn