 Хорватия - Бельгия: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 декабря ⋊ Чемпионат мира-2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Старикам здесь не место. Хорватия - Бельгия. Прогноз матча ЧМ на 01.12.2022

Чемпионат мира
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Старикам здесь не место. Хорватия - Бельгия. Прогноз матча ЧМ на 01.12.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат мира. Групповой этап
Группа F, третий тур
Эр-Райян, стадион Ахмед бин Али
Хорватия - Бельгия 17:00
Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне
Содержание

Хорватия

Хорватия перед финальным туров возглавляет группу F, имея лучшую разницу мячей в сравнении с Марокко. В первом туре "шашковые" отыграли с африканцами нулевую ничью. Следующий матч начался для коллектива Златко Далича шокирующим образом – Альфонсо Дэвис отметился голом в первой же атаке. Но хорваты собрались ии забили 4 в ответ, включая два от Андрея Крамарича.

Вице-чемпионы мира хоть и далеки от формы четырёхлетней давности, но высокую планку всё ещё держат. Ничья с крепкой командой Марокко была добыта с позиции силы – только славяне имели шансы на победу в той встрече. Впечатлил и опыт команды Далича против молодых и талантливых канадцев. Модрича и компанию совсем не смутил ранний пропущенный, и "шашковые" хладнокровно расправились с соперником.

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Бельгия

Пик бельгийской команды тоже пришёлся на прошлый Мундиаль. Но регрессирует команда Роберто Мартинеса куда быстрее, чем хорватский костяк пенсионеров. Одна из ключевых проблем – в раздевалке. Лидер команды Де Брюйне прошёлся по своим партнёрах, заявив, что у Бельгии слишком старая и медленная оборона для победы на Чемпионате мира. Это вызвало жесткую реакцию у Алдервейрелда, и коллектив раскололся на две группы.

Чисто игровых проблем у "красных дьяволов" тоже хватает. Бельгия плоха как в позиционных атаках, так и в игре первым номером. Зелёных канадцев обыграли минимально (1:0). Но даже для такого результата Тибо Куртуа пришлось тащить 11-метровый. В следующем матче от уверенности лучшего кипера мира не осталось и следа. Куртуа пропустил мяч под мышкой после коварного штрафного с острого угла от Саисса, а затем Тибо с близкого расстояния расстрелял Абухляль.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Хорватия 2 1 1 0 4-1 +3 4
2 Марокко 2 1 1 0 2-0 +2 4
3 Бельгия 2 1 0 1 1-2 -1 3
4 Канада 2 0 0 2 1-5 -4 0

Статистика и факты

  • Хорватия проиграла лишь 1 из 9 последних матчей на ЧМ (5 побед, 3 ничьи)
  • Хорватия не проигрывала в 5 последних встречах на ЧМ (4 победы)
  • В 18 последних матчах хорваты проиграли лишь однажды
  • В 13 последних матчах ЧМ Хорватия не забивала лишь однажды
  • 3 из 4 последних встречи против Хорватии бельгийцы выиграли
  • Бельгия лишь однажды вылетала на групповом этапе за последние 6 мундиалей

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Гвардиол, Соса – Брозович, Ковачич – Влашич, Модрич, Перишич – Крамарич

Бельгия: Куртуа – Дендонкер, Вертонген, Алдервейрелд – Кастань, Тилеманс, Витцель, Карраско – Эден Азар, Де Брюйне – Батшуайи

Ставки и коэффициенты

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2.75
3.40
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3.35
2.78
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Прогноз на матч Хорватия - Бельгия от UA-Футбол

Игровые проблемы Бельгии, помноженные на плохую атмосферу в раздевалке, не обещают ничего хорошего коллективу Роберто Мартинеса. Опытная команда хорватов очень редко проигрывает и ещё реже позволяет оппонентам навязывать некомфортный для себя игровой рисунок. Ставка: двойной шанс (1Х) на Хорватию с коэффициентом 1.50.

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В статье: Бельгия Хорватия
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