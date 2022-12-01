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Старикам здесь не место. Хорватия - Бельгия. Прогноз матча ЧМ на 01.12.2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватия
Хорватия перед финальным туров возглавляет группу F, имея лучшую разницу мячей в сравнении с Марокко. В первом туре "шашковые" отыграли с африканцами нулевую ничью. Следующий матч начался для коллектива Златко Далича шокирующим образом – Альфонсо Дэвис отметился голом в первой же атаке. Но хорваты собрались ии забили 4 в ответ, включая два от Андрея Крамарича.
Вице-чемпионы мира хоть и далеки от формы четырёхлетней давности, но высокую планку всё ещё держат. Ничья с крепкой командой Марокко была добыта с позиции силы – только славяне имели шансы на победу в той встрече. Впечатлил и опыт команды Далича против молодых и талантливых канадцев. Модрича и компанию совсем не смутил ранний пропущенный, и "шашковые" хладнокровно расправились с соперником.
Бельгия
Пик бельгийской команды тоже пришёлся на прошлый Мундиаль. Но регрессирует команда Роберто Мартинеса куда быстрее, чем хорватский костяк пенсионеров. Одна из ключевых проблем – в раздевалке. Лидер команды Де Брюйне прошёлся по своим партнёрах, заявив, что у Бельгии слишком старая и медленная оборона для победы на Чемпионате мира. Это вызвало жесткую реакцию у Алдервейрелда, и коллектив раскололся на две группы.
Чисто игровых проблем у "красных дьяволов" тоже хватает. Бельгия плоха как в позиционных атаках, так и в игре первым номером. Зелёных канадцев обыграли минимально (1:0). Но даже для такого результата Тибо Куртуа пришлось тащить 11-метровый. В следующем матче от уверенности лучшего кипера мира не осталось и следа. Куртуа пропустил мяч под мышкой после коварного штрафного с острого угла от Саисса, а затем Тибо с близкого расстояния расстрелял Абухляль.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|2
|1
|1
|0
|4-1
|+3
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|3
|Бельгия
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|4
|Канада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|-4
|0
Статистика и факты
- Хорватия проиграла лишь 1 из 9 последних матчей на ЧМ (5 побед, 3 ничьи)
- Хорватия не проигрывала в 5 последних встречах на ЧМ (4 победы)
- В 18 последних матчах хорваты проиграли лишь однажды
- В 13 последних матчах ЧМ Хорватия не забивала лишь однажды
- 3 из 4 последних встречи против Хорватии бельгийцы выиграли
- Бельгия лишь однажды вылетала на групповом этапе за последние 6 мундиалей
Ориентировочные составы
Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Гвардиол, Соса – Брозович, Ковачич – Влашич, Модрич, Перишич – Крамарич
Бельгия: Куртуа – Дендонкер, Вертонген, Алдервейрелд – Кастань, Тилеманс, Витцель, Карраско – Эден Азар, Де Брюйне – Батшуайи
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Хорватия - Бельгия от UA-Футбол
Игровые проблемы Бельгии, помноженные на плохую атмосферу в раздевалке, не обещают ничего хорошего коллективу Роберто Мартинеса. Опытная команда хорватов очень редко проигрывает и ещё реже позволяет оппонентам навязывать некомфортный для себя игровой рисунок. Ставка: двойной шанс (1Х) на Хорватию с коэффициентом 1.50.
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