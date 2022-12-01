Канада - Марокко. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 01.12.2022

Футбольной сборной Канады уже не удастся отобрать внимание у теннисной, на днях впервые в истории выигравшей Кубок Дэвиса. Тем не менее, у нее еще остались задачи на Чемпионате Мира в Катаре, и об этом не устают напоминать. В пяти своих матчах на Мундиалях в 1986-ом и 2022-ом годах она не набирала очков. Пора. Впрочем, пересилит ли ее желание желание Марокко оформить свой первый выход в плей-офф Чемпионата Мира с того самого 1986-го года?

1 декабря. 17:00. Чемпионат Мира-2022. Третий тур. Группа F

Аль Тумама. "Аль Тумама Стадиум"

Канада - Марокко

Главный арбитр: Рафаэль Клаус (Бразилия)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Хорватия 2 1 1 0 4-1 +3 4 2 Марокко 2 1 1 0 2-0 +2 4 3 Бельгия 2 1 0 1 1-2 -1 3 4 Канада 2 0 0 2 1-5 -4 0

Канадцев все жалеют. Северная Америка уже знакома с их брендом футбола - смелым, интенсивным, на бешеных скоростях, с высоким прессингом. Теперь познакомился и весь мир. Они были просто обязаны побеждать Бельгию, которую переиграли по ударам по воротам со счетом 22:9. Хорватию переиграли по владению мячом. Подвела наивность дебютантов - незабитый пенальти, пропущенные на ровном месте два гола в раздевалку после забитого мяча на 67-ой секунде.

Марокканцев же все хвалят. Отнюдь не за яркий футбол. Матч против Хорватии (0:0) вообще было невозможно смотреть. Да и матч против Бельгии был ближе к нему, чем к канадским. Тем не менее, последние пропустили пять мячей, а "Львы Атласа" остаются одной из двух сборных, еще не пропускавших на турнире. Вместе с Бразилией. Такая организованность и сплоченность от лидера турнира по числу игроков, не родившихся в его стране, поражает.

В матче против Бельгии процент владения мячом Канады достиг 46-ти, Хорватию она вообще переиграла в этом компоненте. Марокко же в обоих своих матчах не превысил 35. Скорее всего, и сегодня будет чаще играть от обороны, чем доминировать. Хотя немало зависит от событий в параллельном матче. И настроя соперника, у которого уже нет шансов на выход из группы, но есть желание установить исторические для страны достижения.

Кадры

Против бельгийцев Канада играла с тремя центральными защитниками, против хорватов - с двумя. Разница в игре очевидна. Тем не менее, как считают, Джон Хердман останется с двумя. В целом он желает сохранить как можно более сильный состав, хотя и чувствует "боль еще не игравших, ведь они члены семьи". Скорее всего, понадобится заменить обоих опорников - Эустакио травмирован, 39-летний Хатчинсон слишком стар для трех матчей за восемь дней.

Особое внимание - на Альфонсо Дэвиса. Звезда "Баварии" не реализовал пенальти в первом туре, забил исторический гол во втором, но очень недоволен тем, что произошло дальше. И на Джонатана Дэвида. Он после двух туров был третьим на турнире по числу ударов по воротам (8), но толком даже не приближался к голу.

У марокканцев под вопросом оба крайних защитника - Хакими и Мазрауи. Хотя они тренировались и все же должны выйти с первых минут. То же касается и Саисса, автора первого гола в ворота Бельгии. Должен вернуться в состав за счет Мохамеди первый вратарь Буну, почувствовавший себя плохо прямо перед началом того матча.

Особое внимание, кроме обороны - на Хакима Зиеша. Автора ассиста против Бельгии. Вингер "Челси" всегда может стать решающим фактором. Могут стать такими и замены главного тренера Валида Реграги. Сабири ассистировал, а Абухлаль забивал против Бельгии.

Амрабат и Сабири пропустят следующий матч, если получат сегодня желтую карточку.

Канада: Борян, Джонстон, Миллар, Витория, Лэрия, И. Коне, Осорио, Бьюкенен, Хойлетт, Дэвид, Дэвис

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Агер, Мазрауи, Амрабат, Унаи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Сабири

Прямая речь

Джон Хердман, главный тренер сборной Канады : "На Чемпионатах Мира не бывает незначимых матчей. В этом последнем нужно выиграть для Канады и заставить страну поверить, что мы на правильном пути перед домашним Чемпионатом в 2026-ом году. Это настоящий шанс для нас продолжить идти вперед. Мы будем играть в нашем стиле и постараемся свершить историю. Впервые не пропустить, впервые достичь результат, впервые победить".

Валид Реграги, главный тренер сборной Марокко : "Для меня Канада по игре одна из лучших на Чемпионате. Она должна была набрать больше очков. Нас много предупреждали о ней. Разумеется, она хочет свершить свою историю. Но нас это не интересует. Мы хотим свершить нашу историю. Мы готовы и мотивированы. И мы не собираемся играть на ничью, поскольку это ошибка. Мы еще ничего не добились на турнире".

Статистика

Марокко и Канада встречались трижды. Лишь в товарищеских матчах. Последний, в 2012-ом году, завершился 4:0 в пользу африканцев. Два гола тогда забил Зиеш, в стартовом составе также играли Буну и Эн-Несири, на замену вышел Хакими. У канадцев из игравших тогда остались Борян, Осорио и Пьетт. До этого также были 3:2 в пользу Марокко и 1:1

Победа над Бельгией стала для Марокко первой на Чемпионатах Мира с 1998-го года. Двух подряд они не одерживали с 1986-го, с единственного Мундиаля, на котором вышли из группы. Тот Мундиаль был и единственным до нынешнего, в котором принимала участие Канада. Тогда она проиграла все три матча и ни разу не забила

Марокканцы также не пропустили в двух матчах подряд впервые с 1986-го. В трех первых матчах подряд на отдельном ЧМ ни одна африканская сборная никогда не оставалась "сухой". В целом во всех турнирах "Львы Атласа" не пропускали уже в шести матчах подряд

Марокко проиграл все свои четыре матча на Чемпионатах Мира против неевропейских команд - Перу, Саудовской Аравии, Бразилии и Ирана. Канада никогда не играла на ЧМ против неевропейских команд

Атиба Хатчинсон - второй по возрасту полевой игрок в истории Чемпионатов Мира. Впереди лишь Роже Милла

Прогноз: Канада - Марокко 1:2

Учитывая яркость игры Канады и несправедливость ее скудного очкового набора, было бы справедливо, если бы она стала первой на турнире, кто забьет Марокко. Вообще-то, она даже заслуживает набрать свое первое очко в истории. И способна сделать это. Марокканцы могут подойти к матчу расслабленно, помня, что их устроит ничья, а в некоторых случаях и не слишком большое поражение. Но все же, скорее всего, будут собранны.