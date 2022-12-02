 Южная Корея - Португалия: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Южная Корея – Португалия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Южная Корея - Португалия: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Южная Корея – Португалия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Двадцать лет назад на чемпионате мира 2002 корейцы вышли в плей-офф с первого места, португальцы же заняли третью позицию в группе, но такая аномалия сейчас точно не повторится.

Южная Корея – Португалия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса - изображение 1

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6.10
4.30
1.57
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У нас игра лидера квартета против аутсайдера. Пауло Бенту смог слепить интересную команду. Южные корейцы всегда славились своей быстротой. Сейчас они добавили в креативе, однако это открывает их слабые места – позиционная защита и работа в переходных фазах. Как в первом матче с командой Уругвая, так и во втором с командой Ганы, корейцы могли рассчитывать на большее, чем в итоге удовлетворились – только одно очко. Шансы на плей-офф еще не утрачены, но для этого нужно победить португальцев и верить в победу Уругвая с "правильным" счетом над Ганой.

Португалия Фернандо Сантуша уже почти обеспечила первое место в группе, однако не забывайте о 1/8-й финала, где второе место в группе – это игра с Бразилией. Вот здесь это "почти" нужно убирать. Достаточная мотивация для Португалии.

И здесь даже ничья позволит Португалии занять первое место в группе. Вряд ли Криштиану Роналду и компания будут играть именно с прицелом на мировую, однако такой широкий спектр приемлемости позволит команде не чувствовать давления и свести риски к минимуму.

Кто как бы ни оценивал игру Португалии, а в таких условиях очень сложно рассчитывать на ее полный провал.

Ставка и прогноз

Португалия не проигрывает и тотал больше 2,5.

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В статье: Португалия Южная Корея Прогнозы
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