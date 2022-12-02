Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Южная Корея – Португалия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Южная Корея - Португалия: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта
Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
Двадцать лет назад на чемпионате мира 2002 корейцы вышли в плей-офф с первого места, португальцы же заняли третью позицию в группе, но такая аномалия сейчас точно не повторится.
У нас игра лидера квартета против аутсайдера. Пауло Бенту смог слепить интересную команду. Южные корейцы всегда славились своей быстротой. Сейчас они добавили в креативе, однако это открывает их слабые места – позиционная защита и работа в переходных фазах. Как в первом матче с командой Уругвая, так и во втором с командой Ганы, корейцы могли рассчитывать на большее, чем в итоге удовлетворились – только одно очко. Шансы на плей-офф еще не утрачены, но для этого нужно победить португальцев и верить в победу Уругвая с "правильным" счетом над Ганой.
Португалия Фернандо Сантуша уже почти обеспечила первое место в группе, однако не забывайте о 1/8-й финала, где второе место в группе – это игра с Бразилией. Вот здесь это "почти" нужно убирать. Достаточная мотивация для Португалии.
И здесь даже ничья позволит Португалии занять первое место в группе. Вряд ли Криштиану Роналду и компания будут играть именно с прицелом на мировую, однако такой широкий спектр приемлемости позволит команде не чувствовать давления и свести риски к минимуму.
Кто как бы ни оценивал игру Португалии, а в таких условиях очень сложно рассчитывать на ее полный провал.
Ставка и прогноз
Португалия не проигрывает и тотал больше 2,5.
Популярное сейчас
- Германия аут, Япония и Испания присоединяются к участникам плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Коста-Рика - Германия 2:4. Кризис немецкого футбола
- Развязка квартета F. Марокко выиграли группу, Бельгия едет домой. Потенциальные соперники в плей-офф
- Хорватия - Бельгия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО