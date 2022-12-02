Камерун – Бразилия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Сборная Камеруна на этом турнире выступает достаточно слаженно. Она не попадает в топы по впечатлениям от игры, но свою задачу пока выполняет. Матчи против Сербии и Швейцарии оказались очень насыщенными, и европейцы не получили много положительных эмоций после них. Наиболее заметными фигурами в составе Камеруна были Андре-Франк Замбо Ангисса, Карл Токо-Экамби и Эрик Максим Шупо-Мотинг. Именно они стали двигателем национальной команды.

При всем уважении к Камеруну, но в игре против бразильцев ничего хорошего им не светит. Все же четкой структуры игры у подопечных Ригобера Сонга нет. В матче против Сербии сказался факт футбольной анархии – сербы охотно пошли на размен ударами, который всегда выгоден команде с меньшим игровым потенциалом, чем у соперника.

И немного статистики не помешает – Камерун и Бразилия сыграли между собой шесть матчей: пять побед Бразилии, одна победа Камеруна.

Соперники дважды встретились на групповом этапе чемпионатов мира: в 1994-м году Бразилия выиграла 3:0, в 2014-м году тоже ее победа 4:1. В 2014-м году в Бразилии ворота Камеруна поражали Фернандиньо (он уже закончил со сборной), Фред и Неймар дважды (сейчас не сыграет из-за травмы).

Также напомню, что чемпионат мира уже стал историческим для Африки. Никогда раньше за один турнир такого разлива представители Черного континента не одерживали более четырех побед. Сейчас уже шесть и впереди еще матчи африканцев как в группе, так и в плей-офф. Вопрос только – будет ли там Камерун или же историю будут дописывать другие африканские сборные.

Ставка и прогноз

Сухая победа Бразилии .

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