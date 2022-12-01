Вендетта Суаресу за 2010-й год. Гана - Уругвай. Прогноз матча ЧМ на 02.12.2022

Чемпионат мира. Групповой этап

Группа F, третий тур

Эль-Вакра, стадион Эль-Джануб

Гана - Уругвай 17:00

Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне

Гана

Победа над Южной Кореей (3:2) в прошлом туре поместила Гану в комфортную позицию перед финальным туром группового этапа. Команде Отто Аддо достаточно будет ничьей с Уругваем для прохода в 1/8 финала. Нарушить планы "черных звёзд" при таком сценарии может только победа корейцев нам Португалией в 4 мяча. Многое случалось на этом Мундиале, но такому уж точно не бывать.

Загадывать что-либо на этом мундиале – дело неблагодарное. Тем не менее, многое говорит в пользу успеха Ганы: турнирный расклад, невиданные ранее успехи других африканских сборных, более лёгкая акклиматизация, а также драматургия. Луис Суарес 12 лет назад украл у всей Ганы мечту, буквально забрав у африканцев путёвку в полуфинал своей рукой. Из того состава в Гане остался лишь Андре Айю, но вся страна до сих помнит то фиаско.

Гана является одной из немногих веселых команд турнира. 5 забитых и 5 пропущенных за 2 матча – настоящая отдушина на фоне рекордного количества нулей на табло. Дисциплины в обороне не хватает, зато команда демонстрирует и характер, и приличный уровень комбинационного футбола.

Уругвай

Уругвай рискует впервые за 20 лет не выйти из группы Чемпионате мира. Стиль команды Диего Алонсо мог бы доставить немало хлопот топ-фавориту в плей-офф. Но их вязкая манера не позволяет показать максимум на групповом раунде. Излишняя осторожность не позволила коллективу с Луисом Суаресом, Эдинсоном Кавани, Дарвином Нуньесом и Макси Гомесом в составе забить хоть бы один гол за 2 первых матча.

Немного везения - и картина была бы совсем иной. С Южной Кореей "Ля Селесте" играли весьма сдержанно, за что их стоит критиковать. Но попади Годин или Вальверде не в штангу, а в ворота, разговор был бы совсем иной. Каркас ворот вновь вмешался и в весьма равном матче с Португалией, не позволив забить Макси Гомесу. И вновь фортуна сыграла злую шутку с Уругваем, когда навес Бруну Фернандеша неожиданно превратился в голевой удар.

Главное, чтобы Уругвай забыл об лишней скромности в финальном туре. Гана пропускала в 8 последних матчах ЧМ, пропустила 5 за 2 тура. Это может побудить у Диего Алонсо желание сыграть осторожно и в этот раз. Мол с такой линией атаки, да против такого соперника свой гол мы найдём. Главное самим не допускать ошибок. Такой настрой может их погубить.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П РМ Очки 1 Португалия 2 2 0 0 5-2 6 2 Гана 2 1 0 1 5-5 3 3 Южная Корея 2 0 1 1 2-3 1 4 Уругвай 2 0 1 1 0-2 1

Статистика и факты

Победа над Южной Кореей стала для Ганы первой на ЧМ с 2010-го года

В последний раз Уругвай не сумел пройти групповой раунд в 2002-м

Гана пропускала в 8 последних матчах на ЧМ

Уругвай не забил ни единого гола на этом ЧМ

Ориентировочные составы

Гана: Ати-Зиги – Лемпти, Амарти, Салису, Менса – Парти, Самед – Кудус, Андре Айю, Джордан Айю – Иньяки Уильямс

Уругвай: Муслера – Хименес, Годин, Коатес – Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино, Оливера – Дарвин Нуньес, Кавани

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Гана - Уругвай от UA-Футбол

Африканцы как молодой Майк Тайсон – лезут в ближний бой даже тогда, когда ситуация того не требует. Латиноамериканская команда наоборот, как Майвейзер, постоянно уворачивается и держится на дистанции, даже если играют с Кореей. Уругвай наверняка сыграет осторожно, надеясь подловить соперника на ошибке. Если ганцы выступят солидно, то у "Ля Селесте" могут возникнуть серьёзные проблемы. Но желание отомстить за 2010-й может пойти во вред. Месть нужно подавать холодной, а Гана – одна из самых горячих команд на турнире. Отцедить циничные 0:0 они не смогут. Ставка: победа Уругвая + обе забьют (нет).