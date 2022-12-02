Сон должен побеждать Роналду. Южная Корея – Португалия. Анонс и прогноз матча ЧМ на 02.12.2022

Чемпионат мира-2022

Группа H, третий тур

2 декабря, 17:00. "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2, Суспільне спорт

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Весьма иронично, когда аргентинского судью назначают на матч команды Криштиану Роналду. Этот поединок чисто теоретически должен был стать решающим для Португалии за выход из группы, однако подопечные Сантуша после двух сыгранных туров практически гарантировали себе первое место, а минимум вторая позиция уже их на 100%. Здесь задача есть в Южной Корее, которая нуждается только в победе.

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Южная Корея

"Азиатские тигры" пока играют, как котики. Стартовый матч против Уругвая был вообще провальным на моменты – даже Хин Мин Сон не помог. В этом поединке корейцы ни разу не нанесли удара в створ ворот соперника. Однако стоит отметить и позитив, ведь уругвайцы тоже не тревожили голкипера Сын Гю Кима.

С ганцами уже в обороне были большие проблемы. Первый тайм подопечные Паулу Бенту провалили, и на перерыв шли уступая счету 0:2. Правда, португальский тренер нашел правильные слова в раздевалке, благодаря которым его команда смогла нажать на болевые точки соперника и дважды отличиться. Дубль в том поединке записал на свой счет нападающий корейского "Чонбука" Ки Сын Чо. Он мог стать героем, однако Кудус стал героем Ганы, тоже записав в свой актив два гола – именно он сделал счет 3:2 в пользу африканцев.

В конце встречи с ганцами очень сильно разразились эмоции у Паулу Бенту и он побежал к арбитру объяснять, где он был неправ. За чрезмерные старания тренер увидел перед собой красный свет и не сможет помочь команде в сегодняшнем поединке у бровки. Интересно, что это будет его дебют против родной Португалии – раньше же собственной сборной он не противостоял никогда.

Португалия

Это тот звездный коллектив, у которого нет команды – именно поэтому от подопечных Сантуша нет высоких ожиданий. Красноречив момент с предыдущего матча против Уругвая, когда Роналду не задел мяч при подаче Фернандеша на 54-й минуте, но до конца матча и после финального свистка доказывал, что тогда забил именно он. Еще и футбольная федерация Португалии подала неудачный запрос в ФИФА с просьбой записать гол все-таки на Криштиану. Выглядит эгоистично.

В то же время Португалия на пару с Бразилией на данный момент являются единственными командами, не терявшими очков на текущем розыгрыше Чемпионата мира. В первом тяжелом поединке подопечные Сантуша за счет индивидуальностей все-таки преодолели Гану, а вот во втором туре практически без проблем справились с Уругваем. С южноамериканцами получилось даже как-то более открыто и легче, а вот африканцы сильно вымучили португальцев и еще могли сравнить в конце.

Португалия должна подходить к этой встрече не в лучших кондициях. Во-первых, это касается Криштиану Роналду – нападающий вчера не тренировался с командой, а провел всю необходимую сессию в тренажерном зале и самостоятельно. Также из-за разных видов травм не помогут Отавиу, Мендеш и Данилу. Первых двоих во встрече с уругвайцем заменили по ходу поединка из-за повреждения, а вот Данилу доиграл матч до конца, но у него потом был обнаружен перелом ребер.

Последние пять матчей Южной Кореи и Португалии

Последние пять встреч хозяев

28.11. Южная Корея – Гана 2:3 (ЧМ-2022)

24.11. Уругвай – Южная Корея 0:0 (ЧМ-2022)

11.11. Южная Корея – Исландия 1:0 (ТМ)

27.09. Южная Корея – Камерун 1:0 (ТМ)

23.09. Южная Корея – Коста-Рика 2:2 (ТМ)

Последние пять встреч номинальных гостей

28.11. Португалия – Уругвай 2:0 (ЧМ-2022)

24.11 Португалия – Гана 3:2 (ЧМ-2022)

17.11. Португалия – Нигерия 4:0 (ТМ)

27.09. Португалия – Испания 0:1 (Лига наций)

24.09. Чехия – Португалия 0:4 (Лига наций)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Португалия 2 2 0 0 5-2 6 2 Гана 2 1 0 1 5-5 3 3 Южная Корея 2 0 1 1 2-3 1 4 Уругвай 2 0 1 1 0-2 1

Личные встречи между командами

Коллективы между собой играли только однажды. Случилось это тоже на матче Чемпионата мира 22 года назад. Тогда корейцы на правах хозяина обыграли соперника со счетом 1:0 благодаря голу легендарного (тогда все еще нет) Пак Чи Сона.

Цифры и факты

Португалия победила в последних шести из девяти поединков (дважды проиграла).

Южная Корея три раза в этом году встречалась с европейскими командами и во всех случаях победила. Правда, это были дубли футбольных сборных, а не лучшая их версия. Речь идет о победах дважды над Исландией и однажды над Молдовой.

Двое игроков корейцев нападающий "Тоттенхэма" Сон и защитника "Наполи" Ким составляют 64% ориентировочной трансферной стоимости этой команды (105 из почти 165 млн евро).

Ставки и коэффициенты на матч Южная Корея – Португалия

Прогноз матча Южная Корея – Португалия от UA-Football

Португальцы предыдущие поединки не слишком собранно играли, то здесь и подавно этого не будет. Подопечные Сантуша не смогут завершить группу с тремя победами. Южной Корее нужно будет непременно побеждать. Игра обещает быть интересной! Прогноз: Результативная ничья (КФ 5).