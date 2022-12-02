Напряжённее, чем США - Иран. Сербия - Швейцария. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 02.12.2022

Если вы думали, что матч США - Иран - наиболее напряжённый на Чемпионате Мира в политическом плане, то вы ошибались. Между их игроками вражды нет. А вот между игроками Сербии и Швейцарии - ещё какая! На ЧМ-2018 косовары Шердан Шакири и Гранит Джака праздновали голы, показывая руками символ албанского орла, сейчас в раздевалке сербской сборной вывесили карту Сербии с Косово в её составе. Будем надеяться, что матч пройдёт без драк и удалений.

2 декабря. 21:00. Чемпионат Мира. Третий тур. Группа G

Доха. "Стадиум 974"

Сербия - Швейцария

Главный арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Обе сборные усиленно пытаются избежать бурного сценария, накаливания страстей. Еще в мае их представители встретились и договорились о намерениях сосредоточиться исключительно на футболе. Ныне пресс-атташе обеих сразу же отметают все вопросы на нефутбольные темы, Джака и Шакири также отказываются отвечать на любые нефутбольные вопросы. Будем надеяться, что это поможет удержать матч в рамках спортивного соревнования и обеспечит нам красивую игру.

В футбольном плане обе сборные также неспокойны. В Сербии возмущены потерей 3:1, выигрышного матча против Камеруна. Даже главный тренер Драган Стойкович, бывший до этого матча абсолютным консенсусом, невероятно популярным, под огнём критики. Kurir даже написал, что он не был на матче, не влиял на него. Бывший игрок сборной Югославии Раде Богданович согласился, говоря о "худшей тренерской работе в одном матче на большом турнире, какую он видел когда-либо".

Разумеется, не добавили тишины и скандальные сообщения об интимных отношениях двух игроков сборной со спутницами жизни других. Даже о драках между игроками из-за этого. Правда, те все отрицают. Душан Влахович, один из фигурантов, говорит, что подаст в суд за клевету, участники "драки" Неманья Гудель и Лука Йович запустили шутливое фото со сжатыми кулаками и надписью "готовы к новому раунду". А капитан Душан Тадич заявил, что атмосфера в сборной лучшая в истории.

В Швейцарии очень далеки от подобных бурь. Ситуация более чем вменяемая. Но и там несколько недовольны. Прежде всего - игрой в атаке, креативом. Джака говорил о матче против Бразилии (0:1), который вполне мог и закончиться вничью, о сильной обороне его сборной. От Камеруна она даже и не пропустила (1:0). Но создаёт очень мало, мало скорости и изобретательности в атаке, мало опасных моментов. А в решающий момент этого может не хватить.

За главным тренером Муратом Якином сразу после назначения начали следить с увеличительным стеклом, пресса и болельщики не слишком ему доверяют, не считают сильным специалистом. Потому для него самого этот матч крайне важен.

Какой выйдет игра? Вингер сербов Филип Костич признает, что швейцарцы более организованы, сильнее в обороне. Два пропущенных в восьми матчах Отбора и лишь один пропущенный в двух турах здесь - лишнее тому свидетельство. Но Костич и уверен, что его сборная сильнее, изобретательнее в атаке и должна этим воспользоваться. Якин же отмечает индивидуальный талант соперника, но надеется на свою организованность.

Также Костич надеется, что его сборная добавит в характере. Характер всегда был болевой точкой сербов, и Камерун вроде бы показал, что ничего не изменилось. С другой стороны, на этот турнир они пробились благодаря победе на 90-ой минуте в гостях над Португалией в Отборе. В обеих сборных говорят, что изначально видели финал в сегодняшнем матче, и потому настрой на него у обеих будет иной, нежели на Камерун или Бразилию.

Против тех нужно было считать очки и голы, хотелось сберечь силы. Сегодня все ясно - победа выводит из группы Сербию (разве что Камерун переиграет Бразилию), любой другой результат - Швейцарию. И сегодня команды оставят все силы на поле.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бразилия 2 2 0 0 3-0 +3 6 2 Швейцария 2 1 0 1 1-1 0 3 3 Камерун 2 0 1 1 3-4 -1 1 4 Сербия 2 0 1 1 3-5 -2 1

Кадры

С самого начала турнира Стойкович жаловался на травмы и плохую физическую форму многих своих игроков. Особенно говорили о Влаховиче, не понимая, то ли он травмирован, то ли у него конфликт с тренером. На этот раз тренер заявил, что Душан совершил большой скачок в готовности, но не сообщил, выйдет ли с первых минут.

Форвард Митрович забил Камеруну, но мазал там в решающие моменты. Он также с повреждением. Но все же должен выйти с первых минут. С повреждениями также Милинкович-Савич (автор одного из голов), Костич, защитники Павлович (также забил) и Велькович. Однако все они должны быть готовы выйти в первых 11-ти. Также следует отметить вполне здорового Живковича. Правый латераль в схеме 3-4-2-1 - менее яркий игрок, но отдал два ассиста против Камеруна.

У Швейцарии травмированных и больных меньше, но их состояние серьёзное. Первый вратарь Зоммер приехал на турнир под вопросом. Это не помешало Яну выдать два блестящих матча, но сегодня, вполне возможно, он уже не выдержит. Как и центральный защитник Эльведи. Впрочем, у них есть более чем достойные сменщики. Кипер дортмундской "Боруссии" Кобель, центрдеф "Ньюкасла" Шер.

С проблемами с начала турнира и игроки атаки Ноа Окафор и Шакири. Первый так и не появлялся в стартовом составе и не должен появиться вновь. А второй, звезда сборной, в своих 18-ти последних официальных матчах за нее забивший четыре гола и отдавший девять ассистов, должен сцепить зубы и выйти. Против Бразилии его не просто так берегли и не выпустили вовсе. Если все же не сможет - 20-летний Ридер играл вместо него.

Сербия: В. Милинкович-Савич, Павлович, Велькович, Миленкович, Живкович, Лукич, Гудель, Костич, С. Милинкович-Савич, Тадич, Митрович

Швейцария: Кобель, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Джака, Фройлер, Соу, Шакири, Эмболо, Варгас

Прогноз: Сербия - Швейцария 2:2

Сербия - одна из наиболее лузерских сборных Европы. Тадич говорит, что играет лучше как раз когда тяжело, но результат она тогда точно не добывает. Вот и от Швейцарии четыре года назад она пропустила на 90-ой минуте (открыв счёт на пятой) и проиграла (1:2). Что изменилось за четыре года? Вспоминать о матче против Португалии или Камеруна? Предсказать точно можно только одно - сегодняшний матч нужно смотреть до последних секунд.