Аргентина – Австралия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Очень неожиданная пара в 1/8-й финала из-за наличия в ней "Соккерус".

Сначала вспомним путь команд к этому матчу. Аргентинцы стартовали с шокирующего поражения от Саудовской Аравии (1:2), ведь саудиты считались одной из самых слабых команд чемпионата, если вообще не главным лузером. Впоследствии они удивляли своей игрой, но не результатами. После этого фиаско у "алби-селесте" был очень непростой поединок против мексиканцев, в котором ключевую роль сыграл гол, забитый Лионелем Месси. Настроение улучшилось, и в заключительном туре группового этапа подопечные другого Лионеля, Скалони очень спокойно разобрались с поляками, 2:0.

Австралийцы уже повторили достижения 2006-го года, когда пробились в 1/8-ю финала и могли пойти дальше, если бы не противоречивое судейство в игре с Италией, которая тогда в итоге взяла главный трофей. Интересно, что знаменитому нидерландскому наставнику Гусу Хиддинку на том турнире помогал нынешний тренер "Соккерус" Грэм Арнольд, в прошлом весьма успешный форвард и игрок сборной Австралии. На чемпионате мира в Катаре никто, наверное, чудес от сборной Австралии не ожидал, но "кенгуру" прыгнули значительно выше своей головы. Они продемонстрировали очень хорошую тактическую подготовку и феноменальную выносливость. Но у каждого чуда есть свой срок годности.

Австралийцы в группе проявили себя как рациональная, умная, взвешенная команда. Да, французам они проиграли 1:4, но Тунис победили в максимально прагматичной манере (1:0), так же смогли ошеломить Данию. Собственно, нужно отметить и ход игры с "трехцветными" в первом туре. Тогда все началось с шикарного гола австралийцев и немалых потуг стремившихся отыграться чемпионов мира. Австралия развалилась в защите, но уловила суть и поняла модель, с которой можно противостоять грандам: рациональность впереди, без ошибок у своих ворот. Именно это и станет ориентиром на матч с Аргентиной.

Эти соперники провели между собой семь матчей, преимущество у аргентинцев: пять побед, одно поражение, одна ничья.

Ставка и прогноз

Победа Аргентина с форой (-1).

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