Франция – Польша. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

По-моему, это слишком очевидная пара для прогнозирования, однако попытаемся аргументированно разобраться во всех нюансах этого противостояния.

Даже со всеми кадровыми потерями "Ле Блё" является одним из главных фаворитов соревнований. Очень решительное настроение демонстрирует ее наставник Дидье Дешам. На старте этого чемпионата мира Франция одержала волевую победу над Австралией, 4:1, а после этого благодаря дублю Килиана Мбаппе одолела Данию, 2:1. Минимальная задача была выполнена – сборная получила путевку в плей-офф чемпионата мира 2022. На заключительную игру группового этапа Дешам выпустил резервный состав, дав отдохнуть самым важным футболистам. Резервный состав уступил Тунису, 0:1, но сразу было заметно, что команда играет сугубо из-за необходимости это сделать – без всякой мотивации. Франция осталась на первом месте квартета.

Ее соперник удивительно провел групповой этап. Польша не сыграла по содержанию ни одного качественного матча, но прошла в плей-офф. Она могла значительно облегчить себе задачу, если бы в первом матче Роберт Левандовский реализовал пенальти. Голкипер Очоа отразил удар нападающего "Барселоны", а игра завершилась со счетом 0:0. Во втором поединке "орлы" одолели Саудовскую Аравию, 2:0. В заключительном туре подопечные Чеслава Михневича проиграли Аргентине, 0:2. Поляки заняли второе место в группе, но если бы в параллельной встрече мексиканцы победили Саудовскую Аравию в три гола (что могло случиться), то Левандовский и компания завершили бы выступления в Катаре.

Поляки и сами понимают, что в группе играли паршиво. Показательны в этом плане слова Войцеха Щенсны после поединка с Аргентиной: "Это было отвратительно, ужасно и замечательно. Матч шел очень долго. Около пяти часов, на мой взгляд. Но мы прошли дальше. Мне все равно, как мы это сделали. Но мы играли безобразно все 95 минут матча". Что-то подобное звучало и из уст Роберта Левандовского, который обещал, что против Франции болельщики увидят другую Польшу.

Вряд ли это будет Польша, способная пройти действующих чемпионов мира. Но это должна быть Польша, которая даже в случае поражения будет иметь повод гордиться собой. Главная задача наших соседей – сыграть так, чтобы не было стыдно.

Ставка и прогноз

Победа Франции с форой (-1) .

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