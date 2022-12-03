Англия - Сенегал. Анонс и прогноз на матч 1/8 Чемпионата мира на 04.12.2022

Чемпионат мира, 1/8 финала

4 декабря 2022. Эль-Хаур, “Аль-Байт Стэдиум”

Англия 21:00 Сенегал

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Сборная Бразилии никогда ранее не проигрывала африканским сборным на чемпионатах мира до матча с Камеруном. Ни одного поражения на Мундиалей от представителей Африки нет пока у Англии. Удастся ли Сенегалу прервать эту серию? Узнаем в воскресенье.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Англии

От внимания английских футбольных обозревателей не ускользает ничего. Наблюдая за матчами Англии в групповом раунде чемпионата мира в Катере они заметили, что главный “трех львов” не так уж и много времени проводит у кромки поля, подсказывая что-то своим футболистам. 52-летний тренер предпочитает оставаться на скамейке запасных.

“Не думаю, что мне нужно каждый раз подсказывать кому отдать пас. Они знают, что нужно делать, они ко всему готовы. Если я им будут нужен, они найдут меня”, – говорит Саутгейт.

Англия очень уверенно и спокойно выиграла свою группу, опередив команды США, Ирана и Уэльса. Более того – в условной общей таблице группового раунда Чемпионата мира-2022 Англия заняла первое место. Она стала одной из трех команд, которым удалось набрать семь очков, у нее лучшая разница мячей, и вместе с Испанией – наибольшее количество забитых голов.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

При этом Англия все равно вызывает некоторые вопросы и раздражение у футбольных болельщиков. Считается, что команда Гарета Саутгейта не играет в полную силу, часто сушит матчи, как было в поединке в США во втором туре (0:0) и не использует в полной мере потенциал своих футболистов атаки.

Относительно атаки, Саутгейту действительно придется подумать перед матчем с Сенегалом. С одной стороны он ценит преемственность и склонен к фаворитизму. Не секрет, что тренер сборной Англии очень ценит Рахима Стерлинга, но настойчиво претендует на место в основе Маркус Рашфорд, уже забивший на турнире три гола. Не все так просто и с противоположным флангом. Есть изобретательный Фоден и более прямолинейный и скоростной Сака. А третий футболист в центре поля, помимо Беллингема и Райса? Это будет Филлипс, Хендерсон или Маунт.

С одной стороны, это непростые дилеммы, с другой – Саутгейта не может не радо, что есть выбор.

Кайл Уокер приехал на турнир с небольшой травмой, но успел восстановиться и сыграть против Уэльса в третьем туре. Единственная потеря – это Бен Уайт. Защитник “Арсенала” по личным причинам покинул расположение сборной и вернулся в Англию.

Новости Сенегала

“На одном из первых командных собраний, Алиу Сиссе спросил у нас, стиль какой команды он ценит прежде всего. У нас была талантливая сборная, и мы ожидали, что он назовет “Барселону” из-за ее привлекательного футбола. Но никто ничего не сказал, и через десять секунд мы услышали ответ – “Атлетико” Мадрид”, – рассказывает экс-форвард сборной Сенегала Демба Ба, успевший немного поиграть под руководством нынешнего тренера “львов теранги”.

Про Алиу Сиссе принято говорить, что это современный тренер, понимающий специфику турниров сборных. Под руководством Сиссе Сенегал впервые в своей истории выиграл Кубок африканских наций, еще один раз играл в финале. Дважды на КАН Сенегал показал лучшие показатели в защите. Нынешний плей-офф ЧМ будет лишь вторым в истории “львов теранги”, едва ли не вышел Сенегал в плей-офф и на прошлом Мундиале, но уступил Японии по желтым карточкам.

Вратарь Менди и центрбеки Кулибали и Диалло имеют большой европейский опыт, но вместе с ними Сенегал проиграл в первом туре Нидерландам (0:2). “Львам теранги” нужно было добиваться максимального результата в следующих поединках против Катара и Эквадора, и они сделали, победив 3:1 и 2:1 соответственно. И без своего лучшего игрока в истории Садио Мане Сенегал способен играть в атаку. Примечательно, что все пять голов забили разные футболисты.

Без Мане Сенегал кое-как, но привык играть, но против Англии не из-за дисквалификации не сыграет центрхав Идрисса Гейе, и это большая потеря для “львов теранги”. Кроме того, в первом туре травму получил опорник Шейху Куяте и 32-летний игрок “Ноттингем Форест” пока на поле не возвращался.

Статистика команд, цифры и факты

Основной форвард сборной Англии Харри Кейн пока не забил ни одного гола на турнире, но уже отметился тремя ассистами.

Англия еще ни разу не проигрывала на чемпионатах мира представителям Африки (четыре победы, три ничьи).

Африканские сборные проиграли восемь из девяти матчей командам из Европы. Единственное исключение – победа Сенегала над Швецией в 1/8 ЧМ-2002 (2:1).

Показатели Сенегала против европейских команд на ЧМ: три победы, ничья, два поражения.

Сенегалу до ЧМ-2022 ранее не удавалось побеждать в двух матчах чемпионата мира подряд.

Из 16 команд, которые вышли в 1/8 только Австралия (78), Польша (71) и Швейцария (70) допустили больше кроссов, чем Сенегал (66).

Все пять голов Сенегала на ЧМ-2022 забили пять разных футболистов.

В отсутствие Садио Мане лидером Сенегала по нанесенным ударом является Исмаила Сарр (девять).

Последние пять матчей Англии и Сенегала

Англия

29.11 Уэльс 3:0 (ЧМ-2022)

25.11 США 0:0 (ЧМ-2022)

21.11 Иран 6:2 (ЧМ-2022)

26.09 Германия 3:3 (Лига наций)

23.09 Италия 0:1 (Лига наций)

Сенегал

29.11 Эквадор 2:1 (ЧМ-2022)

25.11 Катар 3:1 (ЧМ-2022)

21.11 Нидерланды 0:2 (ЧМ-2022)

27.09 Иран 1:1 (Товарищеский матч)

24.09 Боливия 2:0 (Товарищеский матч)

Личные встречи

Это будет первый в истории матч между сборными Англии и Сенегала.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Где смотреть матч Англия – Сенегал

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Англія - Сенегал Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Райс, Беллингем – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

Сенегал: Эдуар Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс – Нампали Менди, Гуйе, Сисс – Ндиайе, Диа, Сарр

Ставки и Коэффициенты на матч Англия – Сенегал

Прогноз на матч Англия – Сенегал UA-Football

Только один раз за последние двадцать лет Англия побеждала в матче плей-офф ЧМ с разницей в больше, чем один гол. Англия предпочтет не торопить события, аналитики “трех львов” не могли не отметить тот факт, что Сенегал в каждом матче группы ЧМ пропускал как минимум один гол после 60-й минуте. У Англии есть резерв, для Сенегала без Мане 1/8 – это предел. Прогноз – победа Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.