Слишком тесно для сенсации. Аргентина – Австралия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ на 03.12.22

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала.

3 декабря. 21:00. Эр-Райян. "Ахмед бин Али"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Сборная Аргентины наряду с Бразилией изначально считалась одним из главных претендентов на Кубок мира. Не только по статусу, но и по качеству игры. Из свежих достижений "альбиселесте" легко вспомнить победу в Копа Америка, бешеную беспроигрышную серию (36 матчей), которую прервал первый же поединок в Катаре. Тем не менее, групповой этап четко разделил Аргентину и тех же "пентакампеонов". Бразильцы преодолели стартовый барьер более убедительно.

А вот кто бы, кстати, мог подумать, что Австралия выйдет из группы, где играют Дания и Франция, при этом отстанет от "триколор" лишь по дополнительным показателям?

Мундиаль начался для Аргентины с сенсационного проигрыша Саудовской Аравии (1:2). Стоило арабам догадаться, что во втором тайме можно не бояться пробовать идти вперед, как тут же после перерыва команда Скалони дважды пропустила, а дальше не пробила автобус. Дальше нам предстояло выяснить, что именно произошло с аргентинцами, плюс перерастет ли случайность (и случайность ли это вообще была) в тенденцию.

Четкого ответа на вопрос пока нет, возможно, он как раз и родится в 1/8 финала. Первый тайм матча 2-го тура с крайне закрытой Мексикой в исполнении Аргентины тоже не впечатлил, но во второй половине встречи Месси абсолютно из ничего сообразил гол и дал команде нужный импульс (2:0).

Отказ Польши в целом от как таковой попытки сыграть в футбол в заключительном поединке группового этапа принес Аргентине достаточно легкий успех с аналогичным счетом. Опять же, "альбиселесте" вновь провели все свои голы уже после 15-минутной паузы. Обычно мы ждем забитых мячей от фаворитов турниров в обоих таймах, однако умение прибавлять по ходу матчей – это в любом случае очень полезно.

В 1-м поединке группового этапа катарского форума Австралии нечего было ловить против французов. "Соккеруз" даже открыли счет, однако дальше действующие чемпионы мира методично раскатывали "кенгуру" до тех пор, пока не наклепали в сетку ворот Райана четыре гола.

Казалось бы, Тунис, который сумел сдержать Данию, подходил к матчу с Австралией в статусе фаворита. И все же, команда Арнольда выглядела интереснее и добыла вполне справедливые 1:0. В действиях "Соккеруз" присутствовали примитивные, но вполне осмысленные действия: верховая борьба и единоборства без уступок, простые стенки а-ля "отдал-открылся", нацеленные подачи и прострелы в штрафную, перестроения в игре с мячом и без снаряда, командная взаимовыручка и подстраховка. Тунис же, видимо, все силы опрометчиво потратил на Данию.

И если победа Австралии над Тунисом спутала все карты в группе D, то три очка для "кенгуру" в очном поединке с датчанами и вовсе перекинули игровой стол (1:0). Уставшие Эриксен и компания после потери зачетных пунктов с Тунисом уступили Франции (2:1), а в заключительном туре нервы и груз ответственности окончательно подкосили ноги "11 друзьям Ольсена". Сенсация ли? Однозначно. Если бы команда Юльманда не играла настолько, простите, дерьмово, то откровенно вряд ли бы "Соккеруз" заскочили в 1/8 финала чемпионата мира.

