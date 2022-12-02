Слишком тесно для сенсации. Аргентина – Австралия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ на 03.12.22

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала.

3 декабря. 21:00. Эр-Райян. "Ахмед бин Али"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Сборная Аргентины наряду с Бразилией изначально считалась одним из главных претендентов на Кубок мира. Не только по статусу, но и по качеству игры. Из свежих достижений "альбиселесте" легко вспомнить победу в Копа Америка, бешеную беспроигрышную серию (36 матчей), которую прервал первый же поединок в Катаре. Тем не менее, групповой этап четко разделил Аргентину и тех же "пентакампеонов". Бразильцы преодолели стартовый барьер более убедительно.

А вот кто бы, кстати, мог подумать, что Австралия выйдет из группы, где играют Дания и Франция, при этом отстанет от "триколор" лишь по дополнительным показателям?

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Новости Аргентины

Мундиаль начался для Аргентины с сенсационного проигрыша Саудовской Аравии (1:2). Стоило арабам догадаться, что во втором тайме можно не бояться пробовать идти вперед, как тут же после перерыва команда Скалони дважды пропустила, а дальше не пробила автобус. Дальше нам предстояло выяснить, что именно произошло с аргентинцами, плюс перерастет ли случайность (и случайность ли это вообще была) в тенденцию.

Четкого ответа на вопрос пока нет, возможно, он как раз и родится в 1/8 финала. Первый тайм матча 2-го тура с крайне закрытой Мексикой в исполнении Аргентины тоже не впечатлил, но во второй половине встречи Месси абсолютно из ничего сообразил гол и дал команде нужный импульс (2:0).

Отказ Польши в целом от как таковой попытки сыграть в футбол в заключительном поединке группового этапа принес Аргентине достаточно легкий успех с аналогичным счетом. Опять же, "альбиселесте" вновь провели все свои голы уже после 15-минутной паузы. Обычно мы ждем забитых мячей от фаворитов турниров в обоих таймах, однако умение прибавлять по ходу матчей – это в любом случае очень полезно.

#Qatar2022 #DatoAlbiceleste ????????



Apunten, disparen ????



Lionel Messi fue el jugador que más veces remató al arco rival. pic.twitter.com/wTY7gcwest — Selección Argentina ???????? (@Argentina) November 30, 2022

Новости Австралии

В 1-м поединке группового этапа катарского форума Австралии нечего было ловить против французов. "Соккеруз" даже открыли счет, однако дальше действующие чемпионы мира методично раскатывали "кенгуру" до тех пор, пока не наклепали в сетку ворот Райана четыре гола.

Казалось бы, Тунис, который сумел сдержать Данию, подходил к матчу с Австралией в статусе фаворита. И все же, команда Арнольда выглядела интереснее и добыла вполне справедливые 1:0. В действиях "Соккеруз" присутствовали примитивные, но вполне осмысленные действия: верховая борьба и единоборства без уступок, простые стенки а-ля "отдал-открылся", нацеленные подачи и прострелы в штрафную, перестроения в игре с мячом и без снаряда, командная взаимовыручка и подстраховка. Тунис же, видимо, все силы опрометчиво потратил на Данию.

И если победа Австралии над Тунисом спутала все карты в группе D, то три очка для "кенгуру" в очном поединке с датчанами и вовсе перекинули игровой стол (1:0). Уставшие Эриксен и компания после потери зачетных пунктов с Тунисом уступили Франции (2:1), а в заключительном туре нервы и груз ответственности окончательно подкосили ноги "11 друзьям Ольсена". Сенсация ли? Однозначно. Если бы команда Юльманда не играла настолько, простите, дерьмово, то откровенно вряд ли бы "Соккеруз" заскочили в 1/8 финала чемпионата мира.

Итоги группового этапа для сборных и дальнейшая сетка турнира

Личные встречи

11.09.2007 ТМ Австралия – Аргентина 0:1

18.06.2005 КК Австралия – Аргентина 2:4

30.06.1995 ТМ Аргентина – Австралия 2:0

17.11.1993 ЧМ (стыки) Аргентина – Австралия 1:0

31.10.1993 ЧМ (стыки) Австралия – Аргентина 1:1

18.06.1992 ТМ Аргентина – Австралия 2:0

14.07.1988 ТМ Австралия – Аргентина 4:1

Цифры и факты

– Два последних матча Аргентины завершились с победным счетом 2:0;

– Оба раза "альбиселесте" забивали уже после перерыва;

– Месси забил в Катаре два гола. На данный момент в рамках матчей ЧМ у Лео 8 мячей (столько же, сколько и у Марадоны);

– Удивительно, но Австралия за последние 8 матчей потерпела всего одно поражение.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Скалони предлагает аргентинцам неплохие тактические ходы, но некоторые футболисты подводят наставника. Лаутаро Мартинеса пришлось заменить на более трудоспособного Хулиана Альвареса. Маркос Акунья, изолируясь на левом фланге, постоянно тормозил атаки Аргентины в матче с Польшей. То есть, на концептуальном уровне идеи тренерского штаба "альбиселесте" работают, но порой попросту мешает "человеческий фактор".

Травмированных игроков нет ни у Аргентины, ни у Австралии.

Аргентина, 4-3-3: Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья – Де Пауль, Фернандес, Макаллистер – Ди Мария, Месси, Альварес

Австралия, 4-4-2: Райан – Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич – Леки, Муй, Ирвин, Гудвин – Макгри, Дюк

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Аргентиной и Австралией от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. В 2006-м на Мундиале в Германии золотое поколение Австралии тоже вышло в плей-офф. Сегодняшнюю версию "кенгуру" тяжело сравнить по именам с командой Шварцера, Кэхилла, Видуки, Нила и Кьюэлла. На бумаге "Соккеруз" должны стать сладкой булочкой для Аргентины Скалони. Конечно же, 1/8 финала – это даже не стадия группового этапа, здесь для преодоления барьера есть один матч, а не три. Теоретически австралийцы могут забить "дурака", затем поставить трехэтажный автобус у своей штрафной площадки. Тем не менее, все равно указать здесь что-либо, кроме как победы Аргентины, невозможно. Взгляните на коэффициент на успех номинальных гостей. Да, если есть 100 лишних гривен, наверное, прикольно будет в случае победы Австралии превратить их в три тысячи. Но это так, чисто по фану побаловаться.

А если серьезно, то Аргентине следует окончательно доказать, что осечка с Саудовской Аравией была лишь случайностью, не симптомом. Вряд ли команда двух Лионелей позволит себе еще одну недооценку соперника. Австралия, безусловно, не против замахнуться на четвертьфинал ЧМ, установить для себя исторический максимум, оформить звание главной катарской сенсации. Правда, желания и отсутствия давления явно недостаточно – против команды ранга Аргентины необходимы скиллы.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.