Гана - Уругвай 0:2. Неожиданная вендетта черных звёзд

Чемпионат мира. Групповой этап

Группа F, третий тур

Эль-Вакра, стадион Эль-Джануб

Гана - Уругвай 0:2

Голы: де Арраскаэта 26, 32

На 21-й минуте Андре Айю не реализовал пенальти (вратарь)

Спустя 12 лет после мундиаля в ЮАР Луис Суарес сохранил статус главного врага ганской нации №1. Тогда в Йоханнесбурге Эль Пистолеро буквальным образом приложил руку к вылету "черных звёзд", по-гандбольному выбив мяч с линии ворот на последних секундах матча. Что было после, помнят все – промах Асамоа Гьяна с точки стоил Гане исторического выхода в полуфинал Чемпионата мира.

С тех пор из состава Ганы сохранился лишь Андре Айю, отчаянно жаждавший месте все эти годы. Но вместо вендетты Суаресу и всему Уругваю старший из братьев Айю сегодня сам стал на место легендарного для "чёрных звёзд" Асамоа Гьяна. Забей Андре пенальти на 21-й минуте сегодняшней встречи – план "Ля Селесте" на матч был бы сломан. Но Айю пробил во вратаря, и проклятье имени Суареса осталось.

Но неожиданным образом Гана всё же отомстила, заставив дьявола, как прозвали Луисито в африканской стране, заплакать. Южная Корея совершила ещё одно чудо катарского мундиале, переиграв Португалию в параллельной встрече. И Уругвай остался в одном точном ударе от 1/8. Узнав о голе Хван Хи Чхана во втором матче, Гана принялась изо всех сил мешать оппоненту. Тренер Отто Аддо совершал бессмысленные замены в компенсированное время, а вратарь Ати-Зиги беспощадно тянул время при ударе от ворот. И в итоге Гана своего достигла – проиграли сегодня обе команды, и обе отправятся домой.

Имея подбор форвардов, которым позавидует половина европейских топ-сборных, Уругвай в первых двух турах не забивал. "Ля Селесте" слишком осторожничали с Южной Кореей, поделив очки, а затем долго держались с Португалией, но поздний дубль Бруну всё испортил. Перед Диего Алонсо стояла настоящая дилемма: перестроить свою команду на атакующий лад, ведь Гану обязательно нужно было обыгрывать; или же продолжать верить в свой стиль, надеясь подловить горячих африканцев на ошибке. Тренер избрал второй вариант.

Будь Гана чуточку циничнее, они могли бы удержать нули на табло. Но веселые ганцы, украсившие мундиаль двумя бешеными перестрелками с португальцами и корейцами, откровенно в защиту не сели. Играли, ошибались, а Уругвай их за это карал. "Черные звезды" были в игре ровно 20 минут. До этого момента у Уругвая было ровном счётом ничего, а африканцы на контратаке подловили соперника. Рочет неуверенно парировал удар Джордана Айю, а затем на нервах сбил Кудуса, первым подоспевшим на добивание.

11-метровый был манной небесной для Ганы. Реализуй его Андре Айю, Уругваю по такой игре было бы очень сложно забить два в ответ. Но Андре пробил в кипера. В этот момент Гана разуверилась в собственном успехе. Через 2 минуты Амарти на ровном месте подарил мяч Нуньесу, Дарвин вылетел на вратаря, но Салису подстраховал Ати-Зиги на линии.

Вскоре Гана дважды потеряет мяч в центре поля, и Уругвай дважды вылетит в результативные атаки. Дарвин ускользнул по правому флангу, его подачу в штрафную не удалось прервать ни Амарти, ни Салису. Суарес принял мяч в штрафной, уложил защитника и мощно пробил в угол. Ати-Зиги мяч потащил, но на добивание первым подоспел де Арраскаэта. 0:1. Ещё через 6 минут те же действующие лица оформят второй мяч – Дарвин накинет мяч Суаресу, Луисито одним касанием переведёт на де Арраскаэту, и тот слёту забьёт второй гол.

Казалось, игра была сделана. Гана практически не сопротивлялась, а Южная Корея в параллельной встрече хоть и получила подарочек от Криштиану, но ещё не вела в счёте. Беда Уругвая в том, что они прекратили играть в футбол. Диего Алонсо решил просто сохранить результат, и своей цели в итоге достиг. Но этого оказалось мало.

В случившемся всё же есть некая справедливость. Гана получила свою вендетту, но радости она не принесла из-за вылета. Уругвай же был наказан за собственную циничность. Команда с Суаресом, Кавани, Дарвином и Макси Гомесом в составе забила всего два гола за турнир. И эта трусливость оставила их за бортом – разница мячей с Южной Кореей у них одинаковая, но те забили в два раза больше. Таким образом Суарес и Кавани остались без голов на четвёртом мундиале кряду, а Уругвай впервые за 20 лет не преодолел групповой раунд.

Гана: Ати-Зиги – Сейду, Амарти, Салису, Баба Рахман – Парти, Самед (Кьере, 72) – Кудус (Иссааку, 90+8), Андре Айю (Букари, 46), Джордан Айю (Сулемана, 46) – Иньяки Уильямс (Семеньо, 72)

Уругвай: Рочет – Варела, Хименес, Коатес, Оливера – Пельистри (Де ла Крус, 66), Вальверде, Бентанкур (Весино, 34), де Арраскаэта (Каноббио, 80) – Дарвин Нуньес (Макси Гомес, 80), Суарес (Кавани, 66)

Предупреждения: Сулемана 86 – Нуньес 19, Суарес 60, Коатес 87